Les prix du maïs pourraient plonger de 18 % si cela se produisait

Les prix du maïs sur le marché au comptant et à terme ont continué de baisser alors que les inquiétudes concernant l’offre et la demande persistaient. Le maïs se négociait à 633,20 $, ce qui était inférieur au sommet de ce mois-ci de 673 $. D’autre part, les contrats à terme sur le maïs au Chicago Board of Trade ont chuté à leur plus bas niveau en huit mois.

La Chine annule des commandes

Les prix du maïs ont continué de baisser au cours des derniers mois. Il a chuté de plus de 24% par rapport au point culminant d’avril de l’année dernière. Cette baisse est conforme à la performance d’autres produits de base tels que le soja et le blé.

La phase actuelle de baisse est principalement due à la décision de la Chine d’annuler les commandes de maïs en provenance des États-Unis. Le pays a annulé 327 tonnes de commandes de maïs en provenance des États-Unis, principalement en raison de la production exceptionnelle au Brésil. Un rapport récent a montré que le Brésil était sur le point de dépasser les États-Unis en tant que plus grand exportateur de maïs au monde, sa production devant atteindre plus de 124 millions de tonnes cette année.

Pendant ce temps, une autre information sur le maïs par l’USDA a montré que la quantité de maïs inspectée dans les ports américains pour l’exportation est passée de 1,237 million de tonnes au cours de la semaine se terminant le 13 avril à 913 813. Les tendances ont été un peu faibles cette année, les exportations depuis le début de l’année étant de 22,3 millions de tonnes par rapport aux 34,9 millions de tonnes de l’année précédente. Le dernier rapport WASDE disait :

« Les perspectives du maïs américain prévoient une réduction des importations et de l’utilisation alimentaire, semencière et industrielle (FSI), avec des stocks de clôture inchangés. Les importations de maïs sont réduites de 10 millions de boisseaux sur la base des échanges observés à ce jour. Avec une offre et une utilisation en baisse du même montant, les stocks de clôture sont inchangés à 1,342 milliard de boisseaux. »

Par conséquent, il semble que les fondamentaux du maïs ne se portent pas bien cette année, ce qui pourrait faire baisser les prix. Étant donné que le maïs est une denrée cyclique, les prix rebondiront probablement plus tard cette année ou en 2023 alors que les agriculteurs commenceront à réduire leur production.

Prévision des prix du maïs

Graphique du maïs par TradingView

Sur le graphique journalier, nous voyons que les prix du maïs ont suivi une forte tendance baissière au cours des derniers jours. Ce prix est passé en dessous du niveau de support important à 637 $, le point le plus bas du 6 décembre. Il a formé un triangle descendant et est passé en dessous des moyennes mobiles exponentielles sur 25 et 50 jours. Le maïs est passé au niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %.

Par conséquent, les prix du maïs connaîtront probablement une cassure baissière alors que les vendeurs ciblent le support clé à 582 $, soit environ 7,90 % en dessous du niveau actuel. Un passage en dessous de ce niveau le verra s’effondrer de 18 % à 519 $, le point le plus bas d’octobre 2021.