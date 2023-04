L’indice du dollar américain (DXY) a poursuivi sa tendance à la baisse cette semaine après que les minutes de la Réserve fédérale aient indiqué une récession plus tard cette année. Et avec la baisse de l’inflation, il est possible que la Fed commence bientôt à pivoter. L’indice DXY se négociait à 100,49 $, environ 15 % en dessous du point le plus élevé de 2022.

Le yuan chinois, en revanche, a suivi une forte tendance haussière. Selon TradingView, la paire USD/CNY s’échangeait à 6,831 vendredi, en baisse de 6,70 % par rapport à son plus haut de 2022. Cette performance s’est produite alors que l’économie chinoise redémarre après la stratégie Covid-zéro de l’année dernière.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Ainsi, alors que le dollar américain et le yuan chinois divergent, on s’inquiète de savoir si le dollar américain conservera son statut de monnaie de réserve.

Indice DXY contre USD/CNY

Gêne mondiale à propos du statut du dollar américain

La réalité est qu’il existe un malaise mondial quant au rôle du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale. Ces préoccupations concernent à la fois les pays amis des États-Unis et des ennemis comme la Russie et la Chine. Parmi les alliés européens, on s’est toujours demandé pourquoi l’euro n’était pas aussi populaire que le billet vert.

La situation, je crois, s’est aggravée pendant la pandémie de Covid-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Au cours des derniers mois, la Réserve fédérale a relevé les taux d’intérêt de plus de 400 points de base dans sa tentative de lutter contre l’inflation.

La conséquence de cela est que la plupart des pays qui ont des obligations en dollars ont vu le coût de leur service augmenter. Comme je l’ai écrit ici , de nombreux marchés émergents et frontières traversent leur pire crise de liquidité jamais enregistrée alors que la pénurie de dollars s’intensifie. Des pays comme le Ghana, le Kenya, le Pakistan et le Sri Lanka sont tous sur le point de s’effondrer.

Pendant ce temps, la décision du gouvernement américain de sanctionner la banque centrale russe et de bloquer ses réserves de change a provoqué une onde de choc dans de nombreux pays. Le problème est que les États-Unis ont désormais le pouvoir de sanctionner toute banque centrale qui leur semble appropriée.

Le yuan chinois est-il la solution ?

Les inquiétudes suscitées par la domination du dollar américain expliquent pourquoi les banques centrales ont acheté une quantité record d’or en 2022. La plupart de ces achats ont eu lieu dans des pays qui critiquent les États-Unis comme la Turquie, la Chine, l’Inde et ceux du Moyen-Orient.

Maintenant, il y a un débat persistant sur la question de savoir si le yuan chinois peut détrôner le dollar américain. Comme nous l’avons écrit ici, l’une des plus grandes nouvelles sur le forex de l’année a été que la Russie s’est récemment tournée vers le yuan chinois. Et à mesure que l’influence de la Chine s’accroît sur les marchés en développement et frontières, nous pourrions commencer à voir plus de demande de yuans. Comme on le voit dans ce rapport, de nombreux pays africains ont adopté le yuan.

Pour détrôner le dollar américain, les pays doivent faire confiance à Pékin et à ses actions. Pour l’instant, la plupart des pays, y compris les alliés, ont beaucoup de méfiance à l’égard de Pékin. Par exemple, de nombreux pays financés par la Chine déplorent que les pratiques du pays soient prédatrices. En conséquence, les protestations contre les citoyens chinois dans de nombreux pays en développement ont augmenté

Plus important encore, certains signes indiquent que la croissance économique de la Chine a atteint son apogée. Pendant des décennies, la majeure partie de la croissance économique de la Chine a été tirée par le secteur immobilier, une industrie sous assistance respiratoire. De plus, le marché d’exportation qui alimentait l’économie semble ralentir à mesure que les pays trouvent des alternatives.

Dans le même temps, les systèmes judiciaires et politiques ne sont pas compatibles avec celui de la plupart des pays. Pour que les gens fassent confiance à une monnaie, ce sont des questions fondamentales. Par conséquent, le dollar américain conservera son statut de monnaie de réserve en raison du processus démocratique aux États-Unis, d’un système judiciaire fort et de l’indépendance de la Réserve fédérale.