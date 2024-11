Steigende globale Produktion dürfte Zuckerpreise niedrig halten

Die Zucker-Futures an der Intercontinental Exchange sind seit Anfang Oktober um mehr als 4 % gefallen, da die gestiegene Produktion die Stimmung drückte.

Advertisement Sind Sie auf der Suche nach Signalen und Alarmen von Profi-Händlern? Melden Sie sich kostenlos bei Invezz Signals™ an. Dauert nur 2 Minuten.

Die Preise waren während der Sitzung am Montag um mehr als 2 % gefallen, da die Zuckerrohrproduktion in Brasiliens Region Zentral-Süd in der ersten Oktoberhälfte stark zunahm.

Advertisement

Allerdings konnten die Zucker-Futures am Dienstag einen Teil ihrer Verluste wieder wettmachen und notierten im Zuge der gestiegenen Rohölpreise 0,9 Prozent höher.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels lag der aktivste Zuckerkontrakt an der Intercontinental Exchange bei 22,13 US-Cent pro Pfund.

Höhere Rohölpreise führen zu höheren Benzinpreisen. Das ermutigt Autofahrer, auf Ethanol umzusteigen, was bedeutet, dass mehr Biokraftstoff aus Zucker gewonnen wird, was wiederum die Versorgung mit Saccharose einschränkt.

Auch ein schwächerer Dollar am Dienstag stützte die Zuckerpreise, da ein stärkerer Greenback das Erzeugnis für ausländische Käufer teurer macht.

UNICA meldet Anstieg der Zuckerrohrzerkleinerung in Brasilien

Copy link to section

Am Freitag berichtete UNICA, der brasilianische Verband der Zuckerrohr- und Bioenergieindustrie, dass in der Mitte-Süd-Region des Landes in der ersten Oktoberhälfte 33,8 Millionen Tonnen Zuckerrohr verarbeitet wurden.

Dem Bericht zufolge wurden im gleichen Zeitraum des Vorjahres rund 32,9 Millionen Tonnen Zuckerrohr verarbeitet.

Die kumulierte Zuckerrohrverarbeitungsmenge stieg bis Mitte Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 % auf 538,8 Millionen Tonnen.

Unterdessen stieg laut Bericht auch die Zuckerproduktion in der ersten Oktoberhälfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8 Prozent auf 2,4 Millionen Tonnen.

Die kumulierte Zuckerproduktion der Saison belief sich bis Mitte Oktober auf 35,6 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von fast 2 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum entspricht.

Rekordernte in Indien verstärkt Pessimismus

Copy link to section

Die Erwartung einer Rekordzuckerernte in der Saison 2024–25 (Oktober–September) hat den Preisverfall ebenfalls verstärkt.

Es herrscht Optimismus, dass ein überdurchschnittlich starker Monsun in Indien zwischen Juni und September zu einer Produktionssteigerung bei dem asiatischen Riesen führen wird. Indien ist nach Brasilien der zweitgrößte Zuckerproduzent.

Das indische Wetteramt teilte mit, dass es während der Monsunzeit, die am 30. September endete, im Land 934,8 Millimeter Niederschlag gab, 7,6 Prozent mehr als der langjährige Durchschnitt.

Die Wetteragentur sagte außerdem, dass es in Indien in dieser Monsunzeit die meisten Niederschläge der letzten vier Jahre gegeben habe.

Darüber hinaus sagte Indiens Ernährungsminister Pralhad Joshi kürzlich, dass die Regierung erwäge, das Verbot von Zuckerexporten aufzuheben. Er sagte, die Regierung werde eine Entscheidung treffen, sobald die Branchenschätzungen für die Zuckerrohrproduktion und die Eröffnungsbilanz für Zucker für die Saison 2024-25 vorliegen.

Indien hatte im Oktober 2023 den Zuckerexport auf unbestimmte Zeit eingeschränkt, um eine ausreichende Verfügbarkeit auf den lokalen Märkten aufrechtzuerhalten.

Mehr Zucker aus Indien könnte in den kommenden Monaten das Angebot auf den Weltmärkten erhöhen und so den Preisdruck weiter erhöhen.

Thailands höhere Zuckerproduktion

Copy link to section

Darüber hinaus drückte auch die höhere Produktion in Thailand, einem der größten Zuckerproduzenten, auf die Stimmung.

Letzte Woche prognostizierte das thailändische Büro des Zuckerrohr- und Zuckerrohrrates, dass Thailands Zuckerproduktion im Jahr 2024-25 im Vergleich zum Vorjahr um 18 % auf 10,35 Millionen Tonnen steigen werde, hieß es in einem Bericht von Barchart.com.

Das Land produzierte in der Saison 2023–24, die im April endete, 8,77 Millionen Tonnen Zucker. Thailand ist der zweitgrößte Zuckerexporteur der Welt.