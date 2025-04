Die asiatischen Märkte legten am Montag zu, beflügelt von der Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump, die Zölle auf bestimmte Unterhaltungselektronik auszusetzen.

Die Entscheidung, Artikel wie Smartphones und Computer von Gegenzöllen auszunehmen, löste in der gesamten Region eine Kaufwelle aus, insbesondere bei Aktien aus dem Chipsektor.

Die japanischen Aktienmarktindizes führten den Aufschwung an und spiegelten die Sensibilität der japanischen Wirtschaft für globale Handelsentwicklungen wider. Auch die Märkte in Südkorea verzeichneten Kursgewinne und trugen zur insgesamt positiven Stimmung bei.

Chipaktien führen die Rallye in Japan an.

Copy link to section

Der japanische Nikkei 225 stieg um bis zu 2,2 % auf 34.325,59 Punkte, während der Topix-Index um bis zu 2 % auf 2.515,53 Punkte zulegte.

Die Aktien von Advantest Corp., Screen Holdings Co. und TDK Corp. gehörten zu den Top-Performern des Nikkei und stiegen alle um mehr als 4 %, was die erhebliche Auswirkung der Aussetzung der Zölle auf chipbezogene Branchen verdeutlicht.

Die Gewinne am japanischen Markt und an anderen asiatischen Aktienmärkten folgten auch auf einen Bericht von Politico, der besagte, dass Trump in ernsthafte Handelsverhandlungen mit strategisch wichtigen Partnern Chinas, darunter Japan und Südkorea, verwickelt sei, was dem Markt eine weitere optimistische Note verlieh.

Südkorea und Hongkong schließen sich dem Aufschwung an.

Copy link to section

In Südkorea stieg der Kospi-Index um 0,89 %, während der Kosdaq um 1,44 % zulegte, was eine positive Anlegerstimmung widerspiegelt.

Auch der Hang Seng Index (HSI) in Hongkong verzeichnete am Montag einen positiven Handelstag und stieg um 449,19 Punkte bzw. 2,15 % auf 21.363,88 Punkte. Dies war die stärkste Intraday-Performance seit über zwei Wochen und unterstreicht die weitreichenden Auswirkungen der Aussetzung der Zölle.

Im Pazifikraum legte Australiens S&P/ASX 200 um 0,71 % zu und trug damit zum insgesamt positiven Trend in der asiatischen Region bei.

Unterdessen bereiten sich mehrere Länder der Region auf diese Woche anstehende Handelsverhandlungen mit den USA vor, was auf eine rege Aktivität zur Beilegung von Handelsstreitigkeiten hindeutet.

Einem Bericht von Politico zufolge führt Trump Verhandlungen mit Ländern wie Vietnam, Indien, Südkorea und Japan und priorisiert bestehende Handelspartner, die strategisch wichtig sind, um China entgegenzuwirken, was die geopolitischen Dimensionen der US-Handelsstrategie unterstreicht.

Copy link to section

Der indische Aktienmarkt ist heute, am 14. April, aufgrund des Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti 2025 geschlossen.

Der Handel an der BSE und der NSE ist aufgrund eines Nationalfeiertags den ganzen Tag geschlossen.

Der Handel an den Aktien-, Aktienoptions- und Währungsoptionsmärkten ist heute eingestellt.

Das Segment der Rohstoffderivate wird in der Abendsitzung um 17 Uhr eröffnet. Der normale Handel an der indischen Börse wird am Dienstag, den 15. April, wieder aufgenommen.

US-Futures zeigen nach oben: positive Aussichten

Copy link to section

Die US-Aktienfutures stiegen am Sonntag aufgrund der jüngsten Zollerhöhungen Trumps und verstärkten damit die positive Stimmung.

Die S&P 500 Futures legten um 0,6 % zu, während die Nasdaq-100 Futures um 0,9 % stiegen, was ein starkes Anlegervertrauen signalisiert.

Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average legten um 0,3 % zu und rundeten damit die insgesamt positive Markteinschätzung ab.