La Banque Toronto-Dominion ( TSE : TD ) reste stable ce matin, un jour après être devenue la banque la plus à découvert au monde.

Pro partage son point de vue sur l’actualité de la Banque TD

Les vendeurs à découvert ont accumulé des positions d’une valeur de plus de 3,0 milliards de dollars dans la Banque TD, comme Invezz l’a rapporté ICI.

Selon Daneshvar Rohinton de l’Industrielle Alliance, les investisseurs parient contre le géant des services financiers, car il fait face à des vents contraires dans ses trois divisions.

La multinationale canadienne détient une participation d’environ 10 milliards de dollars dans Charles Schwab qui est sous pression depuis le début de la récente crise bancaire. Les actions de la Banque TD ont baissé de plus de 15 % par rapport à leur sommet de l’année à ce jour à la rédaction.

Quoi d’autre contribue à l’intérêt court?

Rohinton a également convenu que les vendeurs à découvert ciblent Toronto-Dominion car il est en train d’acheter First Horizon Bank pour étendre davantage son exposition aux régions américaines.

Néanmoins, les récentes faillites bancaires, a-t-il ajouté, pourraient amener la Banque TD à renégocier ou même à se retirer complètement de cet accord. S’adressant à BNN Bloomberg, il a déclaré:

Wall Street a actuellement une note consensuelle de « surpondération » sur les actions bancaires.