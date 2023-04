Spruce Point cible les actions de Nuvei dans son rapport de "vente forte"

Wajeeh est un journaliste d’Invezz et couvre les marchés boursiers européens, asiatiques et nord-américains. Wajeeh a 5 ans d'expérience… lire la suite

Nuvei Corp ( TSE : NVEI ) est en baisse mardi après que Spruce Point a révélé une position courte dans la société de technologie financière.

Nuvei a participé à FTX

Le vendeur à découvert vise principalement la société de paiement pour son implication avec FTX.

Dans ses dépôts de bilan, la société de cryptographie récemment effondrée ( en savoir plus ) avait nommé Nuvei comme son créancier, ce qui ne convient pas à Ben Axler, le fondateur et directeur des investissements de Spruce Point Capital Management.

Axler est convaincu que l’entreprise canadienne subit d’importantes difficultés commerciales et financières. S’adressant à BNN Bloomberg, il a déclaré:

Nous avons des problèmes non seulement avec la gestion, mais aussi avec les activités sous-jacentes, qui semblent s’aggraver. Ils ont besoin de plus de transparence, de divulgation, et tout ce que nous voyons d’eux devient plus opaque.

Pour l’année, l’action Nuvei est en hausse de près de 60 % à l’écriture.

Le stock de Nuvei pourrait être réduit de moitié

L’avis d’investissement de « vente forte » ciblait également l’acquisition de 1,3 milliard de dollars de Paya Holdings Inc que Nuvei a annoncée en janvier – soulevant des questions sur son nombre divulgué de clients et les projections de croissance en général.

Les nouvelles boursières arrivent seulement un jour après que le célèbre acteur Ryan Reynolds a révélé une participation dans Nuvei Corp. Selon Ben Axler :

Reynolds est là pour raconter l’histoire, et il raconte l’histoire. Mais notre vraie question est : a-t-il mis son propre argent dans l’entreprise ? Ou l’a-t-il reçu par le biais d’une émission d’actions restreintes ?

Il s’est demandé si le partenariat avec Reynolds n’était qu’un gadget de promotion au bon moment. Dans l’ensemble, Spruce Point prévient que le stock de Nuvei pourrait être réduit de moitié à l’avenir.