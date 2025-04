New Yorker Gesetzentwurf fordert 12-monatige Studie zu Blockchain-Wahlen

New York erwägt ein Gesetz, das einen Präzedenzfall für die Integration der Blockchain-Technologie in staatliche Wahlsysteme schaffen könnte, da das Interesse an sicheren, dezentralisierten Technologien in den Vereinigten Staaten zunimmt.

Der am Dienstag von Abgeordnetem Clyde Vanel (D-33) eingebrachte Gesetzentwurf A7716 schlägt eine formelle Studie darüber vor, wie Blockchain den Schutz von Wählerdaten und die Transparenz von Wahlen stärken könnte.

Bei Verabschiedung des Gesetzes wäre das New York State Board of Elections verpflichtet, innerhalb von 12 Monaten einen umfassenden Bericht vorzulegen, der die Rolle der Blockchain bei der Sicherung von Wahlunterlagen und der Datenintegrität untersucht.

Dieser legislative Schritt ist Teil eines breiteren Trends, bei dem US-Bundesstaaten Blockchain und digitale Vermögenswerte in der Infrastruktur des öffentlichen Sektors erforschen, von Wahlsystemen bis hin zu Bitcoin-Reserven.

Bill bestellt eine 12-monatige Blockchain-Studie.

Der am 26. März eingereichte Antrag A7716 beauftragt den Wahlausschuss mit der Bewertung der Fähigkeit der Blockchain, ein unveränderliches, kryptografisch sicheres und prüfbares Protokoll für Wahlen zu erstellen.

Der Gesetzentwurf beschreibt Blockchain als ein System, das eine „unzensierte Wahrheit“ bewahrt, und verweist dabei auf seine dezentrale und manipulationssichere Struktur.

Die geplante Studie würde in Zusammenarbeit mit dem Amt für Informationstechnologie durchgeführt und von externen Experten für Blockchain, Cybersicherheit und Wahlsysteme begleitet.

Das Gesetz wird derzeit vom Ausschuss für Wahlrecht der Versammlung geprüft und muss beide Kammern des Parlaments passieren, bevor es dem Gouverneur zur endgültigen Genehmigung vorgelegt wird.

Sollte der Gesetzentwurf verabschiedet werden, wäre der Vorstand gesetzlich verpflichtet, seine Ergebnisse bis 2026 zu melden.

Dies würde Fallstudien aus anderen Rechtsordnungen umfassen, die Blockchain für Wahlsysteme oder Wählerverifizierungssysteme getestet oder implementiert haben.

Bundesstaaten erweitern Blockchain-Gesetze

New Yorks Vorschlag kommt zu einer Zeit, in der mehrere US-Bundesstaaten die Blockchain-Gesetzgebung auf die Finanzinfrastruktur ausweiten.

Während sich A7716 auf Wahlen konzentriert, verabschiedete Utah kürzlich HB230, ein Gesetz, das digitale Wallets, Zahlungen und Knotenoperationen schützt, obwohl Klauseln für direkte Bitcoin-Investitionen des Staates ausgeschlossen wurden.

Inzwischen bewegen sich andere Bundesstaaten in Richtung einer Formalisierung von digitalen Vermögensreserven auf Landesebene.

Laut Bitcoin Law, einem Policy-Tracker, wurden in 26 Bundesstaaten 47 Gesetzentwürfe im Zusammenhang mit Bitcoin-Reserven eingebracht, von denen 41 noch aktiv sind.

Diese Welle an Gesetzgebung spiegelt das wachsende Interesse an digitalen Vermögenswerten als Instrument für finanzielle Widerstandsfähigkeit und Innovation wider.

In Kentucky unterzeichnete Gouverneur Andy Beshear den Gesetzentwurf 701 des Repräsentantenhauses – bekannt als „Bitcoin-Rechte“-Gesetz – und gewährte damit Schutz für Bitcoin-Nutzer und Unternehmen, die im Bundesstaat tätig sind.

Oklahoma hat mit HB 1203, dem Strategic Bitcoin Reserve Act, nachgezogen. Der Gesetzentwurf wurde mit 77 zu 15 Stimmen im Repräsentantenhaus verabschiedet und wird nun vom Senat geprüft.

Missouri erwägt ebenfalls eine eigene Version einer staatlich unterstützten Bitcoin-Reserve, während der Ausschuss für Geschäftsordnung des Repräsentantenhauses von Arizona kürzlich zwei Bitcoin-bezogene Gesetzentwürfe verabschiedete, was die Attraktivität der Technologie in politischen Kreisen weiter festigt.

New Yorks vergangene Gesetzesvorhaben blieben stecken.

Der von Vanel eingebrachte Gesetzentwurf ist nicht der erste. Ähnliche Maßnahmen wurden seit 2017 im New Yorker Parlament eingebracht, sind aber nicht weiterverfolgt worden.

Ein breiterer Stimmungsumschwung hin zur Blockchain-Adoption, getrieben sowohl von Anwendungsfällen im Privatsektor als auch von staatlichem Engagement, könnte A7716 jedoch einen günstigeren Verlauf ermöglichen.

Im März erließ der ehemalige Präsident Donald Trump eine Exekutivanordnung zur Schaffung einer strategischen Bitcoin-Reserve, was ein wachsendes Interesse des Bundes an dezentraler digitaler Infrastruktur signalisiert.

Diese Richtlinie hat die Aufmerksamkeit erneut darauf gelenkt, wie Blockchain nationale und staatliche Interessen sowohl im Sicherheits- als auch im Wirtschaftskontext unterstützen könnte.

Sollte die geplante Studie in New York zu dem Schluss kommen, dass die Blockchain praktische Vorteile für Wahlen bietet, könnte dies weitere Gesetzgebungsinitiativen zur Erprobung oder zum Einsatz solcher Systeme in zukünftigen Wahlzyklen auslösen.