Ethridge du CIC : "Alphabet va perdre cette guerre des chatbots"

Alphabet Inc ( NASDAQ : GOOGL ) vient d’annoncer son intention de réunir deux de ses équipes de recherche travaillant sur l’intelligence artificielle pour se développer plus rapidement dans ce qui a récemment été le domaine le plus en vogue de la technologie.

Google va fusionner Brain avec DeepMind

Jeudi, Google a annoncé qu’il associait “Brain” – son équipe de recherche interne à DeepMind – une startup achetée en 2014 pour accélérer ses ambitions en matière d’IA.

Pourtant, Malcolm Ethridge de CIC Wealth reste baissier sur le titre. S’adressant aujourd’hui à Scott Wapner de CNBC, il a déclaré:

Le marché est d’accord avec moi. Regardez le cours de l’action Google aujourd’hui. C’était, j’imagine, censé être une annonce monumentale et le marché a répondu par un grand bâillement. Je suis donc toujours vendeur.

Pour l’année, cependant, les actions de Google ont augmenté de 20% à l’écriture. Jeudi également, Microsoft a intégré la technologie ChatGPT dans Viva – sa plateforme d’expérience des employés.

Ce que nous savons d’autre sur Google DeepMind

La nouvelle division qu’Alphabet Inc appelle Google DeepMind fonctionnera sous la direction de Demis Hassabis qui a cofondé DeepMind.

Jeff Dean – le responsable de la recherche Google assumera un nouveau rôle de scientifique en chef. Sur ” Closing Bell ” de CNBC, Ethridge a ajouté :

Market confirme ce qui me préoccupait, à savoir qu’Alphabet finira par perdre cette guerre des chatbots. Je ne vois tout simplement pas où, en tant qu’actionnaire d’Alphabet, cela s’avère être un pari gagnant à court terme.

La nouvelle arrive plus de deux mois après l’échec de Bard de Google lors de son tout premier jour de travail. Plus tôt cette semaine, Samsung aurait envisagé de passer de Google à Bing comme moteur de recherche par défaut sur ses smartphones ( en savoir plus ).