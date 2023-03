Les 12 meilleurs tokens cryptos du metaverse à acheter maintenant pour multiplier tes gains par 10 en 2023

Avec Bloomberg prédisant que le metaverse devrait représenter un marché de 800 milliards de dollars d’ici 2024, c’est le moment idéal pour commencer à chercher les meilleures crypto-monnaies à acheter. Mais avec l’émergence constante de nouveaux tokens metaverse, comment trouver ceux qui valent la peine d’être investis ?

Cet article est un bon départ. Aujourd’hui, tu découvriras 12 des meilleurs tokens cryptos du metaverse qui pourraient offrir des rendements importants en 2023. Des écosystèmes communautaires aux projets fournissant une infrastructure metaverse, tu es sûr de trouver ton prochain investissement metaverse ici.

La liste est la suivante :

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) The Sandbox (SAND) Ethereum (ETH) Apecoin (APE) Star Atlas (ATLAS) Axie Infinity (AXS) Gala Games (GALA) Enjin Coin (ENJ) Decentraland (MANA) Render Token (RNDR) Highstreet (HIGH)

1. Metacade (MCADE) – La plateforme centrale du metaverse et le centre de la communauté Web3

Qu’est-ce que Metacade (MCADE) ?

Metacade est un nouveau projet qui se positionne comme le premier hub pour le play-to-earn et le metaverse gaming, visant à devenir la solution ultime et unique pour ces deux secteurs en pleine expansion. Il offrira tout ce que les utilisateurs peuvent attendre d’un centre communautaire : des interactions en temps réel avec des passionnés du metaverse partageant les mêmes idées, des classements pour découvrir les jeux qui valent la peine d’être joués, et des communautés pour discuter des astuces.

Mais Metacade va plus loin et utilise la technologie blockchain pour créer quelque chose de plus. Par exemple, il récompense les joueurs avec son token natif, MCADE, pour leur contribution à un contenu de valeur, le partage de critiques et l’offre d’un aperçu des derniers jeux du metaverse.

Il introduit même un système de financement décentralisé pour donner un coup de pouce à la prochaine vague de play to earn (P2E) et du metaverse. Ce système est connu sous le nom de Metagrants, et les investisseurs attendent avec impatience le premier concours Metagrant qui aura lieu plus tard dans l’année. Les Metagrants offrent aux développeurs des meilleurs titres un financement pour faire décoller leur vision.

Pour gagner, les développeurs doivent simplement obtenir le plus grand nombre de votes de la part des détenteurs de MCADE, en repoussant la concurrence et en gagnant le cœur et l’esprit des utilisateurs de Metacade. Le gagnant se voit attribuer un financement provenant de la trésorerie de Metacade et a la possibilité d’héberger son titre dans l’arcade virtuelle de Metacade pour que tout le monde puisse y jouer.

Il est également prévu de créer un site d’offres d’emploi et de contrats en 2024. Les membres de la communauté pourront y participer à des tests occasionnels, en utilisant l’environnement de test natif de Metacade pour donner leur avis sur les derniers jeux play-to-earn et metaverse en échange d’un peu d’argent supplémentaire. Les principales entreprises des secteurs du Web3 et des jeux publieront également des offres d’emploi sur la plateforme, ce qui permettra aux utilisateurs de Metacade de s’impliquer dans leurs entreprises préférées.

Enfin, Metacade prévoit de se transformer en une organisation autonome décentralisée (DAO) et de remettre les rênes à la communauté, permettant aux détenteurs de MCADE de voter sur les décisions clés, les partenariats et les fonctionnalités de la plateforme. Ces aspects ont conduit à un afflux d’investisseurs qualifiant Metacade de meilleure coin crypto metaverse qu’ils ont vue depuis longtemps, poussant les investissements dans la presale de la plateforme à $14.1m, maintenant dans sa phase finale avant la cotation sur les bourses.

Pourquoi investir dans Metacade (MCADE) ?

Metacade est conçu pour être le centre névralgique du play-to-earn et du metaverse, deux secteurs qui devraient connaître une croissance rapide dans les années à venir. Au lieu de parier sur la surperformance d’un seul jeu play-to-earn ou d’un metaverse, investir dans Metacade revient à investir dans le secteur dans son ensemble. Comme de plus en plus de joueurs rejoignent ces deux espaces et commencent à jouer, le nombre d’utilisateurs de Metacade augmentera probablement de manière proportionnelle, entraînant une demande importante pour le token MCADE.

De plus, Metacade devrait bénéficier massivement de l’effet de réseau : le même effet qui a fait exploser les plateformes de jeux comme Twitch et Discord, apparemment du jour au lendemain. En mettant l’accent sur la création d’une communauté forte et engagée, associée à plusieurs fonctionnalités uniques qui offrent une valeur immense aux utilisateurs, Metacade semble destinée à se développer rapidement aux côtés des secteurs du play-to-earn et du metaverse.

2. AltSignals (ASI) – Aider les investisseurs à découvrir les meilleures opportunités du metaverse

Qu’est-ce que AltSignals (ASI) ?

AltSignals est un projet unique dans le contexte de cette liste. AltSignals est un fournisseur de signaux très respecté pour les marchés crypto, Forex et boursiers, créé en 2017. Il utilise une combinaison d’un algorithme propriétaire connu sous le nom d’AltAlgo™ et d’une équipe de traders professionnels pour générer des signaux de trading très précis. Depuis sa création, AltSignals a émis plus de 1 500 signaux à plus de 50 000 abonnés gratuits et 1 400 membres VIP, atteignant un taux de gain moyen de 64 %.

AltAlgo™ intègre plus de 34 indicateurs et stratégies différents pour produire des signaux exceptionnels, ce qui permet à l’équipe de se concentrer sur la réalisation d’analyses fondamentales de classe mondiale qui soutiennent les signaux de l’algorithme. Cela a conduit à des résultats extraordinaires. Ses signaux Binance Futures, par exemple, se sont vantés d’un taux de gain de 90% en février, avec un retour sur investissement de 2 163%.

La crédibilité d’AltSignals est étayée par ses excellentes évaluations sur Trustpilot. Il détient une note de 4,9/5 sur près de 500 avis positifs. Aujourd’hui, elle fait progresser ses services avec le token ASI. ASI est conçu pour soutenir la prochaine phase de croissance d’AltSignals : l’algorithme ActualizeAI. Cet algorithme avancé améliorera l’indicateur AltAlgo™ existant et introduira un puissant système d’IA pour maximiser les profits du marché.

Pourquoi AltSignals est-il mentionné dans cette liste de crypto-monnaies du metaverse ? Parce que ce nouvel algorithme a le potentiel d’identifier certaines des meilleures coins metaverses à négocier à tout moment. L’un des aspects clés d’Actualize AI sera l’analyse des marchés, qui analysera les réseaux sociaux pour trouver les crypto-monnaies du metaverse sur le point d’exploser.

De plus, la détention du token ASI permettra aux investisseurs de découvrir des événements de presale exclusifs pour certaines des meilleures crypto-monnaies du metaverse. Cela pourrait permettre aux détenteurs d’ASI de s’assurer une place précoce dans certains des meilleurs projets crypto metaverse avant que le public n’en entende parler.

Les avantages d’être propriétaire d’ASI ne s’arrêtent cependant pas là. Le fait d’être un investisseur ASI donne également un accès exclusif au Club des membres de l’IA, où les utilisateurs peuvent gagner des ASI supplémentaires en donnant leur avis sur les nouvelles mises à jour, en participant aux backtests et en suggérant de nouvelles idées. Ces ASI supplémentaires peuvent être utilisés pour faire progresser le niveau d’adhésion de l’utilisateur, lui permettant ainsi d’accéder à des fonctionnalités plus avancées de l’écosystème d’IA de la plateforme.

Pourquoi investir dans AltSignals (ASI) ?

Suite à la mise en œuvre de l’algorithme ActualizeAI, AltSignals devrait se faire connaître dans le monde du trading. Grâce à des perspectives de pointe utilisant la technologie d’IA la plus avancée, les investisseurs cryptos détenant des tokens ASI ont non seulement une chance d’augmenter leurs profits cryptos metaverses, mais aussi de faire partie des gains qu’ASI verra une fois que la nouvelle se répandra.

De plus, le club des membres de l’IA permettra à AltSignals de continuer à développer sa communauté déjà solide. À l’instar de Metacade, la plateforme pourrait bénéficier considérablement de l’effet de réseau, les utilisateurs apprenant qu’ils peuvent à la fois recevoir des signaux de trading à la pointe du marché et s’assurer un revenu en testant des produits et en donnant leur avis. Cela pourrait également permettre à sa technologie d’IA de devenir encore plus avancée, offrant ainsi aux utilisateurs davantage d’opportunités de profit.

Enfin, l’expérience éprouvée d’AltSignals lui donne de fortes chances de réussir dans sa mission. Son équipe a déjà la capacité de produire des signaux de trading exceptionnels, et sa mission d’intégrer l’IA semble être une étape naturelle pour la plateforme. Il semble que les investisseurs soient également d’accord. Bien qu’il y ait 1 jour dans sa presale, AltSignals a levé plus de $112k, avec beaucoup plus d’investissements attendus dans un avenir proche.

3. Sandbox (SAND) – Un projet metaverse majeur avec des partenariats majeurs

Qu’est-ce que Sandbo (SAND) ?

Sandbox est un projet crypto metaverse développé sur la blockchain Ethereum qui permet aux utilisateurs de créer, de partager et de monétiser leurs expériences de jeu au sein d’un monde virtuel. Il fournit aux joueurs des outils puissants tels que VoxEdit et Game Maker, leur permettant de créer des avatars, des objets uniques, des jeux virtuels et des expériences immersives.

Au cœur de Sandbox se trouve LAND, le token non fongible (NFT) qui alimente ce jeu metaverse. Le LAND représente un terrain virtuel qui permet aux utilisateurs de construire ce qu’ils veulent. Les utilisateurs peuvent faire payer aux autres une somme en tokens SAND pour participer à leurs expériences, acheter des LAND virtuels et les louer, ou même gagner des SAND en créant et en vendant des actifs virtuels, représentés par des NFT ASSET, sur la marketplace de Sandbox.

Pourquoi investir dans Sandbox (SAND) ?

Sandbox offre un niveau de liberté créative inégalé par les autres projets de metaverse. Ses outils conviviaux permettent aux créateurs de concevoir des expériences complexes et de monétiser leurs créations, ce qui attire davantage d’utilisateurs et augmente la valeur globale de la plateforme.

Le crypto metaverse populaire peut également se vanter d’une liste impressionnante de partenariats avec de grandes marques et franchises, telles que Gucci, The Walking Dead et Atari. Ces partenariats témoignent non seulement de la crédibilité de Sandbox, mais créent également une visibilité qui incite les joueurs à se tourner vers le projet.

4. Ethereum (ETH) – L’infrastructure essentielle de nombreux jeux metaverses

Qu’est-ce qu’Ethereum (ETH) ?

Ethereum est un réseau de blockchain leader sur le marché, apprécié pour ses smart contracts avancés. Il a acquis une grande popularité dans les domaines de la finance décentralisée (DeFi) et des NFT, mais son utilisation dans le metaverse s’est considérablement accrue au cours de l’année écoulée. En fait, tu constateras que la majorité des tokens de cette liste sont développés à l’aide de la technologie blockchain d’Ethereum !

Les utilisateurs se sont plaints par le passé de la lenteur des transactions et des frais élevés, mais Ethereum semble prêt à poursuivre sa domination dans l’espace des tokens du metaverse grâce à ses récentes et prochaines mises à jour. Dans le courant de l’année, il mettra en place le sharding, qui devrait porter la vitesse d’Ethereum à plus de 100 000 transactions par seconde (TPS).

Pourquoi investir dans Ethereum (ETH) ?

L’Ethereum attirera probablement encore plus de développeurs de jeux metaverse à la suite de cette mise à jour. Étant donné que les transactions effectuées dans les jeux metaverse basés sur l’Ethereum nécessitent souvent de l’ETH pour les frais, un plus grand nombre de projets metaverse développés sur le réseau entraînera une augmentation de la demande et pourrait être un puissant moteur pour la croissance du prix de l’Ethereum.

De plus, l’utilisation d’Ethereum ne se limite pas aux projets cryptos metaverse. Il alimente également des milliers d’applications décentralisées (dApps) qui s’appuient sur l’infrastructure d’Ethereum pour fonctionner. En investissant dans l’Ethereum, tu soutiens non seulement un vaste écosystème de projets innovants, mais tu tire également parti de la popularité et de l’adoption croissantes du metaverse, ce qui fait de l’ETH l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter.

5, Apecoin (APE) – L’un des projets metaverse les plus ambitieux à ce jour

Qu’est-ce qu’Apecoin (APE) ?

ApeCoin est le token natif de l’écosystème Ape, lancé par Yuga Labs, les créateurs du projet NFT à succès Bored Ape Yacht Club (BAYC). APE est le principal token d’utilité au sein de l’écosystème, qui englobe toute une série de projets, notamment des jeux, des événements, des services et le très attendu jeu de metaverse, Otherside.

Les détenteurs de tokens APE attendent avec impatience la sortie prochaine de Otherside, après avoir eu un aperçu du projet de metaverse lors de la démo “First Trip”. Cette démo permettait aux détenteurs de tokens APE d’unir leurs forces et d’affronter un chef, Koda, l’une des espèces extraterrestres qui habitent Otherside. Sa propriété virtuelle, les NFT d’Otherdeed, a fait l’objet d’une forte demande lors de son lancement, générant plus d’un demi-milliard de dollars au cours des premières 24 heures.

Pourquoi investir dans l’Apecoin (APE) ?

Bien que l’écosystème Ape présente d’autres caractéristiques intéressantes, comme l’Ape DAO, une organisation autonome décentralisée (DAO) qui offre aux détenteurs de tokens APE des droits de vote, Otherside est ce que beaucoup considèrent comme le principal facteur de la croissance d’APE. Le projet de metaverse est construit en collaboration avec les entreprises renommées Animoca Brands et Improbable, ce qui augmente encore ses chances de succès.

En tant que monnaie de facto du jeu Otherside, l’APE devrait connaître une demande et une appréciation accrues une fois que la plateforme du metaverse sera mise en service. Compte tenu des antécédents de Yuga Labs avec la BAYC et des partenariats solides qui soutiennent Otherside, de nombreux investisseurs considèrent l’APE comme l’une des meilleures crypto-monnaies du metaverse actuellement sur le marché.

6. Star Atlas (POLIS) – Un projet crypto metaverse de qualité visuellement époustouflant

Qu’est-ce que Star Atlas (POLIS) ?

Star Atlas est un projet révolutionnaire du metaverse qui combine une expérience d’exploration spatiale immersive et visuellement époustouflante avec un grand jeu de stratégie. Construit sur la blockchain Solana, rapide comme l’éclair, Star Atlas vise à offrir un jeu de qualité console dans l’espace crypto tout en tirant parti des NFT pour les actifs du jeu.

Dans Star Atlas, les joueurs s’associent pour explorer les vastes étendues de l’univers à bord de leurs propres vaisseaux spatiaux, en formant des factions et en affrontant des groupes rivaux en cours de route. Le token natif de la plateforme, ATLAS, peut être utilisé pour améliorer les actifs du jeu, comme les vaisseaux et les structures, tandis que les ressources extraites peuvent être échangées contre des ATLAS et encaissées contre de la monnaie fiat. POLIS, le token de gouvernance de Star Atlas, permet aux joueurs de voter dans les DAO régionaux et d’influencer l’orientation du jeu.

Pourquoi investir dans Star Atlas (POLIS) ?

En investissant dans Star Atlas, les investisseurs se placent à l’avant-garde d’un projet ambitieux qui a le potentiel de redéfinir le metaverse. Avec ses graphismes avancés, alimentés par Unreal Engine 5, et son gameplay similaire aux MMORPG populaires comme EVE Online, Star Atlas se positionne pour attirer une base massive de joueurs et créer un univers prospère. Les joueurs ont même la possibilité d’explorer l’univers en réalité virtuelle (VR), ce qui améliore encore le gameplay.

Star Atlas a déjà attiré plus de 100 000 joueurs, dont plus de 13 000 et près de 7 000 se connectent chaque semaine et chaque jour, respectivement (Star Stat). Bien que ces chiffres soient dérisoires par rapport aux plateformes plus populaires en dehors de l’espace crypto, comme Fortnite ou Roblox, ils devraient augmenter considérablement à mesure que de plus en plus de joueurs rejoindront le monde metaverse de crypto-monnaies. Cela devrait faire augmenter la demande de POLIS et potentiellement fournir des rendements substantiels aux investisseurs d’aujourd’hui.

7. Axie Infinity (AXS) – Un jeu metaverse très apprécié, en tête des ventes NFT

Qu’est-ce qu’Axie Infinity (AXS) ?

Axie Infinity est l’un des metaverse les plus connus et l’un des jeux play-to-earn. S’inspirant de jeux comme Pokémon, les joueurs construisent une équipe d’adorables créatures appelées Axies, qui sont représentées par des NFT sur la blockchain, et s’engagent dans des batailles contre d’autres joueurs pour gagner des Smooth Love Potion (SLP), qui peuvent ensuite être vendues contre de l’argent en utilisant des paires d’échange de SLP en monnaie fiduciaire. Les joueurs peuvent également gagner des SLP en participant à des quêtes, en affrontant des ennemis IA et en cultivant des terres.

SLP n’est cependant pas le seul token de l’écosystème Axie Infinity. Il y a aussi Axie Infinity Shards (AXS), le token de gouvernance natif du metaverse. Pour démontrer l’immense popularité d’Axie Infinity, il suffit de regarder les chiffres : selon Crypto Slam, plus de 4,2 milliards de dollars de ventes ont été réalisés dans Axie Infinity avec 1,8 million d’acheteurs – plus que n’importe quelle autre collection NFT.

Pourquoi investir dans Axie Infinity (AXS) ?

Investir dans Axie Infinity offre une opportunité unique de capitaliser sur le marché florissant des jeux play-to-earn. Axie Infinity est considéré comme l’un des meilleurs projets de metaverse par les joueurs du monde entier, bien connu pour sa capacité à remplacer les sources de revenus traditionnelles pour les joueurs d’Indonésie et des Philippines pendant la pandémie de Coronavirus.

Avec les coins play-to-earn et metaverse de retour au menu cette année, il est probable que le token natif du projet, AXS, sera l’un des premiers à augmenter. Alors qu’Axie Infinity continue d’innover et d’élargir ses offres, attends-toi à ce que davantage d’investisseurs considèrent AXS comme l’un des meilleurs tokens metaverse à acheter en 2023.

8. Gala Games (GALA) – Un écosystème de jeux metaverse et play-to-earn

Qu’est-ce que Gala Games (GALA) ?

Gala Games est un écosystème de jeu innovant qui donne aux joueurs un contrôle sans précédent sur leur expérience de jeu. Grâce à sa plateforme, les joueurs peuvent posséder, échanger et offrir des NFT, qui remplissent diverses fonctions dans ses jeux metaverse. Le token GALA, la monnaie numérique de l’écosystème, est utilisé comme moyen d’échange lors de la négociation des actifs du jeu et permet aux joueurs de gagner des récompenses en jouant à des jeux, en se classant dans des tournois et en participant à d’autres activités.

Gala Games propose déjà quelques jeux fantastiques, comme Town Star, un simulateur d’agriculture et d’élevage, et Spider Tanks, un jeu d’adresse JcJ où les joueurs peuvent s’affronter dans des arènes de combat pour gagner la coin du metaverse GALA. Chaque jeu de l’écosystème est gratuit et permet aux joueurs d’être véritablement propriétaires de leurs actifs dans le jeu. La propriété de Gala Games est également entièrement décentralisée, GALA agissant comme un token de gouvernance qui permet aux utilisateurs de voter sur les propositions de la communauté.

Pourquoi investir dans Gala Games (GALA) ?

Gala Games s’est déjà associé à d’importantes sociétés de jeux comme Epic Games pour lancer de nouveaux titres passionnants et a noué une relation avec les acteurs Dwayne “The Rock” Johnson et Mark Wahlberg. Ces deux partenariats avec des entreprises et des célébrités de renommée mondiale permettent à Gala Games d’atteindre potentiellement des millions de joueurs potentiels.

De plus, la plateforme metaverse en est encore à ses débuts, mais elle a une vision et une feuille de route claires, avec un nombre incroyable de 12 jeux play-to-earn dans le pipeline. Cette expansion continue va probablement stimuler la demande pour le token GALA, ce qui en fait un investissement attrayant pour ceux qui cherchent à participer rapidement à la croissance des jeux sur blockchain et des crypto-monnaies du metaverse.

9. Enjin Coin (ENJ) – Simplifier le développement du metaverse

Qu’est-ce que Enjin Coin (ENJ) ?

Enjin est une plateforme basée sur la blockchain qui s’adresse aux développeurs de jeux en leur fournissant des outils conviviaux et des kits de développement logiciel (SDK) pour intégrer la technologie blockchain dans leurs projets de metaverse de manière transparente. Grâce à la plateforme Enjin, les développeurs peuvent créer des tokens non fongibles (NFT) correspondant à leurs objets en jeu, en leur attribuant une valeur à l’aide du token ENJ. Ce processus simplifie considérablement la création et la gestion des actifs du jeu.

Il facilite également l’échange et la possession d’actifs numériques entre les joueurs du metaverse. Le portefeuille Enjin, par exemple, permet aux utilisateurs de visualiser, de gérer et d’échanger leurs NFT. Au lieu d’être un metaverse en soi, Enjin rend la création de mondes numériques infiniment plus facile. Au lieu de créer une solution sur mesure, les développeurs peuvent simplement utiliser les outils prêts à l’emploi d’Enjin pour améliorer leurs mondes virtuels.

Pourquoi investir dans Enjin Coin (ENJ) ?

Alors que les metaverse et les jeux play-to-earn continuent de se développer, les développeurs se tourneront probablement vers des solutions comme Enjin pour faciliter l’intégration de la propriété des actifs numériques dans leurs projets. Cette demande pour les services d’Enjin pourrait faire monter la valeur du token ENJ dans les années à venir.

Investir dans Enjin est similaire à l’investissement dans Metacade et Ethereum. Il s’agit d’un pari sur la croissance du secteur dans son ensemble plutôt que de miser sur les tokens natifs d’un metaverse pour surperformer. Avec de nombreuses prédictions selon lesquelles Enjin continuera à fournir l’infrastructure clé pour le jeu blockchain dans le futur, il est considéré comme l’un des meilleurs projets cryptos de metaverse à acheter en ce moment.

10. Decentraland (MANA) – L’une des crypto-monnaies les plus intéressante du metaverse

Qu’est-ce que Decentraland (MANA) ?

Decentraland est une plateforme metaverse qui permet aux utilisateurs de créer, d’explorer et d’interagir dans un monde virtuel décentralisé à l’aide de smartphones, d’ordinateurs et de casques de réalité virtuelle. Comme Sandbox, Decentraland permet aux joueurs d’acheter et de développer des terrains virtuels, également représentés par des NFT LAND, et de construire une variété d’expériences immersives, allant des jeux et galeries d’art aux boîtes de nuit et lieux de divertissement.

Le token natif de la plateforme, MANA, sert de moyen d’échange, que les utilisateurs améliorent leurs avatars ou participent à des ventes de terrains virtuels. Il s’agit également d’un token de gouvernance, qui permet aux utilisateurs de voter et de modifier divers aspects de Decentraland, tels que les conventions de dénomination et les serveurs gérés par la communauté. Notamment, la DAO Decentraland est supervisée par son Security Advisory Board, qui est responsable de la gestion du portefeuille multi-sig de la DAO et des smart contracts de la plateforme.

Pourquoi investir dans Decentraland (MANA) ?

Comparé à d’autres tokens du metaverse, Decentraland se distingue comme l’une des plateformes les plus respectées. Elle a déjà accueilli divers événements, notamment des conférences, des galeries d’art et des initiatives éducatives, permettant aux créateurs de monétiser leur travail avec le token MANA. Sa polyvalence pourrait conduire à une adoption accrue par les particuliers et les entreprises, ce qui ferait grimper le prix de MANA.

Certains considèrent Decentraland comme la réponse de la crypto à Horizon Worlds de Meta, et il est facile de comprendre pourquoi MANA pourrait monter en flèche au fur et à mesure de l’évolution du metaverse. Malgré certaines critiques concernant le nombre d’utilisateurs et l’isolement dans le monde numérique, MANA se distingue toujours comme l’une des meilleures coins du metaverse. Sa valeur boursière élevée, seulement battue par Sandbox, témoigne de la popularité du projet.

11. Render Token (RNDR) – Un moyen efficace de produire des graphiques dans le metaverse

Qu’est-ce que Render Token (RNDR) ?

Render est un projet crypto innovant qui offre des solutions de rendu décentralisées basées sur le GPU pour le metaverse et au-delà, transformant le processus de création numérique pour les modèles 2D et 3D, les images et les scènes. L’objectif principal de Render est de décentraliser le processus de rendu, en permettant à ceux qui disposent d’une capacité GPU inutilisée de louer leur puissance à ceux qui cherchent à rendre des graphiques de haute qualité en temps réel.

À mesure que la réalité virtuelle et l’adoption des jeux metaverse s’accélèrent, le besoin de solutions de rendu rapides et agiles va augmenter de façon spectaculaire. Render est une solution prometteuse. Elle récompense ceux qui disposent de GPU inactifs avec des tokens RNDR pour prendre en charge une partie de la charge de travail tout en offrant une alternative bon marché, évolutive et sécurisée à ceux qui en ont le plus besoin.

Pourquoi investir dans les tokens Render (RNDR) ?

Render s’est associé à OTOY pour apporter une valeur maximale à son réseau. OTOY est une société spécialisée dans le graphisme et le rendu qui compte plus de 20 ans d’expérience, ce qui donne à Render une base de travail solide. Son réseau décentralisé de milliers de GPU le rend incroyablement évolutif, capable de répondre aux exigences d’un monde où les jeux metaverses et la technologie sont utilisés par des millions de personnes.

Il ne fait aucun doute que Render bénéficiera de l’adoption croissante des metaverse. Compte tenu du coût généralement élevé du rendu de graphiques de haute qualité en temps réel, il ne serait pas surprenant que la technologie de Render soit reprise par des entreprises du monde entier à la recherche d’une solution rentable au cours des prochaines années. En tant que tel, il est facile de voir pourquoi de nombreux investisseurs considèrent Render Token comme l’un des meilleurs projets cryptos metaverses pour 2023.

12. Highstreet (HIGH) – Combler le vide entre le commerce et le metaverse

Qu’est-ce que Highstreet (HIGH) ?

Highstreet est un projet intéressant qui combine le commerce numérique, les jeux, les NFT et les interactions sociales en une expérience unifiée. La plateforme permet aux marques de créer des vitrines numériques où les utilisateurs peuvent naviguer et acheter des articles en utilisant des tokens HIGH. Chaque article possède son propre NFT, qui peut être porté dans le metaverse Highstreet ou échangé contre un produit réel grâce à l’intégration avec Shopify.

Highstreet permet également aux joueurs d’explorer des environnements uniques, d’accomplir des quêtes et d’acheter des maisons Highstreet personnalisables. Les tokens HIGH servent de monnaie d’échange dans le metaverse, permettant aux utilisateurs de progresser dans le jeu en achetant des biens immobiliers virtuels et des objets spéciaux pour leurs avatars.

Pourquoi investir dans Highstreet (HIGH) ?

La solution de Highstreet présente une valeur convaincante pour les utilisateurs et les marques. L’achat virtuel est généralement considéré comme l’un des principaux cas d’utilisation du metaverse, et Highstreet semble prête à redéfinir l’expérience de la vente au détail numérique. Tu n’as plus besoin de te rendre dans un magasin pour faire des achats – connecte-toi à Highstreet et parcoure le store pour acheter tes articles et échanger des NFT pour qu’il te soit expédié dans la vie réelle !

Highstreet a également établi des partenariats avec des entreprises majeures, telles que Binance, Ava Labs et Animoca Brands, ce qui démontre la valeur de la vision du projet de metaverse. De plus, l’exploration de son paysage ouvert et l’engagement dans des quêtes, des batailles et des interactions sociales ajoutent une couche supplémentaire de divertissement et d’immersion pour les utilisateurs. Dans l’ensemble, Highstreet est l’un des projets cryptos metaverse les plus innovants et certainement l’un de ceux qu’il faut envisager d’acquérir.

Quelle est la meilleure crypto metaverse à acheter en ce moment ?

Avec le metaverse qui devrait prendre de l’ampleur en 2023, il est difficile de dire laquelle de cette liste est la meilleure crypto. Ethereum, par exemple, est très polyvalent en dehors du metaverse. Star Atlas a établi la référence pour les projets de crypto-monnaies du metaverse de qualité, tandis que Render pourrait être une solution à la fois pour les jeux du metaverse et pour le cloud gaming dans son ensemble. Mais si l’on considère l’ensemble, Metacade et AltSignals semblent être gagnants.

Comme nous l’avons vu, Metacade pourrait facilement évoluer et devenir la principale plateforme de metaverse de crypto-monnaies, grâce à sa valeur exceptionnelle. Les métagrants pourraient également propulser Metacade et MCADE vers la célébrité s’il produit un jeu à gagner ou un jeu de metaverse à succès. La performance épique de la presale montre à quel point les investisseurs croient en ce projet.

De même, AltSignals a un fort potentiel pour changer définitivement le jeu du trading. Ses services existants ont été plébiscités par les abonnés, comme en témoigne sa page Trustpilot, et l’IA décrite dans son white paper n’est rien d’autre qu’extraordinaire. Bien qu’AltSignals ne soit pas un projet metaverse traditionnel basé dans un monde virtuel, il pourrait facilement aider les investisseurs à identifier la prochaine opportunité en or, à la fois dans leurs transactions quotidiennes et avec les joyaux de presale sous le radar qu’il découvre.

Dans l’ensemble, il est probable que chacun de ces tokens connaîtra d’excellentes performances à mesure que l’adoption des metaverse se poursuivra. Mais si tu cherches à maximiser tes opportunités d’investissement, jette un œil à Metacade et AltSignals avant toute chose.

FAQ sur les crypto-monnaies

Quel est le lien entre le metaverse et l’investissement dans les crypto-monnaies ?

Bien qu’il existe de nombreux projets non basés sur les crypto-monnaies, les crypto-monnaies offrent un excellent moyen d’améliorer la propriété des actifs du jeu dans le metaverse. Par conséquent, de nombreuses opportunités d’investir dans le metaverse par le biais des crypto-monnaies sont apparues ces dernières années.

Investir dans les crypto-monnaies du metaverse peut-il être un bon investissement à long terme ?

Investir dans les crypto-monnaies du metaverse peut offrir des rendements significatifs, car le metaverse est un secteur émergent avec un fort potentiel de croissance. Toutefois, il s’agit également d’un investissement plus spéculatif en raison de sa relative nouveauté.

Quels sont les risques associés à l’investissement dans les crypto-monnaies du metaverse ?

Les crypto-monnaies du metaverse peuvent être particulièrement instables. Chaque projet est confronté à une concurrence croissante de la part des autres monnaies du metaverse, ce qui rend plus difficile de se démarquer et d’atteindre un niveau d’adoption majeur.

Quelle est la meilleure crypto-monnaie du metaverse ?

La réponse à cette question est très subjective, bien que les projets de cette liste soient tous des choix solides. C’est particulièrement vrai pour Metacade et AltSignals, compte tenu de leur potentiel d’investissement et de leurs performances en presale.

Où puis-je acheter des coins du metaverse ?

Tu peux acheter des projets cryptos du metaverse sur des marchés centralisés et décentralisés, ainsi que par le biais de presales de crypto-monnaies.

Quelles sont les crypto-monnaies les plus populaires du metaverse ?

En termes de valeur boursière, les crypto-monnaies du metaverse les plus populaires sont Sandbox, Decentraland et Axie Infinity, même si cela devrait changer dans les années à venir.

Meta dispose-t-il d’une crypto-monnaie ?

Meta, anciennement Facebook, est une entreprise technologique qui a misé sur le metaverse. Cependant, elle n’a pas de token ou de crypto-monnaie native. Elle a tenté d’introduire la crypto-monnaie Libra il y a quelques années, mais a été pénalisée par les régulateurs.

