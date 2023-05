Prévisions des prix du blé avant la saison des récoltes en Russie

Le prix du blé a connu une forte tendance baissière au cours des derniers mois, les investisseurs réagissant à l’évolution de la dynamique de l’offre et de la demande. Le blé s’échangeait à 620 dollars, ce qui était proche du niveau le plus bas depuis juillet 2021. Il a chuté de plus de 52 % en dessous du niveau le plus élevé de 2022.

Abondantes réserves de blé

La principale raison pour laquelle les prix du blé chutent est que le monde est assis sur des approvisionnements abondants, car l’Initiative de la mer Noire tient assez bien. Cela signifie que l’Ukraine et la Russie exportent toutes des quantités substantielles de blé alors même que la guerre fait rage.

Dans un communiqué, le directeur des investissements de Teucrium Trading a fait valoir que la Russie profite plus que l’Ukraine de l’accord. Il a dit que la Russie exporte quatre boisseaux de blé pour chaque boisseau vendu par l’Ukraine.

Dans le même temps, la Russie a des stocks de blé nettement plus élevés qu’auparavant. Les stocks sont supérieurs d’environ 80 % à la moyenne quinquennale. C’est d’autant plus notable que la prochaine récolte en Russie débutera dans les prochaines semaines. Le blé russe connaît les prix les plus bas d’Europe.

Le rapport WASDE le plus récent appelait à une augmentation des approvisionnements en blé et à une réduction de l’utilisation intérieure aux États-Unis. Les approvisionnements aux États-Unis devraient bondir de 5 millions de boisseaux. Le rapport ajoute :

« Les perspectives mondiales de blé pour 2022/23 prévoient une augmentation de l’offre, une augmentation de la consommation et une réduction des échanges et des stocks. Les approvisionnements sont relevés de 0,7 million de tonnes à 1 061,1 millions, principalement grâce à des stocks d’ouverture plus élevés pour la Syrie et à une production accrue pour l’Éthiopie. La consommation mondiale est augmentée de 2,9 millions de tonnes à 796,1 millions.

Prévision du prix du blé

Graphique du blé par TradingView

Sur le graphique journalier, nous voyons que les prix du blé ont suivi une forte tendance à la baisse au cours des derniers mois. En conséquence, le blé reste en dessous des moyennes mobiles exponentielles sur 25 jours et 50 jours. Plus récemment, le prix du blé est passé sous le niveau de soutien important de 720 dollars, le niveau le plus bas depuis décembre de l’année dernière.

Le MACD est passé sous le point neutre de zéro tandis que l’indice de force relative (RSI) est inférieur à 30. Par conséquent, comme je l’ai écrit dans cetarticle , je soupçonne que les prix du blé continueront de baisser au cours des prochaines semaines alors que les vendeurs ciblent le support clé. à 550 $.

À long terme, cependant, je pense que les problèmes liés au changement climatique contribueront à faire grimper les prix du blé à mesure que la croissance démographique convergera avec la baisse des rendements.