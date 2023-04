Cours de l'action ICICI : plus de marge de manœuvre après le bond de 238 % ?

Le cours de l’action ICICI a poursuivi son retour haussier après que la société a publié de solides résultats financiers. Le titre a atteint un sommet de 920 ₹, le point le plus élevé depuis le 29 décembre. Il a bondi de plus de 14 % par rapport au point le plus bas du 30 janvier. Au total, les actions ont bondi de plus de 238 % par rapport au niveau le plus bas pendant la pandémie et de 225 % au cours des cinq dernières années.

ICIC solides résultats financiers

ICICI, l’une des plus grandes banques indiennes, a fait la une des journaux ces derniers mois. Les nouvelles les plus récentes étaient les résultats financiers de l’entreprise. Dans un communiqué, le bénéfice net de la société a bondi à 91,2 milliards de ₹ au premier trimestre. Ce montant s’est traduit par 1,1 milliard de dollars et a représenté une augmentation plus importante que les 90,4 milliards de ₹ prévus.

D’autres chiffres montraient que la banque se portait bien. Les dépôts ont bondi de 10,9% à 11,8 billions de ₹ par rapport aux 10,64 billions de ₹ précédents. Le portefeuille de prêts a bondi à 22,7% tandis que le revenu net d’intérêts a bondi de 40,25 à 176,7 milliards ₹. Le bénéfice d’exploitation a grimpé de 36% à ₹ 138,6 milliards. Ces bons résultats reflètent ceux de HDFC, qui a publié des chiffres solides la semaine dernière.

Les banques indiennes ont connu une croissance rapide au cours des dernières années, aidées par la forte croissance économique du pays. L’Inde a été le pays émergent à la croissance la plus rapide au cours des dernières années, aidée par la hausse des investissements étrangers directs.

Les banques indiennes ont également été à l’abri des défis auxquels sont confrontées les entreprises occidentales telles que First Republic Bank, Signature Bank et Silicon Valley Bank. C’est principalement parce que ces banques sont confrontées à des défis uniques. Credit Suisse a connu de nombreux scandales tandis que SVB avait beaucoup d’obligations à long terme.

Un grand risque pour le cours de l’action ICICI est la concurrence croissante pour des prêts moins chers. Cela signifie que la banque pourrait voir un coût des fonds plus élevé au cours des prochains trimestres. L’autre risque est celui d’un éventuel ralentissement économique.

Analyse technique du cours de l’action ICICI

Graphique ICICI par TradingView

Le cours de l’action ICICI a récemment connu une forte tendance haussière. Ce rallye a vu les actions sauter au-dessus du point de résistance clé à 878,15 ₹, le point le plus élevé du 16 février. Ce prix était le décolleté du modèle à double fond. Les actions ont dépassé les moyennes mobiles sur 25 et 50 jours.

Par conséquent, il est probable que l’action continue d’augmenter alors que les acheteurs ciblent le point de résistance clé à 957,95 ₹. Ce prix est d’environ 4,67% au-dessus du niveau actuel. Un mouvement au-dessus de ce prix le fera sauter au-dessus de ce niveau. Une baisse en dessous du support clé à ₹ 878 invalidera la vue haussière.