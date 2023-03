22 statistiques sur l'or alors que la matière première dépasse les 2 000 $ l'once

Dan est analyste de données chez Invezz, combinant des compétences quantitatives et une expérience macro pour compiler des analyses… lire la suite

L’or est l’un des actifs les plus reconnaissables au monde – tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du monde de la finance.

Les humains sont tombés amoureux de l’or dès 4 000 av. J-C. Aujourd’hui, nous en parlons encore. Non seulement cela, mais il occupe une place assez unique sur les marchés financiers.

Traditionnellement connu comme une couverture contre l’inflation et un actif non corrélé, les investisseurs achètent généralement de l’or pour diversifier leurs portefeuilles. Voici dix-huit statistiques sur cet actif original que nous appelons l’or.

1. L’or a soutenu le dollar américain entre 1944 et 1971

Beaucoup ne réalisent pas que l’ère fiduciaire de la monnaie « papier » n’existe que depuis un demi-siècle environ.

En 1971, le président Richard Nixon est allé à la télévision pour annoncer que les dollars américains ne seraient plus échangeables contre de l’or, rompant officiellement l’accord en vigueur depuis la conférence de Bretton-Woods de 1944.

Source : Richard Nixon

2. Le Royaume-Uni a accidentellement adopté l’étalon-or sous Sir Isaac Newton en 1717

En 1717, Sir Isaac Newton était le maître de la Royal Mint. Il a fixé par erreur le taux de change de l’or à l’argent trop bas, ce qui a entraîné une telle ruée vers l’or que toutes les pièces d’argent du pays ont cessé de circuler au fur et à mesure qu’elles étaient échangées.

De cette manière, la Grande-Bretagne avait adopté un étalon-or de facto.

Source : Mondialisation du capital : Une histoire du système monétaire international – Troisième édition

3. L’Allemagne a abandonné l’étalon-or en 1914 et a subi une hyperinflation moins d’une décennie plus tard

L’Allemagne a adopté l’étalon-or pour la première fois en 1871, mais l’a abandonné en 1914, principalement à la suite de coûteuses réparations de guerre.

Moins d’une décennie plus tard, ils ont souffert d’hyperinflation et le Papiermark allemand s’est effondré. Ils sont brièvement revenus à l’étalon-or (ou à un étalon-or de facto) en 1923, mais l’ont finalement abandonné pour de bon.

Source : Revue de la population mondiale

4. La Suisse a été l’un des derniers pays à entretenir des liens avec l’étalon-or, ne l’abandonnant qu’en 1999

Il n’y a pas si longtemps, la Suisse a abandonné l’étalon-or. Lors d’un vote pour moderniser la Constitution vieille de 125 ans, l’une des motions était de rompre les liens existants entre la monnaie nationale et l’or.

La motion a été adoptée avec 59 % des voix.

Source : New York Times

Après avoir abandonné l’étalon-or en 1999, la Suisse y est presque revenue 15 ans plus tard. Ou, un dérivé de celui-ci, au moins.

Le mouvement « Save our Swiss Gold » a poussé la banque centrale suisse à détenir au moins 20 % de ses actifs en or, à interdire la vente d’or et à ramener toutes ses réserves d’or en Suisse.

Malgré les sondages d’opinion montrant un soutien à la motion aussi élevé que 44 % dans les mois précédant le vote, la motion a finalement été rejetée, avec 78 % de votes contre.

Source : Forbes

6. L’or se négocie à 2 000 $ l’once, son plus haut niveau depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie

Cette semaine, l’or a franchi la barre des 2 000 $ pour la première fois depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022.

Source : Invezz

7. Le marché boursier a doublé les rendements de l’or au cours de la dernière décennie

Les marchés financiers ont connu l’un des marchés haussiers les plus longs et les plus explosifs après le grand krach financier de 2008, les marchés augmentant presque constamment jusqu’au recul de 2022.

Cependant, l’or a pris du retard. Au cours de la dernière décennie, il a augmenté de 30 %, bien en deçà des 157 % que le S&P 500 a enregistrés au cours de la même période.

En d’autres termes, si vous investissiez 1 $ dans l’or il y a dix ans, vous auriez 1,30 $ aujourd’hui, alors que le même investissement dans le S&P 500 signifierait que vous détiendriez 2,57 $ aujourd’hui.

8. L’or a été l’un des rares actifs à éviter les pertes en 2022, gagnant 0,4 %

Malgré un retard sur le marché boursier, l’année dernière, les investisseurs en or ont été soulagés d’avoir choisi le métal.

Il est revenu à peu près à son niveau d’origine cette année-là, clôturant en hausse de 0,4 %. Cela se compare aux pertes écrasantes de nombreuses autres classes d’actifs à risque alors que le monde passe à un nouveau paradigme de politique monétaire stricte dans un contexte d’inflation galopante.

Ce fut l’une des rares années au cours de laquelle les investisseurs en actions et en obligations ont perdu de l’argent, et la plupart des actifs à risque ont affiché leurs pires rendements depuis 2008.

Le S&P 500 a réduit de près de 20 %, le Nasdaq a perdu 33 % et Bitcoin a perdu 65 %.

9. L’or s’échangeait à un prix fixe de 35 $ l’once sous l’étalon-or américain jusqu’en 1971

Sous le Gold Standard, le prix de l’or était fixé à 35 $ l’once. Vers la fin du régime, cela s’écartait grossièrement du taux offert sur le marché noir, car le dollar était dévalué à plusieurs reprises.

En fin de compte, cela a conduit Nixon à abandonner le Gold Standard, et son prix est actuellement de 2 000 $ l’once.

Source : ecolib.org

10. Le président Roosevelt a interdit la possession de plus de 100 $ d’or aux États-Unis en 1933

Pendant la Grande Dépression, la Réserve fédérale a été contrainte d’imprimer de l’argent en raison de l’épuisement des ressources en or (en raison de la Federal Reserve Act de 1913).

En conséquence, le président Roosevelt a annoncé le décret 6102, « interdisant la thésaurisation des pièces d’or, des lingots d’or et des certificats d’or sur le territoire continental des États-Unis ».

Il a donné au public moins de quatre semaines pour livrer tout l’or au prix fixe de 20,67 $ l’once.

11. Depuis que le décret 6102 est passé en 1933, le prix de l’or a augmenté de 96 fois

Depuis l’ordonnance de Roosevelt en 1933, le prix de l’or a augmenté de 96 fois par rapport au prix fixe de 20,67 $ qu’il avait annoncé.

C’est l’un des principaux arguments des gold bugs, qui soutiennent la capacité de l’or à préserver son pouvoir d’achat et à agir comme une couverture contre l’inflation.

12. Si vous déteniez 100 $ d’or en 1971, cela vaudrait 2 000 dollars aujourd’hui

L’or a grimpé à 2 000 $ l’once par rapport au prix fixe artificiellement bas de 35 $ l’once pendant le Gold Standard.

Cela signifie que 100 $ d’or, soit l’équivalent de 2,86 onces, vaudraient plus de 5 700 $ aujourd’hui.

Cependant, il est important de noter que 35 $ était un prix artificiellement bas. En réalité, le prix était plus proche de 100 $, ce qui signifie que vous n’auriez gagné qu’environ une once en 1971, ce qui équivaut à 2 000 $ aujourd’hui.

Source : Macrotendances

13. L’or a rapporté en moyenne 7,78 % depuis 1971

Une autre façon de regarder la statistique précédente est que, depuis l’abandon de l’étalon-or en 1971, l’or a rapporté en moyenne 7,78 %.

Source : Gold.org

14. L’or n’a pas suivi les actions. 100 $ d’or en 1974 vaudraient 1 020 $ aujourd’hui. Le même investissement dans le S&P 500 vaudrait 16 800 $

Pour souligner à quel point l’or a mal performé par rapport aux actions, il est préférable de prendre 1974 comme point de départ, après que l’étalon-or a été complètement abandonné.

100 $ en or vaudraient 1 020 $ aujourd’hui, alors que si vous choisissiez des actions sous la forme du S&P 500, cela vaudrait 16 800 $.

Source : officialdata.org, dollartimes.com

15. Les humains collectent de l’or depuis 6 000 ans

Nous ne savons pas avec certitude quand l’histoire d’amour de l’humanité avec l’or a commencé. Cependant, nous savons que cela remonte au moins à 4000 av J-C.

Des éclats d’or ont été trouvés dans des grottes paléolithiques de cette période. Depuis lors, il apparaît dans les textes archéologiques et les sites antiques du monde entier.

Source : bebusinessed.com

16. L’or a été utilisé pour la première fois comme monnaie dans l’Égypte ancienne en 1500 av J-C.

L’or a peut-être été soumis aux désirs de l’humanité depuis 4000 avant J-C, mais ce n’est qu’en 1500 avant JC qu’il a été utilisé pour la première fois comme moyen d’échange.

Dans l’Egypte ancienne, le shekel était une pièce qui pesait 11,3 grammes, composée de deux tiers d’or et d’un tiers d’argent, et est devenue l’unité de mesure standard au Moyen-Orient.

Source : Focus Economics

17. L’or a franchi pour la première fois la barre des 1 000 $ l’once en mars 2008, lorsque la banque américaine Bear Stearns s’est effondrée

Bear Stearns s’est effondré en mars 2008, vendu à JP Morgan à un prix fortement affligé pour éviter la faillite.

Au milieu du chaos dans le secteur bancaire, l’or a franchi pour la première fois les 1 000 $ l’once.

Source : Bullion Vault

18. Le début du 21e siècle a été fort pour l’or, l’actif ayant été multiplié par 7 entre 2001 et 2011

En septembre 2001, l’or s’échangeait à 271 $ l’once. Dix ans plus tard, ce nombre avait été multiplié par 7, se négociant à 1 896 $ l’once.

La décennie explosive pour l’or a inclus le grand krach financier de 2008, qui a écrasé les actions et autres actifs à risque dans le monde entier.

Depuis lors, cependant, l’or a pris du retard et aujourd’hui, douze ans plus tard, il ne se négocie que légèrement au-dessus de la barre des 1 896 $ à 2 000 $ l’once.

Source: Bullionbypost

20. Le seul producteur d’or du S&P 500, Newmont Corporation, a chuté de 13,5 % en 2022

Il n’y a qu’un seul mineur d’or dans le S&P 500, Newmont Corporation.

Il a une capitalisation boursière de 36,7 milliards $. Cependant, les investisseurs étaient mieux lotis avec l’or l’année dernière, la société ayant chuté de 13,5 % par rapport à l’or gagnant 0,4 %.

20. L’offre d’or a augmenté de 2 % en 2022

L’or est souvent considéré comme de la « monnaie dure » car il ne peut pas être imprimé à partir de rien comme les monnaies fiduciaires. Cependant, il n’a pas tout à fait un plafond fixe, car l’exploitation minière couvre de petites quantités de nouvelles réserves.

En 2022, l’offre d’or a augmenté de 2 %.

Source : gold.org

21. Les deux tiers de tout l’or mondial sont extraits depuis 1950

Sur les 208 874 tonnes d’or estimées actuellement en circulation, les deux tiers ont été extraites depuis 1950.

Source : gold.org

22. Les banques centrales détiennent 17 % du stock d’or en surface

Si l’on considère le stock mondial d’or en surface, 17 % sont détenus par les banques centrales. Les lingots et les pièces, y compris les FNB adossés à l’or, représentent 22 %.

La joaillerie reste le cas d’utilisation le plus important, avec 46 % du stock dédié à cet effet.

Source : gold.org