In einer weiteren Eskalation des Handelskriegs mit den USA hat China seine Fluggesellschaften angewiesen, alle weiteren Auslieferungen von Boeing-Flugzeugen auszusetzen und den Kauf von flugzeugbezogenen Ausrüstungen und Teilen von US-Lieferanten zu stoppen, berichtete Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die Anweisung erfolgt, nachdem US-Präsident Donald Trump weitreichende Zölle von bis zu 145 % auf chinesische Importe verhängt hatte, was zu einer schnellen Vergeltung durch Peking führte.

Der Schritt stellt einen erheblichen Rückschlag für Boeing dar, dessen Geschäft mit Verkehrsflugzeugen weiterhin stark von der chinesischen Nachfrage abhängt.

Chinas jüngste Vergeltungszölle, die am Wochenende bekannt gegeben wurden, umfassen einen Aufschlag von 125 % auf in Amerika hergestellte Flugzeuge und Teile. Dies verdoppelt effektiv deren Kosten und macht neue Lieferungen für chinesische Fluggesellschaften finanziell unrentabel.

Quellen im Bericht zufolge könnte die chinesische Regierung auch in Erwägung ziehen, inländischen Fluggesellschaften, die Boeing-Flugzeuge leasen und nun mit stark gestiegenen Kosten konfrontiert sind, Unterstützung anzubieten.

Die Botschaft ist jedoch klar: Boeing, einst ein Hauptprofiteur des chinesischen Luftfahrtbooms, befindet sich nun fest im Kreuzfeuer geopolitischer Machtspiele.

Der Aktienkurs von Boeing fiel am Dienstag vor Börsenbeginn nach dieser Entwicklung um 2,64 %.

Dutzende Boeing-Jets in der Schwebe, da Auslieferungen stocken

Laut Daten der Aviation Flights Group warten etwa 10 Boeing 737 Max-Jets auf die Auslieferung an chinesische Fluggesellschaften, darunter China Southern Airlines, Air China und Xiamen Airlines.

Einige dieser Flugzeuge sind in der Nähe des Boeing-Werks in Seattle stationiert, während andere das Fertigungszentrum des Unternehmens in Zhoushan in Ostchina erreicht haben.

Branchenquellen deuten darauf hin, dass einige der Flugzeuge möglicherweise noch ausgeliefert werden, je nachdem, ob die Zahlungs- und Lieferdokumente vor dem Inkrafttreten der chinesischen Zölle am 12. April abgeschlossen wurden.

Quelle: Bloomberg

Die Genehmigungen werden jedoch wahrscheinlich von Fall zu Fall erteilt, ohne jegliche Garantie.

Weder die chinesische Zivilluftfahrtbehörde noch Boeing reagierten auf Anfragen nach einem Kommentar. Auch die an den ausstehenden Auslieferungen beteiligten chinesischen Fluggesellschaften lehnten eine Stellungnahme ab.

Zu Boeings Problemen kommt hinzu, dass Juneyao Airlines kürzlich die Auslieferung einer Boeing 787-9 Dreamliner verschoben hat, die innerhalb weniger Wochen eintreffen sollte – ein weiteres Anzeichen für die sich verändernde Stimmung unter chinesischen Fluggesellschaften.

Chinas langfristige Luftfahrtstrategie belastet Boeings Zukunft.

Der Konflikt verstärkt die Sorgen um Boeings langfristige Position in einem der wichtigsten Luftfahrtmärkte der Welt.

China deckt etwa 20 % des prognostizierten weltweiten Flugzeugbedarfs in den nächsten zwei Jahrzehnten ab. Im Jahr 2018 gingen fast ein Viertel der Boeing-Lieferungen nach China.

In den letzten Jahren ist die Zahl der Neuaufträge jedoch dramatisch zurückgegangen, was sowohl auf geopolitische Spannungen als auch auf interne Probleme im Fertigungsbereich zurückzuführen ist.

China war das erste Land, das die 737 Max nach zwei tödlichen Abstürzen in den Jahren 2018 und 2019 stilllegte.

Die Handelsspannungen sowohl unter der Biden- als auch unter der Trump-Regierung verschoben die Kaufentscheidungen weiter zugunsten von Boeings europäischem Konkurrenten Airbus.

In jüngerer Zeit erlitt Boeing einen weiteren Reputationsschaden, als im Januar 2024 während eines Fluges eine Türverkleidung einer 737 Max abfiel.

Trotz der Bemühungen, eine autarkere Luftfahrtindustrie aufzubauen, ist China für einen Großteil seiner Flotte weiterhin auf ausländische Lieferanten angewiesen.

Airbus hat eine dominante Rolle bei der Lieferung neuer Flugzeuge eingenommen, während Chinas eigener Comac C919 sich noch in der Anfangsphase des kommerziellen Einsatzes befindet.

Dennoch betreiben viele chinesische Fluggesellschaften große Boeing-Flotten, die kontinuierliche Wartung und Ersatzteilversorgung benötigen – Dienstleistungen, die nun gefährdet sein könnten.