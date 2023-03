VIDEO : Pourquoi investir dans l’argent ? Comment pourrait évoluer le prix de l’argent alors que le secteur bancaire faiblit et que l’inflation fait rage ?

J’ai longtemps pensé que l’or était un drôle d’atout. Il ne sert pratiquement à rien, à part de petits cas d’utilisation comme les bijoux. Et pourtant, les humains en sont obsédés, alors qu’il se négocie comme un actif financier courant.

Mais qu’en est-il de l’argent ? Si l’or est étrange, qu’en est-il de ce métal encore plus étrange qui n’agit en quelque sorte que comme une réserve de valeur ?

Cette semaine sur le podcast, le directeur de la recherche de BullionVault, Adrian Ash, a rejoint le podcast pour parler de l’investissement et de l’argent.

J’ai écrit un article au début de l’année sur les raisons expliquant pourquoi quelqu’un investirait dans l’argent plutôt que dans l’or. Depuis 1973, l’or est le vainqueur incontesté, le rapport des prix or/argent atteignant plus de 100 pendant la pandémie de COVID, bien qu’il était inférieur à 30 en 1973, comme le montre le graphique ci-dessous.

Mais cela pourrait-il changer à l’avenir ? C’était un sujet central de cet épisode, et Adrian n’en est pas si sûr. En ce qui concerne les inducteurs de prix, il a évoqué la grande différence entre l’or et l’argent : ce dernier est en partie motivé par un statut de réserve de valeur ainsi que par sa demande industrielle, alors que l’or n’est pas utilisé beaucoup au-delà d’une réserve de valeur.

Et pourtant, au cours des dernières décennies, la thèse de la réserve de valeur l’a emporté. L’or a été racheté par les banques centrales, les fonds institutionnels et les gouvernements, et flâne maintenant autour de 2 000 $ l’once – près de son plus haut historique – tandis que l’argent se négocie à environ 23 $ l’once, après avoir été proche de 50 $ l’once en 2011.

Mais c’est un autre type d’actif, comme le dit aussi Adrian. La volatilité est à elle seule à un tout autre niveau.

Mais alors que nous continuons à naviguer dans les eaux agitées de 2023 et que la Réserve fédérale envisage de ralentir la hausse des taux alors que le secteur bancaire vacille, qu’est-ce que tout cela signifie pour l’argent ? L’inflation pourrait-elle revenir si la Fed change de cap, l’argent en récoltant les bénéfices ? Ou est-ce qu’une récession potentielle et une baisse de la demande industrielle d’argent feront baisser complètement son prix ?

C’est une question à laquelle il est difficile de répondre, mais Adrian et moi avons fait de notre mieux pour en discuter cette semaine.