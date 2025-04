Werden Zölle die Produktion wirklich in die USA zurückbringen?

Präsident Trump behauptet weiterhin, seine beispiellosen Zölle auf andere Länder würden dazu beitragen, die Fertigung in die USA zurückzubringen.

Eine kürzlich von CNBC durchgeführte Umfrage deutet jedoch darauf hin, dass es mehrere Hürden im Zusammenhang mit der inländischen Produktion gibt, die amerikanische Unternehmen möglicherweise weiterhin von der Rückverlagerung von Lieferketten abhalten.

Die US-Aktien haben in den letzten Sitzungen einen Teil ihrer Verluste wieder wettgemacht, nachdem das Weiße Haus einer 90-tägigen Aussetzung fast aller Gegenzölle zugestimmt hat, mit Ausnahme der Zölle gegen China.

Dennoch liegt der Benchmark-Index S&P 500 zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Textes fast 15 % unter seinem Jahresanfangswert.

Die Herstellung in den USA ist deutlich teurer.

Weit über die Hälfte der Teilnehmer der CNBC-Umfrage gaben an, dass US-Unternehmen mit immens höheren Kosten konfrontiert wären, wenn sie die Produktion ins Inland verlagern würden.

Tatsächlich werden Unternehmen es vorziehen, Lieferketten in andere Länder mit niedrigen Zöllen zu verlagern, da die Rückverlagerung der Lieferketten in die USA die Produktionskosten ungefähr verdoppeln könnte.

Im Vergleich dazu werde die Verlagerung der Produktion in Länder mit niedrigeren Zöllen deutlich kostengünstiger sein, fügten sie hinzu.

Trumps Zölle werden China also wahrscheinlich einen Teil seiner Dominanz im verarbeitenden Gewerbe kosten.

Laut der neuen CNBC-Umfrage zur Lieferkette werden jedoch wahrscheinlich nicht die USA davon profitieren.

Warum produzieren Unternehmen sonst noch außerhalb der USA?

Ein weiterer wichtiger Grund, der in der CNBC-Studie dafür genannt wurde, warum Unternehmen nach den Trump-Zöllen möglicherweise keine Produktion in die USA verlagern, war die Schwierigkeit, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden.

Laut Apple-Chef Tim Cook könnte ein Treffen von Werkzeugbauingenieuren in China mehrere Fußballfelder füllen.

In den USA würde es vielleicht nicht einmal einen Raum füllen.

Das ist eine große Hürde bei der Verlagerung der Produktion ins Inland, wie es die Trump-Regierung so dringend wünscht – „das Fachwissen in China ist sehr tiefgreifend“, fügte Cook in einem Interview im vergangenen Jahr hinzu.

Steuererleichterungen reichen nicht aus, um die Verlagerung der Produktion ins Inland zu fördern.

Präsident Trump hat Unternehmen, die sich zur Rückverlagerung von Lieferketten verpflichten, erhebliche Steuererleichterungen versprochen.

Die Steuervorteile reichen jedoch nicht aus, um die deutlich höheren Kosten der inländischen Produktion auszugleichen, wie die Befragten der CNBC-Umfrage angaben.

Insgesamt gaben die meisten Umfrageteilnehmer an, Trumps neue Handelspolitik fühle sich für die amerikanische Wirtschaft eher nach „Mobbing“ an.

Experten befürchten, dass Zölle in diesem Jahr einen Handelskrieg auslösen und die US-Wirtschaft in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 in eine Rezession stürzen könnten.

Das hat mehrere Wall-Street-Analysten in den letzten Wochen dazu veranlasst, ihre Jahresendziele für den S&P 500 zu senken.

Die Bank of America beispielsweise senkte letzte Woche ihr Jahresendziel für den S&P 500 auf 5.600 Punkte, was ein potenzielles Aufwärtspotenzial von nur 3,0 % ab diesem Punkt signalisiert.