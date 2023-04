Tucker Carlson quitte Fox News : voici ce que nous savons jusqu'à présent

Fox Corp ( NASDAQ: FOX ) vient de glisser dans le rouge après l’annonce que Tucker Carlson – son hôte de droite aux heures de grande écoute quitte immédiatement Fox News.

Est-ce lié au procès du Dominion?

La nouvelle arrive quelques jours seulement après que la société de médias de masse a accepté de verser près de 800 millions de dollars à Dominion Voting Systems pour régler un procès en diffamation électorale.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Fox News Media et Tucker Carlson ont convenu de se séparer. Nous le remercions pour son service au réseau en tant qu’hôte et avant cela en tant que contributeur.

Fox Corp n’a cependant pas confirmé que le départ de son hôte le mieux noté était bien lié au procès que Dominion a intenté contre le réseau câblé en 2021 pour de fausses allégations selon lesquelles son matériel de vote a été utilisé pour truquer l’élection présidentielle de 2020.

Depuis le début de l’année, les actions de Fox sont toujours en hausse de près de 5,0 % à l’écriture.

Carlson avait critiqué la direction de Fox

Carlson n’a signalé aucune intention de quitter Fox News lorsqu’il a signé vendredi et n’a pas encore fait de commentaire sur son départ.

Une raison possible pour laquelle il part, cependant, pourrait être les commentaires qu’il a faits contre la direction du réseau dans des messages privés à des collègues qui ont fait surface dans le procès de Dominion, a déclaré une source anonyme à “The Post” aujourd’hui.

Dans l’ensemble, l’annonce du départ de Tucker Carlson a jusqu’à présent entraîné un coup de 690 millions de dollars pour Fox Corp.

Dans les médias connexes, CNN s’est également séparé de son hôte de longue date, Don Lemon, lundi. Le PDG de NBCUniversal, Jeff Shell, a également été évincé aujourd’hui en raison d’une faute.