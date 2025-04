Laut einem Reuters-Bericht hat Goldman Sachs, eine führende globale Investmentbank, seine Goldpreisprognose für das Jahresende auf 3.700 US-Dollar pro Unze nach oben korrigiert.

Diese Anpassung spiegelt eine optimistischere Einschätzung des Edelmetalls wider, die hauptsächlich auf zwei Schlüsselfaktoren zurückzuführen ist: eine stärker als erwartet ausgefallene Nachfrage von Zentralbanken und erhöhte Zuflüsse in goldgedeckte Exchange-Traded Funds (ETFs).

Diese Trends werden durch die wachsenden Sorgen über potenzielle Rezessionsrisiken weiter verstärkt.

Zentralbanken weltweit haben aktiv Goldreserven angehäuft und so zu einem deutlichen Nachfrageanstieg beigetragen.

Dieser strategische Schritt ist wahrscheinlich durch den Wunsch motiviert, ihre Bestände zu diversifizieren und sich gegen potenzielle wirtschaftliche Abschwünge abzusichern.

Darüber hinaus haben die erhöhte Unsicherheit und die Marktvolatilität die Anleger dazu veranlasst, Zuflucht in sicheren Anlagen wie Gold zu suchen, was zu vermehrten Zuflüssen in Gold-ETFs geführt hat.

Die drohende Rezession hat die Attraktivität von Gold als Wertspeicher weiter erhöht.

Analysten der ING Group sagten:

Angesichts der zunehmenden Handelsspannungen stürmen die Anleger weiterhin auf das gelbe Metall.

Investoren greifen in wirtschaftlichen Abschwüngen oft auf Gold zurück, da es seinen Wert behält und als Inflationsschutz dient.

Goldnachfrage der Zentralbanken

Die Investmentbank hat ihre Prognose für die Nachfrage der Zentralbanken von 70 auf 80 Tonnen pro Monat nach oben korrigiert. Diese neue Prognose übertrifft deutlich den Wert von 17 Tonnen vor 2022 und hat die Bank veranlasst, ihre Jahresendprognose für Gold von 3.300 US-Dollar pro Unze anzuheben.

Die Ökonomen der Bank schätzen die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA innerhalb der nächsten 12 Monate auf 45 %. Die Bank beobachtete außerdem, dass die Rezessionsängste zu erhöhten Zuflüssen in Gold-ETFs geführt haben.

Die Goldpreise an der COMEX haben in diesem Jahr bereits mehrere Rekordhöhen erreicht. Seit Anfang Januar sind die Preise um mehr als 23 % gestiegen.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts lag der aktivste Goldkontrakt an der COMEX bei 3.238 US-Dollar pro Unze, etwas niedriger als der Schlusskurs des Vortages. Am Montag hatte er zuvor ein neues Rekordhoch von 3.261,55 US-Dollar pro Unze erreicht.

Die jüngste Analyse von Goldman Sachs deutet darauf hin, dass ihre nach oben korrigierte Goldpreisprognose mittelfristig noch übertroffen werden könnte.

Weiterer Wertzuwachs bei Gold

Mehrere Faktoren tragen zu diesem Potenzial für weitere Preissteigerungen bei.

Bemerkenswert ist, dass die Bank die Auswirkungen der Goldkäufe der Zentralbanken hervorhebt. Sollten die Zentralbanken weiterhin durchschnittlich 100 Tonnen Gold pro Monat kaufen, deutet das Modell von Goldman Sachs darauf hin, dass der Goldpreis bis Ende 2025 auf 3.810 Dollar pro Unze steigen könnte.

Diese Prognose unterstreicht den erheblichen Einfluss der Käufe von Zentralbanken auf den Goldmarkt und deutet auf die Möglichkeit eines deutlichen Preisanstiegs in den kommenden Jahren hin.

Unterdessen könnten im Falle einer Rezession die ETF-Zuflüsse wieder auf das Niveau der Pandemie zurückkehren und die ETF-Preise bis zum Jahresende möglicherweise auf 3.880 Dollar pro Unze treiben, fügte die Bank hinzu.

Goldman Sachs erklärte, dass die ETF-Zuflüsse bei einem über den Erwartungen liegenden Wirtschaftswachstum aufgrund geringerer politischer Unsicherheit wahrscheinlich zu ihrer zinsbasierten Prognose zurückkehren würden, wobei die Preise zum Jahresende näher bei 3.550 Dollar pro Unze liegen würden, so die Investmentbank.

China-ETFs

Laut aktuellen Berichten erreichten die Zuflüsse in chinesische Gold-ETFs Ende letzter Woche einen neuen Tagesrekord.

Bloomberg-Daten zeigen, dass am Donnerstag fast 3 Milliarden Yuan (410 Millionen US-Dollar) in Chinas vier größte Gold-ETFs flossen und damit ein neuer Rekord aufgestellt wurde.

Die wöchentlichen Daten der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zeigten, dass die Netto-Long-Positionen von verwaltetem Geld in COMEX-Gold in der dritten Woche in Folge zurückgingen und bis zum 8. April um 38.088 Kontrakte auf 138.465 Kontrakte fielen.

Dies deutet darauf hin, dass das spekulative Interesse an COMEX-Gold-Futures weiterhin gering ist, sagten Analysten der ING.

Das ist der größte wöchentliche Rückgang seit dem 3. Oktober 2023. Ein Teil der Verkäufe könnte auf die Erfüllung von Margin Calls in anderen Vermögenswerten zurückzuführen sein, angesichts der jüngsten Volatilität an den breiteren Märkten.