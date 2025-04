Nvidia enthüllt Pläne für in den USA hergestellte KI-Supercomputer im Rahmen eines 500 Milliarden Dollar umfassenden Ausbaus.

Nvidia unternimmt aggressive Schritte, um seine Produktionskapazitäten in den Vereinigten Staaten auszubauen.

Das Unternehmen gab am Montag Pläne bekannt, in den nächsten vier Jahren über ein Netzwerk von Fertigungspartnerschaften KI-Infrastruktur im Wert von bis zu 500 Milliarden Dollar im Land aufzubauen.

Die Initiative, die darauf abzielt, die weltweit steigende Nachfrage nach KI-Chips zu decken und Risiken in der Lieferkette zu mindern, sieht vor, dass die Produktion von Nvidias neuestem Blackwell-KI-Chip in der neuen Fabrik von Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. in Phoenix beginnt.

Darüber hinaus errichtet Nvidia in Zusammenarbeit mit Foxconn und Wistron Corp. Produktionsstätten für Supercomputer in Texas.

Für nachgelagerte Prozesse wie Verpackung und Prüfung arbeitet das Unternehmen in Arizona mit Amkor Technology Inc. und Siliconware Precision Industries Co. zusammen.

Nvidia gab an, die Massenproduktion innerhalb von 12 bis 15 Monaten hochzufahren. Dies markiert das erste Mal, dass KI-Supercomputer in den USA hergestellt werden – ein Meilenstein, den Präsident Donald Trump am Montag in einem Truth-Social-Beitrag als Beweis für die Erfolge seiner Regierung in der Industriepolitik hervorhob.

„Die Einbeziehung der amerikanischen Fertigung hilft uns, die unglaubliche und wachsende Nachfrage nach KI-Chips und Supercomputern besser zu decken, stärkt unsere Lieferkette und erhöht unsere Widerstandsfähigkeit“, sagte Nvidia-CEO Jensen Huang in der Erklärung.

Die Nvidia-Aktien legten am Montag im frühen Handel in New York um bis zu 3 % auf 114,29 $ zu.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Textes ist die Aktie um über 1,5 % gefallen.

Die Aktie liegt im Jahresvergleich weiterhin 20 % im Minus, da Technologieaktien angesichts der Marktvolatilität und politisch bedingter Gegenwinde weiterhin unter starkem Verkaufsdruck stehen.

Trumps Zölle werfen immer noch Schatten voraus.

Die Ankündigung kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Technologie- und Halbleiterindustrie, die im Fadenkreuz der sich entwickelnden Zollstrategie von Präsident Trump steht.

Obwohl die Regierung eine vorübergehende Ausnahme für Smartphones, Computer und andere beliebte Elektronikartikel von ihrer jüngsten Zollerhöhung erlassen hat,

Trump hat den Schritt seitdem als rein formal abgetan und seine Absicht bekräftigt, Zölle auf diese Kategorien zu erheben.

Seit Trumps Wahl haben große Unternehmen aus verschiedenen Branchen – von Apple bis Eli Lilly – milliardenschwere Investitionen in die US-amerikanische Produktion angekündigt.

Viele dieser Investitionen stammen entweder aus der Zeit vor seiner Präsidentschaft oder folgen etablierten Trends bei den Investitionsausgaben, aber die politische Botschaft um sie herum hat sich im Zuge der aktuellen Neuausrichtung der Handelspolitik verstärkt.

Nvidias Produktionsausbau scheint darauf abzuzielen, sich in diesem Umfeld defensiv zu positionieren, Lieferketten zu stärken und sich gleichzeitig an Washingtons Reshoring-Narrativ auszurichten – ein Schritt, der wahrscheinlich sowohl kommerziell als auch politisch Anklang finden wird.

Letzte Woche senkten Analysten von Citi ihr Kursziel für Nvidia von 163 auf 150 US-Dollar und verwiesen auf die Erwartung einer Verlangsamung des GPU-Verkaufs.

Das Investmentunternehmen behielt jedoch die Kaufempfehlung für die Aktie bei.

Selbst mit dem gesenkten Zielwert deutet die revidierte Schätzung immer noch ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 39 % gegenüber dem aktuellen Niveau an.