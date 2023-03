Axie Infinity et ApeCoin enregistreront une augmentation modeste des prix tandis que Metacade atteint un nouveau record historique

Jayson est le rédacteur en chef d’Invezz et supervise l'équipe de journalistes et d'analystes ainsi que la direction stratégique… lire la suite

Le secteur de la GameFi est devenu l’un des plus importants secteur dans le domaine des crypto-monnaies. Aux côtés de DeFi et du Metaverse, les projets de la GameFi ont gagné en popularité.

Axie Infinity et ApeCoin sont parmi les jetons les plus populaires du secteur de la GameFi. Avec des milliers de joueurs, ces projets sont des leaders dans l’écosystème de la GameFi, et chacun a une capitalisation boursière valant des millions de dollars.

Metacade pourrait être le prochain projet de cet écosystème à établir de nouveaux records. Le projet semble prometteur et pourrait offrir d’excellents rendements aux investisseurs au cours des prochaines années.

Examinons les trois projets et voyons comment leurs jetons pourraient fonctionner à court et moyen terme.

Prévision de prix concernant Metacade en 2025

Metacade est un projet de jeu passionnant qui en est encore à sa phase de prévente. Le projet a été en mesure de lever plus de 14 millions de dollars jusqu’à présent dans la phase de prévente, avec un objectif de 16 millions de dollars.

En vendant plus de 90 % de ses jetons alloués lors de la phase de prévente, Metacade montre qu’il a du succès et pourrait attirer plus d’investisseurs après le lancement. MCADE, le jeton natif de l’écosystème Metacade, se négocie à 0,02 $ en prévente.

Le marché haussier devrait revenir en 2023 ou 2024, et les conditions fondamentales du marché au sens large pourraient faire grimper le prix du jeton MCADE à moyen terme. Si cela se produit, MCADE pourrait atteindre 1 $ d’ici 2025.

En tant que projet axé sur la communauté, Metacade propose des fonctionnalités révolutionnaires. Ces fonctionnalités pourraient contribuer à augmenter le prix du jeton MCADE à court et moyen terme.

À long terme, MCADE pourrait atteindre la barre des 2 $ ou même plus d’ici 2030. Selon une étude récente de Grandview, le secteur mondial du jeu vaut actuellement environ 195 milliards $ et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,9 % entre 2023 et 2030.

La croissance attendue pourrait voir le secteur de la GameFi devenir une grande partie de l’écosystème Web3, et des projets tels que Metacade, Axie Infinity et ApeCoin pourraient ouvrir la voie.

Quand est que Metacade atteindra 0,50 $ ?

MCADE pourrait atteindre la barre des 0,50 $ en 2024, en fonction de quelques facteurs. Le premier facteur majeur qui pourrait augmenter les chances de MCADE d’atteindre 0,50 $ est si l’équipe de développement continue à déployer avec succès ses fonctionnalités qui sont adoptées par les utilisateurs.

Un autre facteur qui pourrait aider MCADE à atteindre cette étape est l’état général du marché. Le marché baissier est en jeu depuis deux ans, mais les acteurs du marché s’attendent à une hausse prochainement. Si cela se produit, MCADE pourrait atteindre 0,5 $ à moyen terme.

Le jeton Metacade, vaut-il la peine d’être acheté ?

Pour les investisseurs intéressés par le secteur de la GameFi, Metacade pourrait s’avérer être un excellent investissement. Les nombreuses fonctionnalités et activités proposées par l’équipe de Metacade pourraient avoir un impact positif sur l’écosystème.

Actuellement dans sa phase de prévente, MCADE se vend à 0,02 $ et pourrait augmenter une fois que le jeton atteindra les échanges centralisés et décentralisés dans les mois à venir. Le lancement proposé des fonctionnalités Play2Earn, Create2Earn et Work2Earn et une gouvernance DAO en 2024 pourraient augmenter le taux d’adoption du projet au cours des prochains mois et années.

Prévision de prix pour Axie Infinity en 2025

Axie Infinity est l’un des plus importants projets de GameFi au monde et compte des milliers de joueurs. AXS, le jeton natif de l’écosystème Axie Infinity, se négocie actuellement à 8,46 $, en baisse de 94 % par rapport au sommet historique de 165 $ atteint en novembre 2021.

AXS devrait atteindre la barre des 26 $ d’ici 2025, ce qui représente une augmentation de plus de 200 % au cours des deux prochaines années.

Les haussiers contrôlent le marché, le prix de l’AXS ayant augmenté d’environ 40 % depuis le début de l’année. À court terme, le prix d’AXS pourrait monter en flèche. Cependant, ses performances dépendent de la nature fondamentale du marché des crypto-monnaies.

Avec Bitcoin performant ces dernières semaines, les altcoins se sont également ralliés.

Axie Infinity pourrait être un bon investissement pour les personnes investissant dans le secteurs de la GameFi. Cependant, les investisseurs devraient faire preuve de patience avec Axie Infinity, car les projections montrent qu’AXS pourrait ne pas atteindre son niveau record de si tôt.

Quoi qu’il en soit, Axie Infinity est un bon projet de GameFi et compte des milliers de joueurs dans le monde.

Prévision du prix concernant ApeCoin en 2025

Semblable à Axie Infinity, ApeCoin a été touché par le marché baissier en cours. Le prix d’ApeCoin est en baisse de 89 % par rapport au sommet historique de 39,40 $ qu’il a enregistré en mars 2022.

ApeCoin se négocie actuellement à 4,10 $ la pièce et devrait atteindre 17,50 $ d’ici la fin de l’année 2025, ce qui représente une augmentation de plus de 300 % au cours des deux prochaines années. Cependant, il serait toujours en baisse de 50 % par rapport à son sommet historique de 39 $ enregistré l’année dernière.

ApeCoin a vu son prix rester à peu près le même depuis le début de l’année malgré le récent rallye de Bitcoin et d’Ethereum. ApeCoin a commencé l’année à 3,64 $ et se négocie maintenant à 4,10 $.

Cependant, avec les haussiers qui contrôlent actuellement le marché au sens large, ApeCoin pourrait augmenter à court terme.

ApeCoin pourrait représenter un investissement décent pour les personnes qui investissent dans le secteur de la GameFi. La projection de 300 % sur les deux prochaines années est alléchante, mais le jeton resterait 50 % en dessous de son plus haut historique.

Le secteur de la GameFi devrait enregistrer une réelle croissance dans les années à venir, et ApeCoin pourrait faire partie des gagnants si cela se produit.

Pourquoi Metacade est-il la meilleure pièce des trois ?

Parmi les trois pièces analysées dans cet article, Metacade pourrait donner aux investisseurs plus de retour sur leurs investissements à court et moyen terme. MCADE se vend toujours à un prix réduit de 0,02 $, et le jeton pourrait atteindre la barre des 0,50 $ d’ici l’année prochaine, ce qui représente un retour sur investissement massif pour les investisseurs.

ApeCoin et Axie Infinity devraient également augmenter au cours des deux prochaines années, mais pourraient ne pas offrir le même niveau de retour sur investissement que Metacade.

En plus de cela, Metacade déploierait d’excellentes fonctionnalités et un package tout compris pour le plaisir et les récompenses qui pourraient en faire un projet attrayant pour les joueurs.