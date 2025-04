Der große Lufttransport: Wie Apple 1,5 Millionen iPhones von Indien in die USA transportierte, um Trumps Zölle zu umgehen

Apple hat laut Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen rund 600 Tonnen, oder etwa 1,5 Millionen iPhones, aus Indien in die Vereinigten Staaten geflogen und Frachtflüge gechartert, um die neu eingeführten Zölle im Rahmen der jüngsten Handelsmaßnahmen von Präsident Donald Trump zu umgehen.

Der außergewöhnliche logistische Aufwand verdeutlicht, wie weit der Technologiekonzern geht, um seine Umsätze in einem seiner größten Märkte zu schützen.

Analysten warnen davor, dass die Preise für iPhones in den USA steigen könnten, da die Zölle auf in China hergestellte Geräte auf 125 % ansteigen, was die 26 % Abgabe auf indische Importe deutlich übersteigt.

Der indische Zoll ist jedoch derzeit aufgrund einer von Trump diese Woche angekündigten 90-tägigen Aussetzung ausgesetzt.

„Apple wollte den Zoll umgehen“, sagte eine der an der Planung beteiligten Quellen unter der Bedingung der Anonymität angesichts der Sensibilität der Gespräche.

Wie Apple in Indien für einen „grünen Korridor" bei der Zollabfertigung lobbyierte

Reuters berichtete, Apple habe bei den indischen Behörden Lobbyarbeit betrieben, um die Zollabfertigungszeiten am Flughafen Chennai drastisch von etwa 30 Stunden auf nur sechs Stunden zu verkürzen.

Diese „grüne Korridor“-Vereinbarung, inspiriert von ähnlichen Prozessen in China, hat es Apple ermöglicht, den Fluss hochwertiger Fracht aus seinem indischen Produktionszentrum zu beschleunigen.

Quellen zufolge sind seit März mindestens sechs Frachtflugzeuge, die jeweils 100 Tonnen transportieren können, aus Indien mit iPhones für den US-Markt gestartet.

Laut Reuters-Schätzungen, basierend auf dem Gewicht eines iPhone 14 und seiner Verpackung, entspricht dies ungefähr 1,5 Millionen Geräten.

Apple, das weltweit jährlich über 220 Millionen iPhones verkauft, setzt zunehmend auf Indien als Produktionsstandort.

Branchenzahlen zufolge stammen mittlerweile rund 20 % der iPhone-Importe in die USA aus Indien, während der Rest nach wie vor größtenteils aus China bezogen wird.

Bei einem Zollsatz von 54 % wären die Kosten des High-End-iPhone 16 Pro Max in den Vereinigten Staaten von 1.599 $ auf 2.300 $ gestiegen, wie Berechnungen auf der Grundlage von Prognosen von Rosenblatt Securities zeigen.

Um die stark gestiegene Nachfrage zu decken, hat Apple die Produktion in seinen indischen Werken hochgefahren, insbesondere im größten Foxconn-Werk in der Nähe von Chennai, das sogar sonntags – einem typischen Ruhetag im Land – in Betrieb war.

Im vergangenen Jahr produzierte das Werk etwa 20 Millionen iPhones, darunter die neuesten Modelle iPhone 15 und 16.

Apples Hauptzulieferer in Indien, Foxconn und Tata, betreiben derzeit drei Fabriken im Land, zwei weitere Anlagen befinden sich im Bau.

Laut Handelsdaten stiegen die Lieferungen von Foxconn aus Indien in die USA im Januar und Februar sprunghaft an und erreichten 770 Millionen bzw. 643 Millionen Dollar, weit über dem vorherigen Bereich von 110 Millionen bis 331 Millionen Dollar in den Vormonaten.

Mehr als 85 % dieser Sendungen wurden an wichtige US-Drehkreuze wie Chicago, Los Angeles, New York und San Francisco geliefert.

Indiens volle Produktionskapazität könnte 50 % des US-Bedarfs an iPhones decken.

Der Bank of America-Analyst Wamsi Mohan schätzt, dass Apple in diesem Jahr bis zu 25 Millionen iPhones in Indien produzieren könnte.

Während etwa 10 Millionen Einheiten für den Inlandsverkauf vorgesehen sind, wird der Rest wahrscheinlich exportiert, wobei ein Großteil in die USA geht.

„Würde Apple alle in Indien hergestellten iPhones in die USA umleiten, könnte es in diesem Jahr etwa 50 % der amerikanischen Nachfrage nach dem Gerät decken“, sagte Mohan dem Wall Street Journal.