Ein umfassendes Paket von Handelszöllen, das US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte, löste am Donnerstag einen brutalen Ausverkauf an den globalen Märkten aus und vernichtete 208 Milliarden $ des Vermögens der 500 reichsten Menschen der Welt.

Der Schockeinbruch markiert den viertgrößten eintägigen Rückgang in der 13-jährigen Geschichte des Bloomberg Billionaires Index und den schlimmsten seit den Turbulenzen an den Märkten in der Anfangsphase der Covid-19-Pandemie.

Mehr als die Hälfte der von Bloomberg beobachteten Milliardäre verzeichnete einen Rückgang ihres Nettovermögens, mit einem durchschnittlichen täglichen Minus von 3,3 %.

Die amerikanischen Tech-Mogule trugen die Hauptlast der Verluste, wobei Mark Zuckerberg von Meta Platforms Inc. und Amazon-Gründer Jeff Bezos die Liste der größten Verlierer anführten.

Zuckerberg und Bezos führen die Liste der Verlierer an, da Tech-Aktien abstürzen

Meta-Gründer Mark Zuckerberg verzeichnete den größten Verlust in Dollarbeträgen: Ein Kursrückgang der Aktie um 9 % reduzierte sein Vermögen um 17,9 Milliarden $ – etwa 9 % seines gesamten Nettovermögens.

Meta gehörte Anfang des Jahres zu den stärksten Performern unter den sogenannten Magnificent Seven, den sieben größten Technologiekonzernen, und legte zwischen Januar und Mitte Februar um über 350 Milliarden $ an Marktwert zu.

Seitdem ist der Aktienkurs jedoch um etwa 28 % gefallen.

Auch Jeff Bezos erlitt einen erheblichen Verlust von 15,9 Milliarden $, da die Amazon-Aktien um 9 % fielen – der stärkste Rückgang seit April 2022.

Die Aktie des E-Commerce-Giganten hat seit ihrem Höchststand vor zwei Monaten mehr als ein Viertel ihres Wertes verloren, belastet durch Unsicherheiten in der Lieferkette und ein erhöhtes Risiko durch Zölle.

Musk verliert 11 Milliarden $ inmitten von Rückschlägen bei Tesla und politischer Kontrolle

Elon Musks Vermögen schrumpfte am Donnerstag um 11 Milliarden $, was zu einem Verlust von bisher 110 Milliarden $ im Jahr 2025 beitrug.

Die Tesla-Aktie, die sich kurzzeitig erholt hatte, weil man hoffte, dass Musk sich wieder auf den Automobilhersteller konzentrieren würde, fiel nach der Ankündigung der Zölle um 5,5 %.

Trotz der Vorteile in der inländischen Produktion bleibt Tesla anfällig für die Marktstimmung, die mit Musks politischen Verstrickungen zusammenhängt, insbesondere mit seiner prominenten Ernennung zum Leiter des neuen “Department of Government Efficiency” unter Trump.

Gründer von Carvana, Shopify, LVMH und Huali erleiden ebenfalls große Verluste

Ernest Garcia III, CEO der Gebrauchtwagenplattform Carvana, verlor 1,4 Milliarden $ an Vermögen, als die Aktien um 20 % einbrachen.

Shopifys Tobi Lütke verlor 1,5 Milliarden $, oder 17 % seines Nettovermögens, nachdem die Aktien des kanadischen E-Commerce-Unternehmens in Toronto um 20 % fielen.

Das Unternehmen ist stark auf den grenzüberschreitenden Verkauf importierter Waren angewiesen und daher sehr anfällig für Tarifänderungen.

Die Aktien von LVMH, dem von Bernard Arnault geführten Luxuskonzern und Eigentümer von Marken wie Christian Dior, Bulgari und Loro Piana, fielen im Pariser Handel und reduzierten das Nettovermögen des reichsten Europäers um 6 Milliarden $.

Zhang Congyuan, Gründer des chinesischen Schuhherstellers Huali Industrial Group Co., verlor 1,2 Milliarden $ – etwa 13 % seines Gesamtvermögens – nachdem ein neuer US-Zoll von 34 % auf chinesische Waren die Aktien des Unternehmens stark fallen ließ.

Die Auswirkungen breiteten sich in der gesamten globalen Schuhindustrie aus, wobei große Marken wie Nike Inc., Lululemon Athletica Inc. und Adidas AG – die alle stark auf die Produktion in Südostasien angewiesen sind – zweistellige Kursverluste verzeichneten.

Es gibt nur wenige Gewinner, Mexiko und der Nahe Osten widersetzen sich dem Trend

Carlos Slim, Mexikos reichster Mann, gehörte zu den wenigen Milliardären außerhalb der Vereinigten Staaten, die von den heutigen Turbulenzen an den Märkten profitierten.

Der Mexican Bolsa stieg um 0,5 %, nachdem Mexiko von der vom Weißen Haus erstellten Liste der Länder, die mit gegenseitigen Zöllen belegt werden sollen, gestrichen wurde, was das Vermögen von Slim um etwa 4 % auf 85,5 Milliarden $ erhöhte.

Der Nahe Osten war die einzige andere Region, in der die Mitglieder des Bloomberg-Vermögensindex Nettogewinne verzeichneten.