Angesichts der wachsenden Unsicherheit in den Beziehungen zwischen den USA und der Ukraine besteht weiterhin ein unerschütterliches Engagement für die vom Krieg zerrüttete Nation in Form informeller Verbindungen, die in drei Jahren Konflikt mit Russland geknüpft wurden.

Angeführt wird diese Initiative von Howard G. Buffett, einem republikanischen Philanthropen und Sohn des legendären Investors Warren Buffett, der seit dem russischen Großangriff 2022 zum 18. Mal die Ukraine besucht.

Dieser Besuch findet statt, während die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump einen möglichen vorübergehenden Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine prüft, was die Zukunft der US-Unterstützung für das Land in Frage stellt.

„Wir sind auf Kurs“: Buffetts Milliarden-Engagement für die Ukraine

„Das ändert nichts an unserem Vorgehen. Wir sind auf Kurs“, sagte Buffett gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press und unterstrich damit seine unerschütterliche Hingabe. Er erklärte, seine Stiftung sei auf dem besten Weg, in diesem Jahr die Marke von einer Milliarde Dollar an Hilfsgeldern für die Ukraine zu überschreiten.

Buffett äußerte sich auch skeptisch über die Aussicht auf ein dauerhaftes Friedensabkommen und bezeichnete diese als „unmöglich“.

„Putin will das nicht und wird es nicht respektieren“, sagte er.

Es gibt keinen einfachen Weg, den Krieg zu beenden. Deshalb werden wir so lange durchhalten, wie es nötig ist.

Buffetts Partnerschaft mit dem ukrainischen Wirtschaftsminister

Die Associated Press traf Buffett am Samstag in einem Zug neben der ukrainischen Wirtschaftsministerin Julija Swyrydenko.

Ihr gemeinsamer Fokus auf humanitäre Minenräumung brachte sie 2023 zusammen, und sie stehen seitdem in engem Kontakt. Svyrydenko lobte Buffett als „einen der größten Freunde der Ukraine“.

Buffett steht neben zahlreichen Amerikanern aus dem gesamten politischen Spektrum der USA, die die ukrainischen Kriegsanstrengungen unterstützen, sei es durch finanzielle Hilfe oder freiwilligen Militärdienst.

Diese Personen sind der Ansicht, dass die USA in den letzten Jahren nicht genug getan haben, um der Ukraine beim Sieg über Russland zu helfen.

Während dieses Besuchs reisten Buffett und Swyrydenko in die nördliche Region Sumy des Landes, wo sich die Lage nach dem Verlust von Gebieten durch ukrainische Streitkräfte in der russischen Region Kursk deutlich verschlechtert hat.

Sie besuchten die Dörfer Popiwka und Bobryk, die, wie ein Großteil der Region, in einer Hochrisikozone für Landminen liegen. Teile des Gebiets wurden 2022 von russischen Streitkräften besetzt und gelten nun als potenziell kontaminiert.

Sie besuchten auch eine örtliche Schule, die in einen Keller verlegt worden war, wo die Kinder nun während längerer Luftangriffe lernen – ein Zeugnis der Realität des Lebens in einem Kriegsgebiet.

Fokus auf humanitäre Bedürfnisse: Minenräumung und Infrastruktur

Buffetts Stiftung, die sich auf die Bewältigung humanitärer Bedürfnisse wie Landwirtschaft, Infrastruktur und Minenräumung konzentriert, hat seit Beginn der großflächigen Invasion etwa 800 Millionen Dollar an die Ukraine gespendet, darunter 175 Millionen Dollar für die humanitäre Minenräumung.

Svyrydenkos Ministerium ist für die Überwachung der humanitären Minenräuminfrastruktur der Ukraine zuständig, was die Partnerschaft zwischen den beiden von entscheidender Bedeutung macht.

„Er versteht sehr gut, dass es eine große Herausforderung ist, wenn ein Land, das 400 Millionen Menschen ernähren kann, seine Felder nicht räumen kann und jedes Jahr mindestens 12 Milliarden Dollar an BIP durch vermintes Land verliert“, sagte Svyrydenko über Buffett und betonte die langfristigen Auswirkungen der Landminenverseuchung.

Die Narben des Krieges: Landminen und wirtschaftliche Verluste

Laut dem ukrainischen Wirtschaftsministerium hat der Agrarsektor des Landes seit der Invasion aufgrund von Landminen, Besatzung und anhaltenden Kämpfen 20,5 % seiner Ackerfläche verloren.

Unglaubliche 139.000 Quadratkilometer (53.670 Quadratmeilen) ukrainischen Landes – eine Fläche ungefähr so groß wie der Bundesstaat New York – sind möglicherweise vermint.

Zwei Drittel dieses Gebiets bestehen aus fruchtbarem Ackerland, auf dem Generationen von Ukrainern Weizen angebaut haben.

Seit Kriegsbeginn wurden 335 Menschen bei minenbedingten Vorfällen getötet und 823 verletzt, was die unmittelbare Gefahr unterstreicht, die von diesen tödlichen Kriegsüberresten ausgeht.

Schätzungsweise 6,1 Millionen Menschen leben in Gebieten, die als minengefährdet gelten – eine ständige Erinnerung an die anhaltenden Auswirkungen des Konflikts.

Trotz der angespannten Beziehungen und der wachsenden Unsicherheit in den Vereinigten Staaten äußerte Buffett seine Überzeugung, dass viele US-Gesetzgeber die Prinzipien von Freiheit und Demokratie weiterhin hochhalten und die Ukraine in ihrem Kampf um ihre Souveränität nicht im Stich lassen werden.

„Letztendlich glaube ich, dass die USA das Richtige tun werden, aber es könnte ein schmerzhafter Prozess werden und es könnten noch viel mehr Ukrainer sterben“, sagte er.

Die Buffett Foundation finanzierte 2023 mehrere überparteiliche Delegationen des US-Kongresses in die Ukraine und plant, im Mai eine weitere Gruppe zu entsenden, um ein tieferes Verständnis der Situation bei den amerikanischen Gesetzgebern zu fördern.

Buffett, dessen Stiftung seit über zwei Jahrzehnten in Konfliktzonen tätig ist, betonte die Wichtigkeit, die Bedingungen vor Ort mit eigenen Augen zu sehen, um das Ausmaß des Krieges vollständig zu erfassen.

Er erinnerte sich an eine besonders eindrucksvolle Fahrt von Charkiw nach Borowa, nahe der Frontlinie, wo er Dorf um Dorf passierte, die von russischen Angriffen dem Erdboden gleichgemacht worden waren.

Er fügte hinzu, dass die Gräueltaten in Städten wie Butscha, Borodjanka und Irpin, wo russische Streitkräfte der Folterung, Vergewaltigung und Hinrichtung von Zivilisten beschuldigt werden, außerhalb der Ukraine oft in Vergessenheit geraten.

Deshalb ist es wichtig, dabei zu sein. Nur so kann man es wirklich verstehen, wenn man es von den Menschen hört, die es erleben.