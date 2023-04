3 grandes banques centrales prêtes à relever à nouveau leurs taux en mai

La frustration est le nom du jeu dans l’espace FX, alors que la volatilité du marché des devises a chuté à son plus bas niveau en un an. Le marché ne bouge tout simplement pas, ce qui rend difficile pour les spéculateurs d’anticiper les mouvements futurs.

Mais c’est peut-être juste le calme avant la tempête. Vient mai, et les principales banques centrales sont à nouveau au centre des préoccupations, avec trois en particulier :

Réserve fédérale

Banque centrale européenne

banque d’Angleterre

Réserve fédérale

La Fed a ouvert la voie aux autres banques centrales des marchés développés et s’est lancée dans le cycle de resserrement monétaire le plus agressif depuis quatre décennies. Beaucoup ont dit que la Fed augmenterait jusqu’à ce que quelque chose se casse, et en mars, les banques régionales aux États-Unis ont été mises à l’épreuve.

Mais bien que le risque d’un atterrissage brutal soit considérable et en hausse, la Fed procédera probablement à une autre hausse de taux de 25 points de base en mai. La question est, que signalera-t-il par la suite ? Selon les rumeurs sur le marché, la Fed fera une pause de six mois avant de procéder à la première baisse des taux. Par conséquent, la hausse des taux de 25 points de base attendue en mai pourrait n’être qu’une hausse accommodante.

Banque centrale européenne

La Banque centrale européenne est une autre banque centrale des marchés développés qui a augmenté de 25 points de base en mai. La différence ici est que la BCE n’atteindra pas son taux terminal en mai ; ainsi, plus de randonnées sont attendues.

Par conséquent, l’EUR/USD est un achat sur les baisses, ce qui explique également pourquoi le taux de change a été si résistant.

banque d’Angleterre

L’inflation se situe dans les deux chiffres au Royaume-Uni, ce qui rend difficile pour la Banque d’Angleterre de mettre fin au cycle de resserrement actuel. Ainsi, les investisseurs s’attendent à une nouvelle hausse des taux de 25 points de base en mai, suivie d’une pause.