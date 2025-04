Der Kryptomarkt verzeichnet weiterhin deutliche Verluste, da die Angst vor Zöllen die Käufer an der Seitenlinie hält. Im Vergleich zu einem Angstniveau von 34 in der vorherigen Sitzung ist der Krypto-Angst- und Gier-Index weiter auf 23 gefallen.

Inmitten der wirtschaftlichen Unsicherheiten scheinen versierte Anleger ihre Aufmerksamkeit von den großen Projekten auf revolutionäre Meme-Projekte mit starkem Wachstumspotenzial zu verlagern. PepeX, die erste KI-gestützte Meme-Coin-Launchpad, steht an der Spitze der Liste der Meme-ICOs 2025. Ihre Mission ist es, Fairness in „faire Launches“ zurückzubringen und die Kontrolle in die Hände der Community zu legen.

Ethereum bereitet sich auf eine Korrektur vor, während die wichtigsten ETFs tägliche Zuflüsse verzeichnen

Seit Jahresbeginn verzeichnete der Ethereum-Preis in 9 von insgesamt 13 Wochen Verluste. Obwohl der Verkaufsdruck in den kommenden Sitzungen anhalten dürfte, könnte der Top-Altcoin seinen kurzfristigen Tiefpunkt erreicht haben. Laut SoSoValue verzeichneten Spot-Ethereum-ETFs am 4. April einen täglichen Nettozufluss von insgesamt 2,06 Millionen $, wobei die Optionen von BlackRock, Fidelity und Grayscale mit 4,05 Milliarden $, 1,41 Milliarden $ bzw. 567,88 Millionen $ an der Spitze der Liste standen.

Ein Blick auf das Tageschart zeigt, dass sich der Ethereum-Preis mit einem RSI von 26 tief im überverkauften Bereich befindet. Angesichts der wahrscheinlichen Korrektur ist die 1750 $-Marke ein Widerstand, den es zu beachten gilt. Unterhalb der aktuellen Unterstützungszone von 1415 $ werden die Baissiers das 2-Jahrestief von 1375 $ anvisieren.

ETH Preis-Chart | Quelle: TradingView

PepeX auf der Liste der Top-Meme-Token 2025, da Anleger von den Major-Token abrücken

Die Meme-Kultur erlebt eine Revolution, die eine beträchtliche Anzahl von Krypto-Millionären hervorbringen wird. Inmitten der Unsicherheit über Zölle suchen clevere Anleger nach Chancen jenseits der großen Kryptowährungen und investieren in erschwingliche Token mit realen Anwendungsfällen.

Aufgrund seiner Infrastruktur und seines robusten Wachstumspotenzials hat sich PepeX seinen Platz als Top-Meme-ICO 2025 gesichert. Als weltweit erste KI-gestützte Tokenisierung-Launchpad hat sich das Projekt zum Ziel gesetzt, „faire Launches wieder fair zu machen“. Dazu gehört die Unterdrückung jeglicher Form von Gatekeeping, die Abschreckung von Insider-Manipulationen und die Übertragung der Kontrolle in die Hände der Community.

Krypto-Enthusiasten, auch solche ohne Programmierkenntnisse, können schnell und einfach einen Token erstellen. Dank KI müssen sie sich keine Sorgen um Branding und Marketing des Tokens machen.

Gleichzeitig ist PepeX bestrebt, die Investitionen der Inhaber zu schützen, indem der Anteil der Gründer auf 5 % des Gesamtangebots begrenzt wird. Sollte ein Token-Projekt scheitern, verlieren die Gründer ihre gesperrte Liquidität, die an die Community umverteilt wird. Mit weiteren Maßnahmen wie Anti-Sniping-Schutz hat PepeX alle Schlupflöcher geschlossen, die bei Plattformen wie Pump.fun beobachtet wurden.

Es ist diese Sicherheit und das Wachstumspotenzial, die versierte Anleger trotz der anhaltenden Zollängste, die den breiteren Kryptomarkt beeinträchtigt haben, zu diesem Meme-Projekt strömen lassen. Schon vor dem öffentlichen Verkaufsstart im dritten Quartal haben die frühen Anleger die Möglichkeit, während des laufenden Vorverkaufs kumulierte Gewinne von bis zu 311 % zu erzielen.

Mit jeder 3-tägigen Phase steigt der Token-Preis um 5 %. Bisher wurden bereits die ersten 4 Phasen ausverkauft; in nur zwei Wochen wurden über 1,2 Millionen $ eingenommen.

Cardano-Preis nähert sich überverkauftem Bereich inmitten der verstärkten Zollängste

Cardano Preis-Chart | Quelle: TradingView

Der Cardano-Preis notiert seit 4 der letzten 5 Wochen im Minus und scheint auf einen weiteren wöchentlichen Verlust zuzusteuern, da der Markt weiterhin auf die aggressiven Zölle von Trump reagiert. Am Montag fiel der Altcoin weiter auf ein Niveau, das zuletzt im November 2024 erreicht wurde.

Ein Blick auf das Tageschart zeigt, dass sich der Preis mit einem RSI von 31 im überverkauften Bereich bewegt. Der Indikator ist abwärts gerichtet, was darauf hindeutet, dass der Cardano-Preis kurzfristig weitere Verluste verzeichnen könnte.

Da die Haussiers die Unterstützung bei 0,4975 $ verteidigen, könnte der Altcoin eine korrigierende Erholung verzeichnen, wobei ein Widerstand bei 0,6500 $ erwartet wird. Ein weiterer Rückgang könnte dazu führen, dass die Baissiers das untere Unterstützungsniveau von 0,4450 $ testen.

