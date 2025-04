World Liberty Financial Inc. hat still und heimlich seinen USD1-Stablecoin eingeführt und damit einen bedeutenden Schritt in seinen Ambitionen im Bereich dezentraler Finanzen gemacht.

Der USD1 ist so konzipiert, dass er eine Eins-zu-Eins-Bindung an den US-Dollar aufrechterhält und so Stabilität in einem volatilen Krypto-Umfeld bietet.

Der Stablecoin, der jetzt auf Ethereum und der Binance Smart Chain gehandelt wird, tauchte ohne offizielle Ankündigung auf und erregte die Aufmerksamkeit von Blockchain -Enthusiasten.

Der Start von USD1 fällt mit dem breiter angelegten Vorstoß des von der Trump-Familie unterstützten Unternehmens zusammen, sich eine Nische im schnell wachsenden Stablecoin-Markt zu sichern.

Was ist der USD1 Stablecoin?

USD1 ist ein Stablecoin, der vollständig durch US-Staatsanleihen, Bargeld und Äquivalente gedeckt ist, wobei BitGo als Verwahrer der Reserven fungiert.

Diese Unterstützung zielt darauf ab, Stabilität und Vertrauen zu gewährleisten und USD1 in einem wettbewerbsintensiven Umfeld zu positionieren, das von Giganten wie Tethers USDT und USDC dominiert wird.

Regelmäßige externe Prüfungen des Reserveportfolios sind geplant, wobei die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch nicht bekannt gegeben wurde.

Das Design des Stablecoins verzichtet auf komplexe Renditemechanismen und priorisiert die Transparenz für institutionelle und private Nutzer gleichermaßen.

Seine Verfügbarkeit auf Ethereum und der Binance Smart Chain ermöglicht eine breite Zugänglichkeit, mit der Möglichkeit einer zukünftigen Expansion auf andere Blockchains.

Die stille Einführung des USD1

Die Ursprünge des Stablecoins USD1 reichen bis Ende März zurück, als Blockchain-Analysten Smart-Contract-Bereitstellungen auf der Binance Smart Chain entdeckten.

Erste Transaktionen im Testnetz betrafen Wallets, die mit dem Krypto-Market-Maker Wintermute verknüpft waren, was auf vorbereitende Arbeiten hindeutet.

World Liberty Financial bestätigte seine Absicht, USD1 am 25. März einzuführen, machte jedoch keine Angaben zum genauen Zeitpunkt oder zu Börsennotierungen.

Diese stille Einführung scheint beabsichtigt zu sein und ermöglicht es dem Unternehmen, die Marktdynamik und die Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur zu bewerten.

Bisher wurden keine Notierungen an zentralisierten Börsen angekündigt, was auf einen vorläufigen Fokus auf dezentralisierte Plattformen hindeutet.

Der Handelsumsatz von USD1 steigt sprunghaft an.

Das Handelsvolumen für USD1 ist seit seinem Debüt dramatisch angestiegen.

Daten von CoinMarketCap zeigen einen atemberaubenden Anstieg des 24-Stunden-Handelsvolumens um 6.700 %, das über 140 Millionen Dollar erreichte.

Die Marktkapitalisierung des Stablecoins ist auf etwa 128 Millionen Dollar gestiegen, was eine starke frühe Akzeptanz widerspiegelt.

Bemerkenswert ist, dass diese positive Dynamik durch Liquiditätspools auf dezentralen Börsen wie Uniswap V3 und PancakeSwap V3 angetrieben wird, die um den 12. April aktiviert wurden.

Wie sieht die Zukunft des USD1 aus?

Die Beteiligung der Trump-Familie hat den Stablecoin USD1 ins Rampenlicht gerückt und sowohl Neugier als auch Kontroversen ausgelöst.

Kritiker, darunter demokratische Abgeordnete, haben Bedenken hinsichtlich Interessenkonflikten im Zusammenhang mit der Entwicklung des Stablecoins geäußert.

Während einer Anhörung des Ausschusses für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses am 2. April warnte die Abgeordnete Maxine Waters davor, dass der USD1 genutzt werden könnte, um den US-Dollar in Regierungsfunktionen zu ersetzen.

Solche Behauptungen haben die Debatten über die weitreichenderen Auswirkungen des Stablecoins angeheizt.

Einige Analysten, wie Ari10-CEO Mateusz Kara, argumentieren, dass der Start weniger mit Blockchain-Innovation zu tun hat, sondern vielmehr mit der globalen Ausweitung der US-amerikanischen Schuldenmärkte.

Auch die regulatorische Kontrolle wirft einen großen Schatten auf die Zukunft von USD1. Die Debatten im Kongress, einschließlich der Diskussionen über den STABLE Act, verdeutlichen die Spannungen im Hinblick auf die Aufsicht über Stablecoins.

Gesetzgeber wie Elizabeth Warren haben von den Aufsichtsbehörden Transparenz hinsichtlich der Geschäftstätigkeit von World Liberty Financial gefordert.

Diese Dynamik deutet darauf hin, dass der Erfolg von USD1 nicht nur von der Marktakzeptanz, sondern auch von der Bewältigung eines komplexen politischen Umfelds abhängt.

Trotz der Skepsis sehen Befürworter den USD1-Stablecoin als Brücke zwischen traditionellem Finanzwesen und dezentralen Systemen.

Zach Witkoff, Mitbegründer von World Liberty Financial, betonte die Attraktivität des Unternehmens für souveräne Investoren und Institutionen, die sichere grenzüberschreitende Transaktionen anstreben.

Der stille Start des Stablecoins hat vorerst die Neugier geweckt und die Bühne für eine riskante Reise in der Krypto-Arena bereitet.