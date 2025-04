Die globale Luxusgüterindustrie bereitet sich auf den längsten Abschwung seit über zwei Jahrzehnten vor, da Donald Trumps weitreichende neue Zölle die Sorgen vor einer weltweiten Rezession schüren.

Die Hoffnung, dass wohlhabende Amerikaner den angeschlagenen Sektor stützen könnten, schwindet, da Wall-Street-Analysten vor sinkenden Umsätzen und Gewinnen in der 400 Milliarden Dollar schweren Branche warnen.

Europäische Länder, die Heimat der meisten Luxusmarken sind, sehen sich mit einem 20%igen Zoll auf Exporte in die USA konfrontiert.

Waren aus dem Vereinigten Königreich und der Schweiz wurden mit Zöllen von 10 % bzw. 31 % belegt, was in den Chefetagen von Paris bis Genf für Aufsehen sorgte.

Bernstein-Analyst Luca Solca hat seine Prognose für den globalen Luxusgüterumsatz deutlich nach unten korrigiert und erwartet in diesem Jahr einen Rückgang von 2 % anstelle des zuvor prognostizierten Wachstums von 5 %.

Sollte dies eintreten, würde dies den längsten Abschwung des Sektors seit den frühen 2000er Jahren bedeuten.

„Die Unsicherheit und der wahrscheinlich anhaltende Einbruch an den Aktienmärkten erzeugen eine sich selbst erfüllende Prophezeiung: eine globale Rezession“, warnte Solca in einer Mitteilung an seine Kunden.

Vermögende Verbraucher sparen angesichts fallender Märkte

Während die neuen Zölle die Kosten für importierte Luxusgüter in den USA erhöhen werden, besteht die größere Gefahr in einem möglichen schweren globalen Abschwung und starken Korrekturen an den Finanzmärkten.

Vermögende Konsumenten sind in der Regel besser vor Rezessionen geschützt, aber anhaltende Verluste in ihren Anlageportfolios könnten dazu führen, dass sie ihre diskretionären Ausgaben reduzieren.

Solca erwartet nun, dass der durchschnittliche Gewinn des Sektors vor Zinsen und Steuern im Vergleich zum Niveau von 2024 um 4 % bis 6 % sinken wird.

Luxusmarken könnten jedoch besser als Massenmarktunternehmen in der Lage sein, den Zollschock zu bewältigen.

Die meisten Luxushäuser produzieren in Europa und nicht in Asien, und sie haben schon lange mit Exportzöllen in die USA zu kämpfen.

Einige Branchenkenner glauben, dass die zusätzlichen Kosten überschaubar sein könnten.

Selbst wenn die neuen Zölle zu den bestehenden Abgaben hinzukommen, könnten die Auswirkungen auf die Preise relativ gering sein.

Da Zölle auf den Großhandelspreis – in der Regel etwa 20 % des Einzelhandelspreises – erhoben werden, könnten Marken die Erhöhungen laut Solca durch Preiserhöhungen von weniger als 4 % ausgleichen.

Das ist niedriger als die üblichen jährlichen Preiserhöhungen von 5 % bis 7 %, die viele Luxusmarken in den letzten Jahren vorgenommen haben.

Warum Richemont und Hermès hervorstechen

Im Luxussektor stechen laut Analysten die Aktien des Cartier-Eigentümers Richemont und des französischen Luxuskonzerns Hermès als Titel mit Potenzial hervor, den Sturm gut zu überstehen, da sie über eine starke Markenbekanntheit und Preissetzungsmacht verfügen.

Oliver Chen, Analyst bei TD Cowen, bezeichnete den Schweizer Konzern Compagnie Financière Richemont, Eigentümer von Cartier, Van Cleef & Arpels und Montblanc, als seine Top-Empfehlung im Luxussektor.

Chen sagte, Schmuck könnte sich kurzfristig als widerstandsfähigere Kategorie erweisen, und betonte, dass Cartier und Van Cleef die Preise in den letzten zwei Jahren nicht so aggressiv erhöht hätten wie andere Luxusmarken, wodurch ein „starkes Preis-Leistungs-Verhältnis“ erhalten geblieben sei.

Diese Zurückhaltung könnte später Spielraum für Preiserhöhungen schaffen.

Die an der Schweizer Börse notierten Richemont-Aktien sind in den letzten fünf Tagen um mehr als 12 % gefallen.

Auch Thomas Chauvet von Citi unterstützt Richemont und nennt die Fokussierung des Unternehmens auf Luxusgüter als Stärke, die die Preissetzungsmacht unterstützen sollte.

Ähnlich empfiehlt er Hermès und weist darauf hin, dass die Marke im Vergleich zu anderen Luxuskonkurrenten von einer geringeren Abhängigkeit vom US-Markt profitiert.

Die Hermès-Aktien bleiben jedoch teuer und werden mit dem 46,7-fachen des für die nächsten 12 Monate prognostizierten Gewinns gehandelt.

Richemont hingegen wird mit einem bescheideneren Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,4 gehandelt. Beide Aktien notieren jedoch unter ihren jeweiligen Fünfjahresdurchschnitten von 50 für Hermès und 23,8 für Richemont.

Jefferies-Analysten glauben, dass Hermès dank seiner überlegenen Preissetzungsmacht gut positioniert ist, um seine Wettbewerber zu übertreffen.

In einer Forschungsnotiz beschreiben sie das französische Luxushaus als relativ sicheren Hafen in einem schwierigeren Umfeld für den Sektor, da die Nachfrage im wichtigen US-Markt seit Mitte Februar nachlässt und Unsicherheiten über Trumps vorgeschlagene Zölle bestehen.

„Mit Blick auf eine höchst ungewisse Zukunft behalten wir eine relative Präferenz für Hermès bei“, schreiben die Analysten.

Jefferies prognostiziert für das Unternehmen im ersten Quartal ein organisches Nettoumsatzwachstum von 8,2 %.