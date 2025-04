Webull-Aktien verkaufen: Darum könnte ein Absturz bevorstehen

Die Anleger der Webull Corporation (NASDAQ: BULL) waren am Montag sicherlich sehr zufrieden.

Die auf den Einzelhandel fokussierte Investmentplattform schloss letzte Woche ihre Fusion mit einer Special Purpose Acquisition Company (SPAC) ab und debütierte an der Nasdaq. Heute sind ihre Aktien bereits um unglaubliche 500 % gestiegen.

Anleger sollten jedoch nach einem so explosiven Kursanstieg einen Ausstieg aus der BULL-Aktie in Erwägung ziehen, da das Finanzdienstleistungsunternehmen in den kommenden Tagen möglicherweise nicht in der Lage sein wird, die Dynamik aufrechtzuerhalten.

Webull könnte einfach nur ein weiterer spekulativer SPAC-Börsengang sein.

Anleger sollten bei Webull Vorsicht walten lassen, da der massive Kursanstieg nach der Fusion mit einer Blankoscheckgesellschaft an spekulative SPAC-Listings der Vergangenheit erinnert.

Ein Paradebeispiel dafür wäre die Nikola Corporation, die sich 2020 für eine Fusion mit VectolQ entschied, um an die Börse zu gehen.

Anfangs stieg der Aktienkurs aufgrund des Hypes um seine Elektro- und Wasserstofffahrzeuge stark an.

Die Begeisterung war jedoch weitgehend von den Fundamentaldaten des Unternehmens abgekoppelt, da Nikola zu diesem Zeitpunkt noch kein einziges Fahrzeug zum Verkauf produziert hatte.

Der Aktienkurs von NKLA stürzte später ab, und das Unternehmen meldete in diesem Jahr sogar Insolvenz nach Chapter 11 an, was die Risiken spekulativer SPAC-Börsengänge verdeutlicht.

Ähnlich wie bei Nikola scheint auch der Kursanstieg von Webull am Montag nicht mit den Finanzdaten des Unternehmens in Einklang zu stehen.

Bis Ende 2023 verwaltete die Anlageplattform Kundengelder in Höhe von etwa 8,2 Milliarden US-Dollar auf 4,3 Millionen finanzierten Konten.

Im vergangenen Jahr bestätigte das Management ebenfalls 20 Millionen Nutzer weltweit.

BULL hat sich jedoch bemerkenswert bedeckt zu seiner finanziellen Leistung gehalten.

Es wurden keine Umsatzzahlen für 2024 veröffentlicht, was es für Anleger schwierig macht, den wahren Wert des Unternehmens einzuschätzen.

Diese mangelnde Transparenz bleibt ein großes Problem, das bei Investitionen in Webull-Aktien Vorsicht geboten erscheinen lässt.

Darüber hinaus sieht sich das in Florida ansässige Unternehmen einem intensiven Wettbewerb durch etablierte Akteure wie Robinhood und eToro ausgesetzt, was sein Marktwachstum ebenfalls begrenzen könnte.

Ist Webull eine neue Meme-Aktie?

Alles in allem könnte der massive Anstieg des Webull-Aktienkurses heute ausschließlich auf die Begeisterung der Kleinanleger und nicht auf solide Finanzdaten zurückzuführen sein, was BULL in gewisser Weise zu einer Meme-Aktie macht.

Es ist also nicht völlig unvernünftig zu glauben, dass die Webull-Aktien genauso schnell abstürzen könnten, wie sie am Montag auf ein Hoch von etwa 80 Dollar gestiegen sind.

Denken Sie zum Beispiel an das, was vor wenigen Tagen mit Newsmax passiert ist.

Seine Aktie schoss vom IPO-Preis von 10 $ bis auf ein Hoch von 265 $ nach dem Börsendebüt.

NMAX stürzte jedoch in den nächsten Tagen ab und wird jetzt nur noch mit 26 $ gehandelt.

Sollte sich das auch bei BULL-Aktien so entwickeln, würden Sie sich in den Hintern beißen, wenn Sie sie nicht bei 80 Dollar verkauft hätten, dem aktuellen Kurs.