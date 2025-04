Trotz eines starken Einbruchs bei KI-Aktien in den letzten Monaten steht künstliche Intelligenz in diesem Jahr weiterhin im Mittelpunkt aller Finanzdebatten.

Anfang des Monats kündigte Meta Platforms Pläne an, 1 Milliarde $ in den Bau eines neuen Rechenzentrums in Wisconsin zu investieren, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen mit einer anhaltenden Nachfrage nach KI rechnet.

Ein solches Narrativ macht nicht nur die KI-Aktien attraktiv, sondern auch eine Reihe von Meme-Coins, die sich auf künstliche Intelligenz konzentrieren. Dazu gehört der aufstrebende PepeX.

Die Nachfrage, die PepeX während seines Vorverkaufs geweckt hat, deutet darauf hin, dass es sich 2025 als bessere Investition erweisen könnte als selbst etabliertere Namen wie Dogecoin.

PepeX hat noch kein explosives Wachstum erlebt

Copy link to section

Meme-Coins sind für ihr explosives Wachstum in der Anfangsphase bekannt. Allerdings gelingt es nicht allen, dieses Momentum über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten.

Der beste Zeitpunkt, in einen Meme-Coin zu investieren, ist also in der Anfangsphase. Sobald ein Meme-Coin seinen Höhepunkt überschritten hat, wird eine Investition deutlich riskanter.

Das macht PepeX zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Textes deutlich attraktiver als Dogecoin. Ersteres befindet sich in einem sehr frühen Stadium, während letzteres seine anfängliche Phase explosiven Wachstums bereits hinter sich hat.

Daher ist die Wahrscheinlichkeit, mit PepeX im Jahr 2025 einen 100-fachen Gewinn zu erzielen, deutlich höher als mit Dogecoin.

KI-Narrativ zieht Investoren auf PepeX an

Copy link to section

Ein weiterer Grund, PepeX gegenüber Dogecoin zu bevorzugen, ist die Tatsache, dass PepeX ein KI-gestützter Meme-Coin ist.

PepeX nutzt künstliche Intelligenz, um den Start und das Marketing neuer Memes deutlich zu vereinfachen. Die KI-Komponente wird PepeX im Laufe der Zeit wahrscheinlich mehr Investoren anziehen als Dogecoin, dem dieser Aspekt fehlt.

Darüber hinaus wird der Markt für künstliche Intelligenz laut Statista bis zum Ende dieses Jahrzehnts voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 27 % wachsen.

Das ist eine aufregende Wachstumsrate, von der Anleger mit einer Investition in PepeX anstelle von Dogecoin profitieren können.

PepeX hat eine bessere Tokenomics als Dogecoin

Copy link to section

Das Angebotsmodell von Dogecoin ist unendlich, d. h. es gibt keine Obergrenze für die Anzahl der erzeugbaren Coins. Dies wirft Bedenken hinsichtlich der Inflation im Laufe der Zeit auf, die den Wert einzelner Token verwässern kann.

PepeX hingegen verfügt über ein durchdachtes Tokenomics-Modell, das Angebot und Nachfrage ausgleicht. Es beinhaltet Mechanismen wie Token-Burns und Belohnungen für langfristige Inhaber, um einen nachhaltigeren Wachstumskurs zu gewährleisten.

Wenn Sie mehr über PepeX erfahren möchten und wissen wollen, wie Sie eine frühe Position in diesem Projekt aufbauen können, dann besuchen Sie jetzt die PepeX-Website.