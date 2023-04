Prévisions des prix du soja alors que les exportations du Brésil bondissent

Les prix du soja ont chuté au cours des sept derniers jours consécutifs, les inquiétudes concernant la hausse des exportations brésiliennes demeurant. Le prix du soja a chuté à un creux de 1 443 $, le niveau le plus bas depuis le 27 mars. Au total, les prix ont chuté de plus de 18 % par rapport au plus haut niveau de 2022.

Les exportations brésiliennes bondissent

Les prix du soja ont chuté au cours des derniers mois alors même que les experts prédisent que les approvisionnements vont baisser cette année. Dans son récent rapport WASDE, l’USDA a déclaré que l’offre mondiale cette année sera caractérisée par une baisse de la production, du broyage et des exportations.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

On estime que la production mondiale chutera de 5,5 millions à 369,6 millions. Les exportations de pays comme l’Argentine et l’Uruguay seront compensées par un bond des exportations brésiliennes.

L’Argentine, qui traverse une crise économique, verra sa production chuter de 6 millions à 27 millions de tonnes. Le Brésil va augmenter sa production de 1 million de tonnes à 154 millions. Le rapport ajoute :

« Les exportations de soja ont baissé de 0,4 million de tonnes à 168,0 millions, principalement en raison de la baisse des exportations vers l’Uruguay. Les importations sont réduites pour le Bangladesh, l’Égypte et le Pakistan et augmentées pour l’Argentine. Les stocks de fin de soja sont augmentés de manière fractionnée avec des stocks plus élevés pour la Chine et le Brésil. »

Pendant ce temps, en Chine, les marges écrasées se sont améliorées en raison des prix relativement plus bas. Selon S&P Global, le prix au comptant de la farine de soja a chuté à 4 400/mt la semaine dernière.

Par conséquent, à long terme, la baisse des prix entraînera un déplacement vers d’autres cultures, ce qui fera grimper les prix du soja. Cela se produit parce que le soja est un produit hautement cyclique. Pour l’instant, cependant, la hausse des exportations brésiliennes entraînera une baisse des prix pendant un certain temps.

Analyse technique des prix du soja

Graphique de soja par TradingView

Le graphique journalier montre que les prix du soja ont suivi une forte tendance baissière au cours des dernières semaines. Il est passé d’un sommet de 1 544 en février à un creux de 1 445. Au fur et à mesure de sa chute, il est passé en dessous de la moyenne mobile sur 50 jours et se situe légèrement au-dessus du support clé à 1 410 $.

L’indice de force relative (RSI) et le MACD ont dérivé vers le bas. Il est également passé au support ultime des Murrey Math Lines. Par conséquent, la tendance à la baisse se poursuivra probablement dans les prochains jours alors que les vendeurs ciblent le prochain ke