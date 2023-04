Nio, LI Auto et Rivian gagnent derrière Tesla, mais les actions de véhicules électriques comportent un risque extrême

Les véhicules électriques sont en hausse, dit à peu près tout le monde dans le monde en ce moment. Le changement climatique s’accélère à un rythme rapide, les gouvernements poussent les subventions et les incitations électriques, et de plus en plus de gens passent à l’électricité.

Mais comment cela affecte-t-il les cours des actions aux États-Unis et comment les valorisations se comparent-elles à celles des constructeurs automobiles traditionnels ? La réponse est nuancée (comme la plupart des choses sur les marchés).

Le marché des VE est-il en croissance ?

Malgré le battage médiatique apparemment omniprésent, les ventes de véhicules électriques commencent tout juste à faire des percées (jeu de mots absolument intentionnel) sur le marché américain. Sur l’ensemble des véhicules légers neufs immatriculés en 2022, seuls 4,3 % étaient 100% électriques.

Cependant, la trajectoire est remarquable. Le chiffre était de 3 % en 2021. Et en janvier 2023, 7,1 % des 1,2 million de nouveaux véhicules légers immatriculés étaient 100 % électriques.

Bien que la croissance soit probablement due en partie à une meilleure compréhension de la menace du changement climatique, il existe également le facteur pragmatique de l’Inflation Reduction Act de 2022 (IRA) de l’administration Biden, sans aucun doute la législation climatique la plus importante de l’histoire des États-Unis.

Le transport est une source importante d’émissions, et les véhicules électriques sont considérés comme le moyen d’en réduire une grande partie. L’IRA regorge d’incitations et de subventions pour les véhicules électriques. Parmi les plus percutants figure le retour de l’incitatif fiscal fédéral de 7 500 $ pour les véhicules électriques, éligible pour 30 modèles différents, mais le règne de Biden a été une aubaine pour l’industrie dans son ensemble.

Les entreprises de véhicules électriques se négocient comme des actions technologiques

Bien que tout cela soit une bonne nouvelle, les chiffres ici sont encore faibles. Réclamer 4,3 % des ventes de voitures neuves est une infime tranche, ce qui signifie que les bénéfices ne sont pas exactement faciles à trouver lors de l’évaluation des stocks de véhicules électriques.

Au lieu de bénéfices, les investisseurs s’accrochent à la croissance des revenus dans l’espoir que les bénéfices viendront plus tard. Si tout cela vous semble étrangement familier, cela devrait être le cas : c’est ainsi que l’on décrit généralement une action technologique.

Ne vous méprenez pas, les entreprises de véhicules électriques se négocient comme des actions technologiques, plutôt que comme votre constructeur automobile traditionnel. Bien sûr, il y a un éléphant dans la pièce : les taux d’intérêt.

Jusqu’à l’année dernière, les actions technologiques ont enregistré des performances prodigieuses depuis le grand krach financier. J’ai écrit une plongée dans les données sur la performance des indices boursiers de différents pays la semaine dernière, indiquant que la croissance fulgurante du Nasdaq, à forte composante technologique, était l’une des principales raisons de la flambée des actions américaines au cours de la dernière décennie.

Avec des taux d’intérêt générationnellement bas, c’est-à-dire proches de zéro, pendant une grande partie de la décennie, les actifs à haut risque ont pété les plombs, les valeurs technologiques menant la danse. Le Nasdaq a sprinté hors du terrain, multipliant par 12,7 fois son creux de 2009 à son sommet de 2021.

Les hausses de taux d’intérêt écrasent les entreprises de VE

Mais avec une crise d’inflation aux États-Unis, la Réserve fédérale n’a eu d’autre choix que d’entrer dans l’un des cycles de hausse des taux les plus rapides de mémoire récente. Les bons du Trésor rapportant désormais 5%, la liquidité a été aspirée du système et les actions technologiques ont été écrasées l’année dernière.

Ceci, bien sûr, s’étend aux actions de véhicules électriques, qui sont risquées même dans ce secteur technologique risqué. Tesla, le leader incontesté du marché, a perdu les deux tiers de sa capitalisation boursière en 2022, avec des performances nettement inférieures à celles du Nasdaq, qui en a perdu un tiers.

L’extrême volatilité de Tesla met en évidence la sensibilité du secteur. Alors que d’une part, vous pourriez affirmer que Tesla est devenu le symbole de l’hystérie boursière alimentée par la pandémie de Robin Hood – c’était souvent l’action avec le volume le plus élevé échangé tout au long de COVID – le fait que le plus grand stock du secteur se répercute si violemment résume la croissance nature de l’industrie.

Parce que si Tesla fait la une des journaux pour son volume démesuré (c’était aussi souvent l’action la plus vendue à découvert tout au long de la pandémie), l’entreprise réalise au moins un profit, ce que presque tous les concurrents de l’espace ne font pas. Les rivaux ne peuvent que regarder son BPA de 3,62 $ en 2022 avec des yeux envieux.

Non seulement cela, mais sa part de marché est exceptionnelle : il a remporté 65 % des ventes de nouveaux véhicules électriques en 2022. Même si sa domination est en baisse – le même chiffre s’élevant à 79 % en 2020 – c’est une solide avance de loin.

Les actions de véhicules électriques sont loin sur le spectre des risques

Tesla devrait donner aux investisseurs une compréhension des risques ici. Bien sûr, le risque s’accompagne d’une récompense, et Tesla est en hausse de 50 % cette année, le secteur de la technologie ayant propulsé des prévisions plus faibles sur la trajectoire des futures hausses des taux d’intérêt.

Mais Tesla est un nom. Et selon les mots du PDG controversé Musk, “le but n’est pas d’être une entreprise automobile”. Non seulement Tesla est grand pour l’espace EV, mais il est tout simplement énorme, actuellement la neuvième plus grande entreprise publique au monde en termes de capitalisation boursière.

Mais en regardant le reste du marché, les entreprises de VE sont très volatiles et ne possèdent pas de grandes capitalisations boursières. Il n’y a que quatre autres sociétés au nord de 10 milliards de dollars de capitalisation boursière : LI Auto (24 milliards de dollars), Nio (14 milliards de dollars), Lucid Motors (13 milliards de dollars) et Rivian (11 milliards de dollars).

De plus, tout comme la façon dont Internet a tenu toutes ses promesses et plus encore, pour chaque Amazon, il y avait cinq sociétés point-com en faillite; les investisseurs devraient exiger plus que simplement croire en l’avenir des véhicules électriques en tant qu’industrie pour investir dans l’une de ces entreprises.

Cela est rendu plus important par la réalité que les constructeurs automobiles traditionnels tels que Ford et GM se déplacent dans l’espace. Ces entreprises ne se contenteront pas de rester les bras croisés pendant que leurs énergivores à l’ancienne sont lentement licenciées.

Et ils se déplacent de plus en plus vite. Le modèle Mustang Mach-E de Ford était le troisième véhicule électrique américain le plus vendu en 2022, derrière deux modèles Tesla, ce qui signifie qu’il a dépassé tous les modèles produits par ces autres sociétés de véhicules électriques.

Cela revient à ce qui est souvent une conclusion naïve pour les investisseurs : les paris sportifs seront légalisés ; donc je dois acheter DraftKings. Les constructeurs de véhicules électriques vont prendre le relais ; donc je devrais acheter Rivian.

Les actions ont besoin d’une industrie en croissance, sans aucun doute. Mais il y a tellement plus qui va dans un stock au-delà de cela. Plus particulièrement, il y a le concept d’être « pris en compte ». Beaucoup de ces sociétés se négocient déjà à des multiples scandaleux, tandis que les bénéfices sont presque inexistants dans tout l’espace. Cela vous indique déjà que le marché prépare une croissance future sur la route.

Cela semble bien, mais 2022 devrait fournir aux investisseurs matière à réflexion sur la façon dont cela peut mal tourner. Les taux d’intérêt ne sont plus nuls, ce qui signifie que l’attrait des bénéfices futurs n’est plus aussi salivant qu’auparavant – les flux de trésorerie actualisés jusqu’au présent sont nettement inférieurs à 5 % qu’ils ne le sont à 0 %.

L’industrie des véhicules électriques continuera de croître. Les entreprises retourneront des sommes vertigineuses aux investisseurs. Mais les entreprises auront également du mal, certaines n’y arriveront pas, et il y aura beaucoup de hauts et de bas en cours de route, même pour celles qui y arriveront. Il s’agit d’une industrie en croissance, un sous-secteur technologique particulièrement risqué, et les investisseurs doivent en tenir compte lors de l’allocation à leur portefeuille.