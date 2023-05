Solana (SOL) passe au vert après le déverrouillage de la saga pour le grand public

Le prix du jeton SOL est devenu vert après avoir plongé pendant trois jours consécutifs. Bien que le prix de Solana ait encore baissé de 0,96 % au cours des sept derniers jours, il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant qu’il ne récupère le récent plongeon.

La flambée des prix de Solana aujourd’hui est probablement une indication que l’altcoin a touché le fond et qu’il est temps pour les taureaux de prendre le contrôle, en particulier après que Solana Mobile a annoncé que son smartphone Saga est désormais disponible pour le grand public.

Smartphone Saga de Solana

Cela fait presque un an que Solana Labs a dévoilé pour la première fois son smartphone web3 phare appelé Saga et un framework Android open source pour le développement web3 appelé Solana Mobile Stack (SMS). Solana a lancé le testnet du smartphone Saga en avril de cette année.

Solana Mobile, la branche de Solana Labs chargée du développement du smartphone Saga, a annoncé le lundi 8 mai 2023 que le public peut désormais commander pour Saga. L’annonce indiquait que le smartphone était prêt à être “expédié aux États-Unis, au Canada, dans l’UE, au Royaume-Uni, en Suisse, en Australie et en Nouvelle-Zélande”.

La déclaration de Solana se lit en outre :

“Lorsque nous avons commencé à développer Saga, nous savions que nous devions créer un téléphone incroyable qui résisterait à tout autre appareil sur le marché. Et c’est exactement ce que nous avons fait, en mettant la puissance de la blockchain à portée de main dans le monde entier avec un design élégant et des composants haut de gamme.

Le smartphone Saga est plus qu’un simple smartphone. Le téléphone dispose d’un coffre-fort de semences (une solution d’auto-conservation sécurisée qui protège vos clés grâce à l’authentification et au cryptage biométriques) pour simplifier l’expérience Web3 des utilisateurs. Les utilisateurs peuvent également accéder aux dApps directement via le Solana dApp Store sans avoir à utiliser de navigateurs Web.

De plus, les propriétaires de Saga peuvent réclamer un NFT non transférable lié à l’appareil appelé jeton de genèse Saga lors de la configuration de l’appareil. Le jeton de genèse Saga qualifie le propriétaire pour les récompenses Saga déverrouillant des offres et du contenu exclusifs de Solana Mobile et des dApps répertoriés sur le Solana dApp Store.

Prévision de prix Solana

Bien qu’il soit encore tôt pour indiquer un rebond des prix, la flambée des prix d’aujourd’hui coïncidant avec l’annonce que Saga est ouverte au public pour commander est un signal possible que le prix de Solana pourrait être lié à une flambée des prix à long terme.

Si le prix continue sur la tendance haussière, Solana pourrait récupérer son prix du 7 mai de 22,71 $ avant la fin de la semaine.