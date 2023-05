Prévision du prix du cuivre : demande, dynamique de l'offre favorables

Le prix du cuivre est resté sous pression cette année malgré les catalyseurs positifs de l’industrie. Il se négociait à 3,87 $ vendredi, bien en dessous du sommet de 4,36 $ depuis le début de l’année. Cela signifie que le cuivre a chuté de plus de 11 % par rapport au sommet depuis le début de l’année, ce qui signifie qu’il est entré dans une zone de correction.

Problème d’offre et de demande de cuivre

Les prix du cuivre ont été sous pression alors même que les événements macroéconomiques favorisent le métal. D’une part, la demande de cuivre est toujours à un niveau élevé alors que le secteur manufacturier mondial rebondit.

Les gouvernements des États-Unis et d’autres pays sont sur le point de modifier radicalement leur mix énergétique dans les années à venir. Cela s’explique en partie par le fait que bon nombre de ces pays ont une infrastructure vieillissante qui doit être mise à jour. De plus, ils investissent dans l’énergie propre, qui aura besoin de cuivre pour réussir.

De plus, le cuivre est de plus en plus demandé dans les véhicules électriques, qui gagnent désormais des parts de marché dans le monde entier. Les véhicules électriques ont plus de pièces en cuivre que les moteurs à combustion interne (ICE). Par conséquent, il est clair que la demande de cuivre restera là.

D’autre part, de nouvelles mines de cuivre ne sont pas découvertes à un rythme plus rapide. La plupart des mines qui existent aujourd’hui dans des endroits comme le Pérou, le Chili et la République démocratique du Congo (RDC) sont anciennes. Par conséquent, il est probable que l’offre ne suive pas la demande au cours des prochaines années. Les analystes s’attendent à ce que l’écart entre l’offre et la demande soit d’environ 6 millions de tonnes au cours de la prochaine décennie. Un analyste a déclaré à Bloomberg :

« Il n’y a aucun moyen que nous puissions fournir la quantité de cuivre dans les 10 prochaines années pour conduire la transition énergétique et le zéro carbone. Ca ne va pas arriver. Il n’y a tout simplement pas assez de gisements de cuivre découverts ou développés.

Un autre risque qui nuit à l’approvisionnement en cuivre est que les gouvernements se concentrent davantage sur les questions environnementales. Par conséquent, la période moyenne d’identification, d’obtention des approbations et de développement d’une nouvelle mine est de dix ans.

Prévision du prix du cuivre

Graphique cuivre par TradigView

Sur le graphique 4H, nous voyons que le prix du cuivre a suivi une tendance à la baisse au cours des dernières semaines. En chutant, le métal a trouvé un support solide à 3,82 $, où il n’a pas réussi à descendre les 27 avril et 16 mars. Il a également formé un autre petit modèle à double fond. Dans l’analyse de l’action des prix, ce modèle est généralement un signe haussier.

Par conséquent, bien que la tendance générale soit baissière, je soupçonne que le cuivre a maintenant atteint un creux et qu’il reprendra la tendance haussière à court terme. À long terme, les investisseurs en cuivre devraient bien s’en sortir alors que le métal se dirige vers un déficit.