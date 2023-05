Prévisions USD / CAD: un signal avant les données sur l'emploi aux États-Unis et au Canada

Le taux de change USD/CAD a dérivé à la baisse cette semaine alors que les investisseurs ont réagi à la décision de la Réserve fédérale. La paire a chuté à un plus bas de 1,3500, le point le plus bas depuis le 21 avril alors que l’indice du dollar américain (DXY) a chuté.

Emplois à venir aux États-Unis et au Canada

Il y a eu deux nouvelles importantes sur l’USD cette semaine. Premièrement, les inquiétudes concernant le secteur bancaire ont persisté après l’effondrement de la First Republic Bank. La société est rapidement rachetée par JP Morgan. Et comme je l’ai écrit jeudi, il est possible que davantage de banques s’effondrent bientôt. Les plus à risque sont Western Alliance, PacWest, Zions Bank et Comerica. Certaines de ces banques feront faillite dès ce week-end.

L’autre nouvelle importante a été la décision sur les taux d’intérêt de la Réserve fédérale. Dans ce document, la banque a ignoré les défis du secteur bancaire et le ralentissement de l’économie et a décidé de relever les taux de 0,25 %. Elle s’est également engagée à poursuivre son processus de resserrement quantitatif (QT).

La plupart des analystes estiment que la Fed a maintenant effectué sa dernière hausse de taux de ce cycle. Il va maintenant prendre une pause stratégique pour évaluer la progression de l’inflation.

L’autre nouvelle clé de l’USD/CAD sera les prochains chiffres de l’emploi aux États-Unis et au Canada prévus pour vendredi. Bien que ces chiffres soient importants, je crois que leur impact sur la paire sera minime puisque nous savons à quoi nous attendre de la part de la Fed et de la Banque du Canada à l’avenir.

À l’instar de la Fed, il est probable que la BdC poursuive la pause de ses taux d’intérêt au cours des prochains mois. Les dernières données ont montré que le Canada est en train de gagner l’ inflation se battre même après que la BoC ait décidé de suspendre ses hausses.

Les économistes s’attendent à ce que l’économie américaine ait créé plus de 180 000 emplois en avril après en avoir ajouté 236 000 le mois précédent. Ils s’attendent également à ce que le taux de chômage remonte à 3,6 %. Au Canada, les analystes s’attendent à ce que le taux de chômage du pays atteigne 3,6 %.

Analyse technique USD/CAD

Graphique USD/CAD par TradingView

Le taux de change USD/CAD a baissé ces derniers jours. En chutant, il s’est déplacé sous le niveau de support clé à 1,3531, l’encolure d’une configuration à double sommet qui s’est formée récemment. Dans l’analyse de l’action des prix, ce modèle est généralement un signe baissier. La paire est également passée sous le point de retracement de 50 % et la moyenne mobile de 50 jours.

Par conséquent, le chemin de la moindre résistance pour la paire est plus bas, le prochain point à surveiller étant à 1,3400. Le stop-loss de ce trade est à 1.3600.