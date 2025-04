Analyse: Der jüngste Ausverkauf von Gold kann die positive Prognose nicht erschüttern, Silber bleibt jedoch anfällig.

Experten zufolge dürfte der Goldpreis und in gewissem Maße auch der Silberpreis weiterhin durch erhöhte globale wirtschaftliche Spannungen, das Risiko einer Stagflation, einen schwächeren Dollar und steigende Inflationserwartungen in Verbindung mit sinkenden US-Realrenditen gestützt werden.

Der Goldpreis erreichte aufgrund der gestiegenen Inflationsrisiken ein neues Rekordhoch von 3.167 US-Dollar pro Unze, nachdem letzte Woche die schärfsten US-Handelsbarrieren seit über einem Jahrhundert angekündigt worden waren.

„Die stark gestiegene Volatilität als Reaktion auf die zusammenbrechenden Aktienmärkte lenkte die Aufmerksamkeit jedoch auf Kapitalerhaltung und Schuldenabbau – ein Fokus, der alle gehebelten Positionen, einschließlich der Silberpositionen, und nicht zuletzt Gold, das in Krisenzeiten oft als sicherer Hafen gilt, schädigte“, sagte Ole Hansen, Leiter der Rohstoffstrategie bei der Saxo Bank, in einer Mitteilung.

Marktturbulenzen beeinflussen den Goldpreis.

Der dreitägige Silberpreisverfall von 16,5 % war im Vergleich zur geordneten und erwarteten Korrektur des Goldpreises nach seinem Rekordhoch heftig.

Etwa 50 % der Silbernachfrage stammen aus industriellen Anwendungen.

Source: Saxo Bank

Laut Hansen waren der Zusammenbruch des COMEX-Futures-Aufschlags und die Sorgen um das Wirtschaftswachstum für den größten Teil des Schadens verantwortlich.

Der weit verbreitete Ausverkauf an den Rohstoff- und Finanzmärkten wirkte sich auch auf die Goldpreise aus, die in der vergangenen Woche und am Montag einen deutlichen Rückgang verzeichneten.

Carsten Fritsch, Rohstoffanalyst der Commerzbank AG, sagte:

Das mag seltsam klingen, ist aber in Phasen erhöhter Risikoaversion schon mehrfach vorgekommen, da Marktteilnehmer Goldpositionen verkaufen müssen, um Verluste an anderer Stelle, z. B. bei Aktien, auszugleichen.

ETF-Abflüsse belasten den Goldpreis.

Der Goldpreis ist seit Freitag um bis zu 5 % gefallen, möglicherweise aufgrund von Abflüssen von 9,4 Tonnen beim weltweit größten Gold-ETF in den letzten beiden Handelstagen.

Am Montag war der Preis zum ersten Mal seit einem Monat unter 3.000 Dollar pro Unze gefallen.

Unterdessen waren die Silberpreise am Freitag um 7 % gefallen und am Montag auf ein Siebenjahrestief von 28,3 $ pro Unze an der COMEX eingebrochen.

Seit vergangenem Mittwoch ist der Silberpreis um gut 16 % gefallen, was bedeutet, dass der Silberpreis fast so stark gesunken ist wie der Ölpreis.

Das Gold-Silber-Verhältnis ist zum ersten Mal seit Mitte 2020, während der COVID-19-Pandemie, über 100 gestiegen.

„Das zeigt einmal mehr, dass Silber in Zeiten stark steigender Risikoaversion oder zunehmender Rezessionsängste kein sicherer Hafen ist, sondern sich wie ein zyklischer Rohstoff verhält“, sagte Fritsch.

Source: Commerzbank Research

Hansen von der Saxo Bank bemerkte:

In solchen Phasen liegt der Hauptfokus darauf, das Risiko zu senken und liquide genug zu bleiben, um etwaige Nachschussforderungen bei Verlustpositionen zu erfüllen.

Die Preise werden wieder steigen.

„Nachdem sich der Staub nach einer der schlimmsten dreitägigen Phasen der Risikoreduzierung der letzten Jahre langsam legt, ist eine gewisse Nachfrage nach Gold und Silber entstanden“, fügte Hansen hinzu.

In den letzten beiden Sitzungen sind die Goldpreise an der COMEX wieder über 3.000 US-Dollar pro Unze gestiegen und lagen zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Textes bei 3.067 US-Dollar pro Unze.

Obwohl die Silberpreise in diesem Jahr nicht so stark gestiegen sind wie die Goldpreise, haben sie am Mittwoch wieder die Marke von 30 Dollar pro Unze überschritten.

Hansen glaubt, dass die wirtschaftliche Unsicherheit, das Risiko einer Stagflation und ein schwächerer Dollar für einen erneuten Anstieg des Goldpreises sprechen.

„Hinzu kommt ein Markt, der sich jetzt aggressiv darauf einstellt, dass die Fed in diesem Jahr weitere Zinssenkungen vornimmt – derzeit werden fast 100 Basispunkte an Lockerung bis zum Jahresende erwartet“, sagte Hansen.

Auch die Commerzbank erwartet, dass die Aussicht auf Zinssenkungen in den USA die Goldpreise stützen wird.

Preisprognosen

Angesichts dieser Entwicklungen hat die Saxo Bank beschlossen, ihre Goldpreisprognose für dieses Jahr bei 3.300 US-Dollar pro Unze beizubehalten.

Aufgrund des potenziellen Rezessionsrisikos, das die industrielle Nachfrage nach Silber beeinträchtigen könnte, und basierend auf einem Gold-Silber-Verhältnis von 88, sagte Hansen, dass die Bank ihr Silberziel von über 40 Dollar pro Unze auf etwa 37,5 Dollar pro Unze gesenkt habe.

„Die Korrektur des Goldpreises von einem neuen Rekordhoch war erneut relativ flach, wobei mehrere wichtige Unterstützungsniveaus noch nicht getestet wurden“, sagte Hansen.

Am wichtigsten ist unserer Meinung nach der Bereich um 2.950 USD, der neben dem Februar-Hoch auch eine 0,382-Fibonacci-Retracement-Marke des Anstiegs seit Ende Dezember darstellt.

Eine Ablehnung auf diesem Niveau würde eine geringfügige Korrektur in einem starken Aufwärtstrend anzeigen.