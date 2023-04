Prévisions des prix du bois d'œuvre: bloqués dans une fourchette alors que des signes de creux apparaissent

Les prix du bois d’œuvre ont dévié au cours des derniers mois, les investisseurs se concentrant sur le marché de l’habitation et la chute du marché des matières premières. Le bois se négociait à 400 $ le millier de pieds-planche, soit quelques points en dessous du creux de 361 $ depuis le début de l’année. Il s’est écrasé de plus de 72% par rapport au point culminant de 2022.

Des signes de creux apparaissent

Le bois d’œuvre est un produit important qui est principalement utilisé dans le secteur de l’habitation. Par conséquent, les prix du bois d’œuvre ont tendance à sous-performer pendant les périodes de taux d’intérêt et de taux hypothécaires élevés. Au cours des derniers mois, la Fed a relevé ses taux de 0 % à près de 5 % tandis que le taux moyen d’un prêt hypothécaire fixe de 30 ans a bondi à près de 6,5 %.

La hausse des taux d’intérêt a entraîné un ralentissement important du secteur de l’habitation. Les mises en chantier, qui mesurent la variation annualisée du nombre de nouveaux immeubles résidentiels dont la construction a commencé, ont suivi une tendance à la baisse. Les permis de construire sont également en baisse depuis quelques mois. Après avoir culminé à 1,89 million en janvier 2022, les permis sont tombés à 1,42 million en février.

Tous ces facteurs expliquent pourquoi les prix du bois d’œuvre ont connu une forte tendance à la baisse au cours des derniers mois après avoir bondi pendant la pandémie.

Il est probable que le marché du logement continuera de se débattre dans les mois à venir. Dans un communiqué, un analyste de Moody’s a averti que les prix de l’immobilier chuteraient de 5 à 10 % au cours des 2 prochaines années. Ce point de vue était partagé par Jeremy Grantham, qui a déclaré :

“Je ne m’attends pas à un crash, mais je m’attends à ce que les prix de l’immobilier redeviennent plus abordables. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, mais le logement projette une très longue ombre et est économiquement plus dangereux que le marché boursier.”

Les prix abordables des maisons pourraient accroître la demande de logements, ce qui entraînera une hausse des prix du bois d’œuvre à court terme.

Prévision des prix du bois

Graphique du bois par TradingView

Il y a des signes que les prix du bois sont à la baisse. Sur le graphique journalier, nous voyons qu’ils ont eu du mal à passer en dessous du niveau de support clé à 361 $. Ce prix peut être considéré comme un triple fond, qui est généralement un signe haussier. Il est passé légèrement en dessous du support clé à 460 $, le point le plus bas en août 2021.

Par conséquent, bien qu’il soit trop tôt pour le dire et que le volume soit encore faible, il est probable que les prix du bois d’œuvre remontent au cours des prochains mois. Si cela se produit, le bois pourrait passer au prochain point de résistance clé à 534 $, soit environ 35 % au-dessus du niveau actuel.