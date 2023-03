L’or est de retour, bébé.

Cela ne veut pas dire qu’il est parti, mais son léger retour en 2022 a été un résultat décevant au cours de certains trimestres, lorsqu’il est considéré dans le contexte d’une inflation galopante, ce qui est censée envoyer l’or vers le haut.

J’ai écrit une analyse récente le mois dernier sur la façon dont le récit de l’inflation s’était effondré et une analyse de la façon dont le resserrement quantitatif avait tenu le métal sous contrôle. Le graphique ci-dessous montre cette divergence notable au cours de la dernière année, le prix de l’or n’ayant pas suivi l’inflation à la hausse.

Les attentes en matière de taux d’intérêt s’inversent radicalement

Mais pour citer Ron Anchorman, les choses ont rapidement dégénéré. La tourmente bancaire, déclenchée par l’effondrement de SVB aux États-Unis avant de se propager à l’Europe, secouant notamment le Credit Suisse (SGX : CSGN).

Cela a complètement renversé les attentes du marché concernant le cycle de resserrement quantitatif. Il y a à peine deux semaines, le marché évaluait la possibilité de taux plus élevés d’ici juillet à 78 %. Aujourd’hui, il y a 70 % de chances de réductions de 1,5 % ou plus, et 100 % de chances de réductions dans certaines capacités.

La comparaison entre les différentes prévisions peut être vue sur le graphique ci-dessous :

Le prix de l’or dépasse les 2 000 $

La réduction du cycle d’assouplissement quantitatif et le retour au pays promis des baisses de taux ont envoyé les actifs à risque vers le haut.

Il y a trois mois, j’ai examiné ce qu’un retournement pourrait entrainer pour l’or en 2023. Nous commençons à voir la réponse, les investisseurs récupèrent le métal alors que les chances d’un environnement inflationniste à l’avenir (ou, plus élevé qu’il ne l’est actuellement) se développent avec la probabilité accrue de baisses de taux.

C’est la première fois que le métal brillant franchit la barre des 2 000 $ depuis février 2022. Avant cela, il avait atteint son objectif en juillet 2020 – le premier lorsque la Russie a envahi l’Ukraine, et le second au milieu de la première vague de confinements qui ont eu lieu en raison du COVID.

Mais ce n’est pas la seule chose qui le pousse vers le haut. Il y a aussi le fait qu’en période d’incertitude, les investisseurs se tournent vers les actifs refuges. Cela a toujours été la carte de visite de l’or, et bien que ses mouvements de prix n’aient pas reflété exactement ces périodes – voir le graphique ci-dessous – en général, le métal a agi comme une bonne couverture.

Et peut-être n’y a-t-il pas de plus grande menace pour la stabilité que ce que la faiblesse du secteur bancaire entraînerait. Nous avons vu cela en abondance ces deux dernières semaines, et l’or a tenté sa chance et couru avec.

Que se passe-t-il ensuite pour le prix de l’or ?

À l’avenir, il est difficile de dire ce qu’il adviendra de l’or. Personnellement, je continue à en détenir une partie en couverture dans mon portefeuille, malgré sa récente corrélation avec les actions notamment.

À long terme, l’or a pris du retard sur les actifs à risque, en particulier au cours de la dernière décennie. Cependant, si vous recherchez un rendement, l’actif du boomer qu’est l’or n’est pas pour vous. Il s’agit d’un jeu de diversification des risques et d’un moyen d’allouer une partie de votre portefeuille à quelque chose qui n’est (relativement) pas corrélé.

L’environnement actuel, avec les baisses de taux accrues à venir, une inflation toujours élevée et un secteur bancaire se transformant rapidement en cirque, se présente comme une configuration intrigante pour l’or. C’est un gentil rappel de la raison pour laquelle les investisseurs l’ont pris, même si cela nécessite de sacrifier un certain rendement.

L’or est l’un des actifs d’investissement les plus anciens au monde pour une raison. Et c’est ennuyeux – exactement comme ça devrait être. Les investisseurs se sont précipités vers ce récit ennuyeux au cours des deux dernières semaines, et cela pourrait continuer à l’avenir.