Les prix du coton sous la pression d'une offre mondiale abondante et d'une demande plus faible

Le prix du coton a été dans une fourchette étroite cette année, car les inquiétudes concernant l’offre et la demande ont persisté. Le coton s’échangeait à 78,91 $ jeudi, là où il se situait ces derniers jours. Cette année, il a oscillé entre le niveau de résistance à 91 $ et le support à 75,95 $.

Faiblesse du dollar américain, augmentation de l’offre

Les prix du coton ont connu une phase de consolidation cette année, en ligne avec d’autres produits de base tels que le soja, le maïs et le blé.

La faiblesse du prix du coton s’est produite alors même que le dollar américain a plongé du sommet de l’an dernier de 115 $ à ~ 100 $. Historiquement, un dollar plus faible a conduit à des prix des matières premières relativement plus élevés.

L’évolution actuelle des prix sur le marché du coton est principalement due à des problèmes d’approvisionnement. Selon le Département américain de l’agriculture (USDA), la plupart des producteurs de coton devraient augmenter leur production cette année. La production devrait être supérieure de 829 000 balles aux prévisions. La majeure partie de cette augmentation proviendra de la Chine, qui augmentera sa production de 1 million de balles.

Les États-Unis devraient avoir plus de production de coton cette année, car l’impact de la sécheresse de l’an dernier dans l’ouest du Texas s’est atténué. L’ouest du Texas est le troisième plus grand producteur de coton au monde.

Dans le même temps, la demande de coton est relativement plus faible cette année, des pays comme la Chine, la Turquie et le Bangladesh réduisant leurs importations. Dans son récent rapport WASDE, l’USDA a déclaré :

« Du côté des exportations, la hausse des exportations américaines et australiennes est plus que compensée par une réduction de 550 000 balles pour le Brésil et de 400 000 balles pour l’Inde. La consommation mondiale prévue pour 2022/23 est supérieure de 65 000 balles ce mois-ci, une augmentation de 500 000 balles pour la Chine faisant plus que compenser les baisses au Bangladesh et en Turquie.

Prévision du prix du coton

Dans mon dernier article sur le coton, j’ai prévenu que les prix continueraient de baisser en raison de l’augmentation de l’offre mondiale. Ce point de vue était correct car le prix est passé à un minimum de 79,50 $. Il est passé sous la moyenne mobile de 25 jours.

Sur le graphique journalier, le prix s’est déplacé sous le côté supérieur du canal descendant. L’indice de force relative (RSI) a continué de baisser. Par conséquent, le coton continuera probablement de baisser alors que les vendeurs ciblent le prochain niveau de soutien clé à 70 $.