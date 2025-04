Trumps Zölle und die Angst vor einer drohenden Rezession, da Länder mit höheren Abgaben auf ihre Produkte Vergeltungsmaßnahmen ergreifen, haben die KI-Aktien in den letzten Wochen gedämpft.

Dennoch bleibt die Geschichte der künstlichen Intelligenz in den nächsten 12 Monaten „real“, sagte Drew Pettit, Aktienstratege bei Citi, kürzlich in einem Interview mit CNBC.

Tatsächlich könnten KI-Aktien jetzt, da Trumps Handelspolitik eine Überbewertung ausgeschlossen hat, sogar noch attraktiver sein.

Pettit erwartet jedoch, dass sich der Handel mit künstlicher Intelligenz im Jahr 2025 tatsächlich über die bekannten Namen wie Nvidia hinaus ausweiten wird.

Und wer sagt, dass die Ausweitung auf andere, unauffällige „Aktien“ beschränkt bleiben wird?

Es besteht eine gute Chance, dass einige der Investitionen auch in KI-gestützte Krypto-Token wie PepeX fließen.

Warum ist die KI-Prognose von Citi ein gutes Zeichen für PepeX?

Citi-Analyst Drew Pettit erwartet, dass 2025 mehr Geld in Plattformen für künstliche Intelligenz fließen wird, da KI weiterhin Produktivitätssteigerungen und starke Fundamentaldaten vorantreibt.

Und für diejenigen, die das Beste aus beiden Welten suchen – KI- und Krypto-Rückenwind – könnte PepeX in diesem Jahr eine Top-Investitionsmöglichkeit sein.

PepeX bezeichnet sich selbst als „die weltweit erste KI-gestützte Tokenisierungs-Launchpad“. Es ist eine Plattform, die es Ihnen ermöglicht, mit Hilfe künstlicher Intelligenz Meme-Coins innerhalb von Minuten zu launchen und zu vermarkten.

Das KI-Narrativ hat bereits dazu beigetragen, dass der PepeX-Vorverkauf in den letzten Wochen über 1,3 Millionen $ aufgebracht hat, was auf ein starkes anfängliches Interesse hindeutet, das sich oft in anhaltender Dynamik und Preissteigerungen nach der Notierung einer Coin an einer Kryptobörse niederschlägt.

Wenn Sie Möglichkeiten zur Investition in PepeX in der Vorverkaufsphase erkunden und sich so positionieren möchten, um von zukünftigen Preisanstiegen zu profitieren, klicken Sie hier, um jetzt die Website zu besuchen.

Könnte ein BTC-Rallye dem PepeX-Meme-Coin 2025 helfen?

PepeX ist in diesem Jahr ein spannender Meme-Coin, da für den Rest des Jahres 2025 die Einführung neuer KI-Lösungen geplant ist.

Dazu gehören KI-gestützte Analysen zur Verfolgung der Token-Performance sowie KI-unterstützte Handelssignale für PepeX-Inhaber.

Laut Statista wird das Marktvolumen für künstliche Intelligenz in den nächsten 6 bis 7 Jahren voraussichtlich 1 Billionen $ übersteigen.

Das deutet darauf hin, dass PepeX in einem ausreichend großen Gesamtmarkt tätig ist, um langfristig zu profitieren.

Da es sich außerdem um einen Meme-Coin handelt, ist die zukünftige Entwicklung von PepeX möglicherweise auch an Bitcoin gekoppelt.

Da die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt ihren Aufwärtstrend wieder aufnimmt – viele sind zuversichtlich, dass dies noch in diesem Jahr der Fall sein wird – könnte auch der native PepeX-Meme-Coin davon profitieren.

Sie möchten mehr über PepeX erfahren, bevor Sie Ihre Anlageentscheidung treffen? Klicken Sie hier, um jetzt die Projektwebsite zu besuchen.