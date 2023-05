Prévision du prix de l'argent alors que le ratio or/argent recule

Le prix de l’argent a continué de grimper cette semaine même après que les pays ont publié de faibles chiffres PMI manufacturiers. Il a également augmenté après la dernière décision sur les taux d’intérêt de la Réserve fédérale et alors que le ratio or/argent continuait de baisser. L’argent s’échangeait à 25,74 $ jeudi, quelques points en dessous du sommet de 26 $ depuis le début de l’année.

Décision de la Réserve fédérale

Les nouvelles les plus importantes sur l’argent de cette semaine a été la décision de mercredi sur les taux d’intérêt par la Fed. Comme nous l’écrivions ici , la Fed a décidé de relever ses taux de 0,25 % lors de sa réunion de mai. Cette hausse a poussé les taux d’intérêt entre 5,0 % et 5,25 %, les plus élevés depuis plus d’une décennie. C’était aussi le rythme le plus rapide que la Fed ait augmenté au cours des dernières décennies.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

https://www.youtube.com/watch?v=iyKozpeqmOQ

Un autre fait notable concernant cette décision est qu’elle a été prise à l’unanimité, avec l’appui de tous les membres du comité. Les analystes, utilisant les minutes de la dernière réunion et l’effondrement en cours des banques régionales, s’attendaient à ce que certains membres du FOMC recommandent de suspendre les taux.

Par conséquent, l’action actuelle du prix de l’argent implique que les investisseurs pensent que la Fed n’augmentera pas à nouveau cette année. Cela explique également pourquoi l’indice du dollar américain (DXY) a dérivé vers le bas alors qu’il se prépare à passer en dessous de 100 $.

L’argent est généralement impacté par les décisions de la Fed en raison de son rôle de métal précieux. Historiquement, il réussit bien lorsque la Fed baisse les taux d’intérêt ou lorsqu’elle modifie sa politique. Cela explique pourquoi les prix de l’argent ont grimpé de près de 50 % par rapport au point le plus bas de 2022.

Pendant ce temps, le ratio or/argent a suivi une tendance à la baisse au cours des dernières semaines. Il est passé du sommet de 91,83 $ depuis le début de l’année à 80 $ actuellement. C’est un ratio important qui existe depuis des siècles. Cela signifie maintenant qu’une once d’or équivaut à 80 onces d’argent.

Prévision du prix de l’argent

Graphique d’argent par TradingView

En ce qui concerne le graphique journalier, nous voyons que le XAG/USD a été dans une forte tendance haussière au cours des dernières semaines. En cours de route, l’argent a bondi au-dessus des principaux points de résistance à 24,65 $ et 26 $, respectivement. Il a également dépassé le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %.

L’argent a également dépassé les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 100 jours, ce qui est un signe haussier. Par conséquent, je pense que l’argent est sur le point de connaître une évasion haussière majeure dans les semaines à venir. Si cela se produit, le prochain niveau clé à surveiller sera à 30 $, soit environ 17 % au-dessus du niveau actuel. Ce point de vue sera confirmé s’il dépasse le point de résistance clé à 27 $ (plus haut du 7 mars).