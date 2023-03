Statistiques sur l'économie canadienne : 24 faits surprenants que vous ne saviez pas

Jayson est le rédacteur en chef d’Invezz et supervise l'équipe de journalistes et d'analystes ainsi que la direction stratégique… lire la suite

Le Canada est largement respecté et admiré en tant que nation, et pour cause. C’est une démocratie parlementaire dans laquelle tous les grands partis favorisent et encouragent la stabilité politique et économique. Le « vrai nord fort et libre » possède également des universités prestigieuses, une vaste beauté naturelle, un système de santé financé par l’État, une diversité culturelle, deux langues officielles et une réputation de maintien de la paix.

Ces facteurs ont contribué à la réputation mondiale du Canada en tant que refuge sûr pour les investisseurs, car le pays est soutenu par un système financier stable qui favorise l’innovation. En conséquence, le Canada a mérité son statut de puissance économique mondiale.

Autrement dit, le Canada, c’est bien plus que le sirop d’érable et le hockey. Mais ne vous inquiétez pas, cette liste de statistiques économiques canadiennes mentionne brièvement les deux.

Bien que l’économie canadienne soit restée de manière générale résiliente depuis 2020, elle montre des signes inquiétants qui reflètent ceux de nombreux autres pays. L’inflation et le marché du logement sont de vrais sujets de préoccupation.

Vous trouverez ci-dessous de nombreuses statistiques économiques canadiennes dont chaque citoyen est fier.

Faits et statistiques sur le Canada – choix de l’éditeur

57,5 % de la population canadienne détient un diplôme d’études supérieures.

Le Canada est la troisièmes plus grande réserve de pétrole au monde.

La Bourse de Toronto est classée au 12e rang mondial.

Le dollar canadien est la 7ème devise la plus échangée au monde.

Le hockey est une industrie de 11 milliards $.

Statistiques et faits sur l’économie canadienne en 2023

1. Le Canada se classe au huitième rang des économies mondiales

Le Canada est classé au huitième rang des économies mondiales selon les estimations du PIB nominal de 2,24 billions $ (FMI) et de 1,98 billion $ (Banque mondiale). Cependant, en tenant compte de la parité des pouvoirs d’achat, le Canada descend dans le classement pour passer à la quinzième place.

2. Le programme de péréquation du Canada verra 94,6 milliards $ transférés d’Ottawa directement aux provinces

Dans le cadre du programme de péréquation du Canada, le gouvernement fédéral transférera 94,6 milliards $ aux provinces et territoires en 2023-2024. L’objectif du programme de péréquation est de remédier aux disparités fiscales entre les provinces « démunies » et de fournir une rentrée de fonds supplémentaire pour aider à soutenir l’activité et la croissance économiques.

3. Le Canada a le plus haut pourcentage de diplômes d’études supérieures dans sa population parmi tous les pays du G7

Le Canada a la plus forte proportion de personnes en âge de travailler titulaires d’un diplôme collégial ou universitaire parmi tous les pays du G7, estimé à 57,5 %. Cet avantage éducatif s’est avéré particulièrement bénéfique pendant les premiers jours de la pandémie, car le travail à distance est devenu la norme et les personnes éduquées étaient mieux à même de surmonter les défis économiques.

Voici un fait intéressant sur l’économie canadienne : les travailleurs instruits ont affiché des taux d’emploi et des revenus plus élevés en 2021 qu’en 2016.

4. Le secteur des services représente environ 70 % de l’économie canadienne.

L’économie du Canada est principalement tirée par le secteur des services, qui représente 70,5 % du PIB du pays. De plus, ce secteur fournit environ quatre emplois sur cinq au Canada.

5. Le Canada représente la troisième plus grande réserve de pétrole au monde

Le Canada abrite environ 9,7 % des réserves mondiales totales de pétrole, qui s’élèvent à environ 168 milliards de barils de pétrole. Cela fait du Canada le troisième plus riche en pétrole pays au monde, après l’Arabie saoudite (avec 297 milliards de barils) et le Venezuela (avec 303 milliards de barils).

6. 75 % de toutes les exportations sont destinées aux États-Unis

Le total des biens exportés du Canada a augmenté de 22,1 % par rapport aux niveaux de 2020 pour atteindre 777,1 milliards $, dont 75 % étaient destinés aux États-Unis. Naturellement, le Canada profite du partage de la plus longue frontière non défendue au monde avec la plus grande économie du monde.

7. La Bourse de Toronto (TSX) est la 12e plus grande bourse au monde en termes de capitalisation boursière

Au 16 février 2023, la Bourse de Toronto (TSX) avait une capitalisation boursière totale d’environ 3,4 billions dollars canadiens (2,76 billions de dollars), ce qui en fait la 12e plus grande bourse au monde. Le classement du TSX n’est pas loin de se hisser dans le top 10 actuellement détenu par la Bourse saoudienne (Tadawul) avec une capitalisation boursière de 2,86 billions de dollars.

8. L’indice TSX s’est comporté à peu près en ligne avec le Dow Jones en 2022

En 2022, l’indice composé S&P/TSX a connu une baisse de 8,5 %, ce qui est comparable à la perte de 8,88 % de l’indice Dow Jones. Cependant, la performance du TSX a été nettement meilleure que la perte de 19,4 % de l’indice S&P 500 et la baisse de 33 % observée dans l’indice Nasdaq.

9. Le dollar canadien a baissé pour la première fois depuis 2018

Le dollar canadien (CAD/USD), connu sous le nom de huard, a connu une baisse de 6,8 % par rapport au dollar américain en 2022 et se négocie actuellement à environ 0,74 $. Il s’agit de la première baisse annuelle depuis 2018. Cependant, cette baisse a profité aux Canadiens qui ont investi dans des actifs américains.

10. Le dollar canadien est la 7ème devise la plus échangée au monde

Le dollar canadien se classe au septième rang des devises les plus échangées au monde. En avril 2022, le dollar canadien représentait 6,2 % du volume total, en hausse comparé aux 5,0 % enregistrés au mois d’avril 2019.

11. La banque centrale du Canada a augmenté les taux d’intérêt de 1 700 % en 2022

La banque centrale du Canada, la Banque du Canada, a procédé à sept hausses de taux d’intérêt en 2022, faisant passer son taux directeur de 0,25 % en mars 2022 à 4,5 % en janvier 2023. Il s’agit de l’année qui a vu les hausses les plus agressives de l’histoire. Vous pouvez lire un article supplémentaire d’Invezz sur les hausses des taux de la banque centrale du Canada en cliquant sur ce lien.

12. L’inflation au Canada se classe parmi les pires des pays développés

Si l’on exclut la Russie, le Brésil, l’Argentine et la Turquie, le taux d’inflation du Canada se classait parmi les plus élevés du groupe des économies développées et émergentes du G20 en 2022. En fait, l’inflation au Canada a culminé à 8,1 % au cours des mois d’été, ce qui en fait le troisième plus élevé taux d’inflation du G20. Le taux d’inflation du pays a terminé l’année 2022 à 6,8 %, ce qui est son plus haut taux depuis 40 ans.

13. L’économie du Canada est classée au 14e rang des économies les plus libres au monde

Le Canada est classé au 14e rang des économies les plus libres au monde, selon le rapport Economic Freedom of the World du Fraser Institute. L’indice prend en compte des facteurs tels que la taille du gouvernement, la liberté de commerce international et la réglementation, entre autres.

14. Le Canada est membre du G7, du G20 et de l’OCDE

Le Canada est membre des pays industrialisés du Groupe des Sept (G7), des grandes économies du Groupe des Vingt (G20) et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Une place à cette table signifie que le Canada dispose d’une plate-forme pour défendre ses propres intérêts et priorités économiques, comme le libre-échange et la durabilité environnementale.

15. Le Canada a signé 15 accords de libre-échange

Le Canada a signé 15 accords de libre-échange avec 51 pays, dont le plus notable est l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), qui a remplacé l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Ces ALE couvrent collectivement 1,5 milliard de consommateurs.

16. Le Canada a connu six récessions depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale

Le Canada est une puissance économique mondiale, mais il n’est pas à l’abri de ralentissements. Le Canada a connu six récessions dans sa récente histoire. Celles-ci incluent la récession de 1957, la récession de 1981-1982, la récession de 1990-1991, la récession de 2001, la Grande Récession de 2008-2009 et la récession de la pandémie de COVID-19 de 2020.

17. Le Canada abrite 4,4 millions d’entreprises

Selon Statistique Canada, le Canada comptait 1 336 336 entreprises avec employés et 3 021 567 entreprises sans employés qui ont chacune généré des revenus d’au moins 30 000 $ à la fin de l’année 2022.

18. L’économie souterraine du Canada représente 2,7 % du PIB total

En 2021, l’économie souterraine au Canada était évaluée à 68,5 milliards de dollars, ce qui représente environ 2,7 % du PIB du pays. Le principal moteur de cette croissance a été une augmentation de 18 % de l’activité économique souterraine associée aux investissements dans les structures résidentielles.

19. Le salaire horaire moyen au Canada a augmenté de 4 % en 2022

En 2022, le taux de salaire horaire moyen au Canada a augmenté de 4 %, passant de 30,67 $ à 31,96 $. Le secteur des services publics affichait le taux de salaire horaire moyen le plus élevé, soit 47,86 $, tandis que le secteur de l’hébergement et des services de restauration affichait le taux horaire le plus bas, à 18,50 $ de l’heure.

20. 15 % des Canadiens gagnent plus de 100 000 $ par an

Le revenu moyen des ménages au Canada est légèrement supérieur à 75 000 $ par an, 15 % de la population gagnant plus de 100 000 $ par an. Pour être considéré dans le top 1 % de tous les salariés, un travailleur devrait gagner au moins 512 000 $ par an.

21. Le coût moyen du logement a baissé de 18 % en janvier 2023

En janvier 2023, le prix moyen des maisons au Canada avait chuté de 18 % d’une année sur l’autre pour s’établir à 612 204 $. Les transactions immobilières ont également diminué de 58 % d’une année sur l’autre pour s’établir à seulement 20 931, ce qui a permis aux ventes de maisons d’atteindre un nouveau creux en 14 ans pour commencer l’année.

22. L’accéssibilité au logement au Canada a atteint son point le plus bas depuis les années 1980

Selon la Banque nationale du Canada, une maison typique au Canada nécessite 67,3 % du salaire d’un travailleur pour rembourser sa dette. Le calcul approximatif d’Invezz qui comprend les taxes municipales, l’électricité et d’autres coûts dépeint une statistique préoccupante du marché du logement.

23. Le Canada représente près de 75 % de la production mondiale de sirop d’érable

Aucun article sur les statistiques canadiennes n’est complet sans une mention obligatoire de son précieux trésor : le sirop d’érable. Le Canada est le plus grand producteur de sirop d’érable au monde, détenant environ 71 % de la production mondiale. En 2020, les acériculteurs canadiens ont produit un record de 13,2 millions de gallons (49,7 millions de litres) de sirop. Fait amusant : environ 3 000 tonnes de sirop d’érable d’une valeur d’environ 19 millions de dollars ont été volées en 2011 et 2012 dans le cadre du plus grand cambriolage de l’histoire du Canada.

24. Le hockey est une industrie de 11 milliards de dollars

Quoi de plus canadien que le sirop d’érable ? Le hockey. Selon une étude de 2015, le hockey est une industrie de 11 milliards de dollars qui joue un rôle important dans les petites collectivités. L’étude montre que plus d’un milliard de dollars de revenus touristiques se retrouvent dans les villes et villages de moins de 100 000 habitants.

Conclusion

Malgré certains défis au cours des dernières années, l’économie canadienne a fait preuve de résilience et continue de croître. Les efforts du gouvernement pour promouvoir l’innovation, l’investissement et le commerce ont contribué à cette croissance, ainsi qu’à la main-d’œuvre hautement qualifiée et à la diversité des industries du pays.

À mesure que nous progressons, il sera intéressant de voir comment l’économie canadienne continue de se développer et de s’adapter aux circonstances mondiales changeantes. Néanmoins, avec une base solide et un engagement envers une croissance durable, le Canada est bien placé pour faire face aux défis et aux opportunités qui l’attendent.

Si vous avez trouvé l’une des statistiques ci-dessus utile et que vous souhaitez la citer dans votre travail, veuillez créditer Invezz.com comme source.