Der Marktplatz für nicht-fungible Token (NFT) OpenSea hat die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC gebeten, NFT-Marktplätze von der Einstufung als Wertpapierbörsen oder -makler nach Bundesrecht auszunehmen.

In einem Brief an SEC-Kommissarin Hester Peirce erklärte das in New York ansässige Unternehmen, die Behörde solle „klarstellen“, dass Plattformen wie OpenSea die rechtlichen Kriterien für keine der beiden Bezeichnungen erfüllen.

Das Unternehmen hat die Kommission aufgefordert, einzugreifen und die durch frühere Durchsetzungsmaßnahmen entstandene „Unsicherheit“ zu beseitigen, und stattdessen „die tatsächlichen Probleme die regulatorischen Lösungen bestimmen zu lassen“.

OpenSea argumentierte, dass NFT-Marktplätze keine Börsen seien, da sie nicht „mehrere Verkäufer“ desselben Vermögenswerts zusammenbringen, was eine zentrale Anforderung nach den aktuellen SEC-Regeln ist.

Laut dem Unternehmen gibt es aufgrund der Einzigartigkeit jedes NFT in der Regel nur einen Eigentümer und einen Verkäufer gleichzeitig. Das macht sie von Natur aus nicht fungibel und unterscheidet sie stark von traditionellen Wertpapieren.

„Selbst wenn die Kommission jedoch zu dem Schluss käme, dass einige NFT-Transaktionen Wertpapiere darstellen, wäre die Einstufung von OpenSea und ähnlichen NFT-Marktplätzen als Wertpapierbörsen oder -makler ein regulatorischer Übergriff“, heißt es in dem Schreiben.

Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass OpenSea keine „Handelsplattform“ betreibt oder Regeln für die Abwicklung von Transaktionen festlegt. Stattdessen werden alle Transaktionen direkt auf der Blockchain über Smart Contracts abgewickelt, wobei die Nutzer Überweisungen von ihren eigenen selbstverwalteten Wallets aus initiieren.

OpenSea bezeichnete sich selbst als Tool, das „es Menschen ermöglicht, NFTs zu entdecken“, nicht als Plattform, die Transaktionen verarbeitet oder abschließt.

Sind NFT-Marktplätze nach Bundesrecht Makler?

Ein Broker ist gemäß der Definition der Kommission eine Einrichtung, die „im Geschäft der Abwicklung von Wertpapiergeschäften für Rechnung Dritter tätig ist“. Dies umfasst typischerweise Firmen, die den Handel erleichtern, Kundengelder verwalten oder direkt an der Ausführung oder Verhandlung von Wertpapiergeschäften beteiligt sind.

OpenSea bestreitet, irgendetwas davon zu tun. In seinem Schreiben betonte das Unternehmen, dass es keine Anlageberatung anbietet, keine Geschäfte verhandelt, keine Vermögenswerte verwahrt und keine Transaktionen im Namen der Nutzer ausführt.

Die bloße Anzeige von NFT-Angeboten oder die Hervorhebung beliebter Kollektionen, so hieß es, stelle keine „Anwerbung oder Anlageberatung“ dar.

OpenSea argumentierte, die Zuweisung einer Maklerbezeichnung an Plattformen wie die eigene sei „überflüssig“ und merkte an, dass die „zugrundeliegenden Risiken“, die typischerweise durch solche Vorschriften abgedeckt werden, nämlich „Interessenkonflikte, finanzielle Instabilität und Fehlverhalten“, im Krypto-Ökosystem nicht existieren.

Es wurde auch auf den Fall der SEC gegen Coinbase verwiesen, in dem das Gericht entschied, dass die Bereitstellung von Wallet-Tools und Preisdaten keine Maklertätigkeit darstellt – eine Entscheidung, die OpenSea nach eigenen Angaben seine Position stützt, wobei das Unternehmen darauf hinweist, dass seine Rolle noch begrenzter ist.

Die SEC muss eingreifen.

Um die anhaltende Unsicherheit zu beheben, bittet OpenSea die SEC um eine informelle Stellungnahme, die klarstellt, dass NFT-Marktplätze nicht den Vorschriften für Broker oder Börsen unterliegen.

„Diese Klarstellung würde NFT-Sammlern, Käufern und Verkäufern sowie dem gesamten NFT-Ökosystem sofortige Vorteile bringen“, schrieb das Unternehmen und fügte hinzu, dass solche Leitlinien der Branche helfen würden, ohne Angst vor Durchsetzungsmaßnahmen aufgrund falsch angewendeter Regeln voranzukommen.

Langfristig bitten wir die Kommission, NFT-Marktplätze wie OpenSea von der vorgeschlagenen Maklerregulierung gemäß Abschnitt 15(a) des Exchange Act auszunehmen.

Um die Gestaltung praktischer Politik zu unterstützen, bot OpenSea an, direkt mit der Behörde zusammenzuarbeiten.

OpenSea gegen SEC

Die Spannungen zwischen OpenSea und der SEC haben sich seit letztem Jahr aufgebaut, als die Behörde dem Unternehmen eine Wells-Mitteilung zukommen ließ – eine formelle Warnung, dass sie eine Durchsetzungsmaßnahme in Erwägung zog.

Die Mitteilung deutete darauf hin, dass OpenSea möglicherweise gegen Bundeswertpapiergesetze verstoßen hat, indem es über seinen NFT-Marktplatz als nicht registrierte Börse oder Makler tätig war.

Der Schritt löste in der gesamten Krypto-Branche Widerstand aus. Kritiker argumentierten, die SEC überschreite ihre Kompetenzen und setze auf eine Strategie der „Regulierung durch Durchsetzung“, anstatt klare Regeln zu schaffen.

Viele sahen den Versuch, NFTs als Wertpapiere und Marktplätze wie OpenSea als dem Wertpapiergesetz unterliegend zu klassifizieren, als grundlegendes Missverständnis der Funktionsweise nicht-fungibler Token an.

Im Februar 2025 schloss die SEC die Untersuchung formell ab, ohne Anklage zu erheben. Die Entscheidung fiel unter der Trump-Regierung, die einen zurückhaltenderen Ansatz gegenüber Kryptowährungen verfolgte und die Behörden anwies, sich auf Klarheit statt auf Durchsetzung zu konzentrieren.