Les données en chaîne montrent une croissance en augmentation pour l’univers de la game-fi

Selon le dernier rapport sur les jeux de DappRadar, l’activité du jeu en chaîne a rebondi au début de l’année 2023, après une année 2022 « difficile ». Les acteurs habituels du secteur du game-fi, tels que Gala Games (GALA/USD), Axie Infinity (AXS/USD), Decentraland (MANA/USD), Floki Inu (FLOKI/USD) mènent la charge.

En tête de file se trouve Floki qui est en hausse de 380 %, suivi de Wemix affichant une hausse de 322 % alors que l’univers du game-fi montre des signes de croissance haussiers, du moins selon un rapport d’analyse notable de l’industrie.

Le secteur est certainement suffisamment grand pour que de nombreux acteurs se taillent une part de marché significative. Les investisseurs devraient envisager un portefeuille diversifié comprenant plusieurs projets : des entreprises bien établies et des nouveaux venus comme Metacade qui cherchent à injecter un nouveau degré de fraîcheur.

La game-fi est bien placée pour se développer

Selon DappRadar, les données en chaîne indiquent une augmentation de 1,31 % de l’activité de jeu en janvier. Dans l’ensemble, il y avait 858 621 portefeuilles actifs uniques (dUAW) quotidiens, ce qui représentait près de 50 % de toute l’activité des dapp.

Ces chiffres restent relativement faibles par rapport à l’ensemble de l’industrie du jeu qui attire 2,69 milliards de consommateurs dans le monde. En fait, les estimations des revenus liés aux jeux de 170 milliards $ en 2022 sont cinq fois plus importantes que les ventes mondiales de films au box-office. Certaines estimations indiquent que l’industrie mondiale du jeu atteindra une valeur de 470 milliards $ d’ici 2030.

Cela soulève donc la question de savoir quel rôle jouera l’industrie de la crypto-monnaie et de la blockchain dans les perspectives de croissance du jeu au cours de la décennie.

Nous avons en effet vu des innovations, des progrès et des investissements dans la technologie blockchain et les crypto-monnaies qui montrent que l’industrie travaille dur pour concurrencer les jeux vidéo traditionnels. Dans la liste des événements notables de 2023, nous retrouvons :

L’acquisition d’Ember Entertainment par Gala Games qui verra les jeux d’Ember intégrés dans la blockchain de couche 1 de Gala.

Lancement du jeu NFT de Square Enix.

Le nouveau fonds de 100 millions $ de Courtside Ventures qui se concentre en partie sur les jeux.

Metacade lève environ 9,3 millions $ en cinq tours de prévente.

Metacade cherche à sortir du lot

Metacade se démarque de beaucoup de ses autres pairs de jeu car il offre un peu de tout pour tout le monde. Il s’agit notamment d’un projet de game-fi dans lequel les joueurs peuvent participer à des jeux play-to-earn au fur et à mesure qu’il évoluera vers un DAO à part entière en 2024. Cela donnera à la communauté son mot à dire dans la gouvernance du projet en utilisant son jeton MCADE natif. Les joueurs pourront accumuler des jetons pour accomplir des tâches, jouer contre d’autres dans des sessions joueur contre joueur, écrire des critiques et participer à des événements.

Sur la base des rondes de prévente réussies de Metacade, nous pouvons voir que l’enthousiasme des investisseurs pour les nouveaux projets est non seulement réel, mais qu’il affiche une vraie croissance. Dans l’état actuel des choses, le sixième tour de prévente évalue le jeton MCADE à 0,017 $, ce qui représente un pic notable par rapport à son tour bêta lorsque la pièce était évaluée à 0,008 $.

Les investisseurs qui souhaitent participer au prochain cycle de Metacade devraient le faire avant que le prix ne continue d’augmenter alors que le processus de prévente touche à sa fin. On s’attend généralement à ce que la pièce soit ensuite répertoriée sur certains des meilleurs échanges de crypto-monnaies, y compris Bitmart et Uniswap, ce qui est généralement un potentiel catalyseur de hausse.

Metacade comprend les besoins des investisseurs : des « flux de revenus dès le premier jour »

Équilibrer l’expérience utilisateur avec les préoccupations des investisseurs n’est pas une tâche facile car les deux sont souvent en conflit. Ce qui est bon pour les investisseurs n’est pas toujours bon pour les utilisateurs, et ce qui est bon pour les utilisateurs n’est pas toujours bon pour les investisseurs.

Le PDG de Metacade, Russell Bennet, semble avoir trouvé un équilibre où il peut s’adresser aux deux parties prenantes. S’exprimant sur le podcast Invezz avec Dan Ashmore, Bennet a reconnu de nombreuses erreurs du passé, notamment la précipitation de jeux de qualité inférieure sur le marché pour suivre le rythme rapide de l’industrie de la cryptographie au sens large.

Cette fois-ci, Bennet dit qu’il dirige l’entreprise en tant que « plate-forme axée sur la communauté » sur une période de deux à trois ans. Il a dit :

Cela permet à nos Metacaders d’entrer et de faire vraiment ce qu’ils veulent faire, c’est-à-dire que tout l’aspect social est basé sur l’arcade. C’est la marque et nous nous positionnons pour soutenir d’autres projets, c’est mieux que d’essayer de rivaliser avec un jeu similaire.

Bennet explique en outre que le succès ultime du jeton ne « fonctionnerait pas nécessairement sans des plans vraiment solides sur les sources de revenus ». Il a déclaré que Metacade se concentrait sur la garantie que la pièce conserve son utilité et c’est là que les projets de jeu-fi rivaux n’ont pas réussi à arriver sur le marché car ils n’ont pas compris que les revenus sont un « élément fondamental » pour équilibrer l’économie symbolique.

Il a également déclaré dans le podcast :

Je viens du milieu des affaires, donc les flux de revenus dès le premier jour sont la chose la plus importante.

Conclusion : Metacade et l’ensemble de l’industrie du jeu vidéo semblent prometteurs

L’industrie de la cryptographie a connu des hauts et des bas ces dernières années, ce qui signifie que les investisseurs doivent être sélectifs, patients et placer des investissements à long terme. Cela nécessite de choisir un sous-secteur de l’univers de la cryptographie qui a montré des signes récents d’élan, puis de rechercher si ces tendances sont durables.

Le secteur de la game-fi est celui qui va probablement se développer au cours des prochaines années. Même s’il affiche des taux de croissance similaires à ceux de l’industrie traditionnelle du jeu à l’ancienne, les investisseurs devraient toujours être en mesure de sortir gagnants.

Ce qu’il faut, c’est que les investisseurs fassent leurs devoirs et évaluent le potentiel des anciens joueurs et des nouveaux venus, comme Metacade. Dans le cas de Metacade, le projet séduit les joueurs et les antécédents et l’expérience du PDG indiquent clairement qu’un taux de rendement raisonnable pour les investisseurs fait également partie de sa feuille de route.