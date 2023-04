Le GBP/INR est en double sommet alors que l'USD/INR forme un triangle ascendant

Le taux de change GBP/INR n’est allé nulle part au cours des dernières semaines alors que les actions de la Banque d’Angleterre (BoE) et de la Reserve Bank of India (RBI) divergent. Il s’échangeait à 102,17 vendredi, quelques points en dessous du plus haut de l’année à 102,67. Il a bondi de plus de 19 % par rapport au point le plus bas de 2022.

D’autre part, l’ USD/INR s’échangeait à 82,13, où il se trouvait ces dernières semaines. Ce prix est de quelques points en dessous du plus haut depuis le début de l’année de 83,25.

Divergence RBI et BoE

Il est de plus en plus possible que la RBI et la BoE prennent des chemins divergents au cours des prochains mois alors que l’inflation au Royaume-Uni reste obstinément élevée. Les données publiées mercredi ont montré que l’inflation au Royaume-Uni est restée à un niveau élevé en mars.

Les données de l’Office of National Statistics ont montré que l’indice global des prix à la consommation est tombé à 10,1% en mars, contre une augmentation de 10,4% le mois précédent. Ces chiffres signifient que l’inflation du pays est beaucoup plus élevée que celle des autres pays, y compris ceux de l’Union européenne.

L’ONS a noté que les prix alimentaires étaient les principaux moteurs de l’inflation. Les aliments et les boissons non alcoolisées ont vu leurs prix bondir de 19 % en mars. Il s’agit de la plus forte hausse depuis 1977. L’inflation sous-jacente, qui exclut les aliments et l’énergie, est également restée à un niveau élevé en mars.

Par conséquent, la Banque d’Angleterre (BoE) est entre le marteau et l’enclume étant donné que le marché du travail reste tendu. En tant que tel, les analystes estiment que la banque augmentera à nouveau ses taux lors de sa réunion en mai. Il pourrait également augmenter davantage lors des prochaines réunions, même si le Royaume-Uni reste dans une période de stagflation.

La RBI, en revanche, devrait continuer à suspendre sa politique de hausse des taux d’intérêt pendant un certain temps. En avril, la banque a décidé de suspendre les hausses alors même qu’elle prévenait qu’elle pourrait être forcée de procéder à d’autres hausses cette année.

Prévision de cours GBP/INR

Graphique GBP/INR par TradingView

Le taux de change GBP/INR a connu une lente tendance à la hausse au cours des derniers mois. Récemment, la paire a trouvé une résistance au point clé à 102,67, le point le plus haut du 13 décembre. Elle a formé ce qui ressemble à une configuration à double sommet dont le décolleté est à 96,86. La paire reste au-dessus des moyennes mobiles sur 25 jours et 50 jours.

Par conséquent, la paire GBP/INR restera dans cette fourchette pendant un certain temps, puis connaîtra une cassure baissière en raison de la configuration en double sommet. Si cela se produit, la paire tombera probablement au support clé à 96,85.

D’autre part, la paire USD/INR a formé un triangle ascendant, signalant qu’elle aura probablement une cassure haussière. Si cela se produit, la paire sautera probablement à la résistance clé à 83.