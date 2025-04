Chinas Exporte stiegen im März um 12,4 % und erreichten damit ein 5-Monatshoch, da die Hersteller versuchten, Waren vor der neuesten Runde der US-Zölle auszuliefern.

Der Anstieg übertraf die Erwartungen der Ökonomen von 4,4 % Wachstum und markierte eine deutliche Kehrtwende gegenüber dem im Februar verzeichneten Rückgang von 3 %.

Der Anstieg wurde zum Teil auf den Zeitpunkt des chinesischen Neujahrs zurückgeführt, das in diesem Jahr Anfang Februar stattfand.

Nach dem Ende der Feiertage steigerten die Fabriken die Produktion und überschwemmten die Häfen mit Lieferungen, bevor die Zölle in Kraft traten.

Ökonomen warnten jedoch davor, dass dieser Aufschwung wahrscheinlich nur von kurzer Dauer sein werde, da die Handelsspannungen zwischen den USA und China weiter zunehmen.

„Das Exportwachstum beschleunigte sich im März, da die Hersteller sich beeilten, Waren vor dem ‚Befreiungstag‘ in die USA zu verschiffen“, sagte Julian Evans-Pritchard, Leiter der China-Ökonomie bei Capital Economics.

Die Lieferungen werden jedoch in den kommenden Monaten und Quartalen wieder zurückgehen. Wir gehen davon aus, dass es Jahre dauern könnte, bis die chinesischen Exporte wieder das aktuelle Niveau erreichen.

G7 und Schwellenländer treiben die Erholung der Exporte voran

Nach Bestimmungsort waren Chinas Exportgewinne breit gefächert. Die Exporte in die Vereinigten Staaten stiegen im März im Jahresvergleich um 9,1 %, eine deutliche Umkehrung des Rückgangs von 9,8 % im Februar.

Die Lieferungen nach Großbritannien stiegen um 16,3 %, nachdem sie im Vormonat um 13,9 % zurückgingen. Auch die Exporte in die Europäische Union erholten sich und legten nach einem Rückgang von 11,5 % im Februar um 10,3 % zu.

Die Schwellenländer sorgten für zusätzlichen Schwung. Die Exporte nach Afrika stiegen um 37 %, während die Lieferungen in die ASEAN-Länder um 11,6 % zunahmen.

Im Gegensatz zu anderen Regionen waren die Exporte in die ASEAN-Länder während der Feiertage nicht eingebrochen, was einen stetigen Handelsfluss gewährleistete.

Doch der Aufschwung sieht sich zunehmenden Gegenwind ausgesetzt, da die US-Regierung ihre Kontrolle über chinesische Importe verschärfen will.

Das Weiße Haus stellte kürzlich klar, dass die Ausnahmen für bestimmte Elektronikprodukte nur von kurzer Dauer sein würden und bald neue Zölle auf Halbleiter und Unterhaltungselektronik erwartet werden.

Vorübergehende Zollentlastungen bieten wenig Trost

Kelvin Lam, leitender China+-Ökonom bei Pantheon Macroeconomics, merkte an, dass eine kurzfristige Aussetzung der Zölle für Elektronikprodukte, die am späten Freitag angekündigt wurde, chinesischen Exporteuren etwas Luft verschaffen könnte.

Er warnte jedoch, dass die Erleichterung nur vorübergehend und von begrenztem Umfang sei.

„Die vorübergehende Entlastung für den Elektroniksektor könnte chinesischen Exporteuren etwas Luft verschaffen, bevor die neuen Zölle in Kraft treten. Wir erwarten mehr Klarheit über die neuen Zollsätze, sobald die Untersuchung nach Abschnitt 232 abgeschlossen ist – mit einer wahrscheinlichen Spanne von 10 % bis 125 %, so der US-Handelsminister“, sagte er.

Der bestehende 20-prozentige Zoll, der mit Chinas Rolle im Fentanylhandel verknüpft ist, bleibt bestehen.

Die USA und China haben gegenseitig extrem hohe Strafzölle auf Importe verhängt und damit ihren Handelskonflikt eskaliert.

Während Donald Trump eine 90-tägige Aussetzung mehrerer geplanter globaler Zölle ankündigte, erhöhte er gleichzeitig die Zölle auf chinesische Waren auf 145 %.

Peking reagierte mit einer Erhöhung der eigenen Zölle auf US-Importe auf 125 % am Freitag als Antwort auf die jüngsten Maßnahmen Washingtons.

Später am selben Tag erklärte das Weiße Haus, bestimmte Elektronikartikel vorübergehend von den harten Gegenzöllen auf China auszunehmen.

US-Beamte machten jedoch am Wochenende deutlich, dass die Atempause nur von kurzer Dauer sein würde. Trump selbst warnte, dass niemand „davonkommen“ werde.

„Es gab keine ‚Ausnahme‘ bei den Zöllen“, postete Trump am Sonntag auf seiner Plattform Truth Social. „Diese Produkte unterliegen den bestehenden 20%igen Fentanyl-Zöllen, und sie werden lediglich in eine andere Zollkategorie verschoben.“

Trump versprach außerdem, eine nationale Sicherheitsuntersuchung der Halbleiterindustrie und der gesamten Elektroniklieferkette einzuleiten.

„Wir werden uns nicht von anderen Ländern, insbesondere von feindlichen Handelsnationen wie China, als Geisel nehmen lassen“, erklärte er.

Xi Jinping sucht nach einem Rettungsanker in Südostasien

Angesichts des zunehmenden Zolldrucks wendet sich der chinesische Präsident Xi Jinping an Südostasien, um die Handelsbeziehungen zu stärken.

Xi begann seine dreitägige Reise in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi und forderte eine vertiefte Zusammenarbeit in den Bereichen Lieferketten, Technologie und Initiativen zur grünen Wirtschaft.

In einem Artikel, der vor seinem Besuch am Montag in der Zeitung der Kommunistischen Partei Vietnams, Nhan Dan, veröffentlicht wurde, heißt es: „Beide Seiten sollten die Zusammenarbeit in den Produktions- und Lieferketten verstärken.“

Vietnam, das mit der Aussicht auf eine 46-prozentige Erhöhung der US-Zölle im Juli nach Ablauf eines globalen Moratoriums konfrontiert ist, hat sich bemüht, seine Rolle als regionales Produktionszentrum zu festigen.

Xis Bemühungen um engere Beziehungen zu Hanoi unterstreichen Pekings Dringlichkeit, seine Handelswege zu diversifizieren und die Abhängigkeit vom zunehmend feindseligen US-Markt zu verringern.