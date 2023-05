USD/RUB : le rouble est sur la bonne voie pour une 4ème hausse hebdomadaire alors que les matières premières chutent

Le rouble russe est sur la bonne voie pour les quatrièmes gains hebdomadaires consécutifs, même si les prix du pétrole et du gaz restent sous pression. Le taux de change USD/RUB a chuté à 76,58, soit quelques points en dessous du sommet de 83,32 depuis le début de l’année.

Prix des matières premières à la limite

Le rouble russe est l’une des devises de matières premières les plus importantes au monde en raison de la grande quantité que le pays vend à l’international. Le pétrole brut est le plus important, représentant plus de 15 % du PIB total.

Le prix du pétrole brut a connu une forte tendance à la baisse au cours des derniers mois, car les inquiétudes concernant l’économie mondiale demeurent. Le Brent, la référence mondiale, s’échangeait à 76 $ vendredi, environ 15 % en dessous du point le plus élevé de cette année. Dans un communiqué publié jeudi, la banque centrale russe a estimé que l’Oural atteindrait en moyenne 55 dollars le baril cette année.

Le gaz naturel, une autre importante exportation russe, a également chuté de plus de 70 % par rapport au point le plus élevé de 2022. Il se situe désormais au niveau le plus bas depuis 2021, car les approvisionnements en gaz et en gaz naturel liquéfié des États-Unis et du Moyen-Orient ont bondit.

La même tendance se produit dans l’industrie du charbon, où les prix se sont stabilisés au cours des derniers mois. Un rapport de Caixing a noté que les producteurs d’électricité chinois ont vu de meilleures marges grâce à la baisse des prix du charbon.

Les produits agricoles comme le blé et le maïs ont également vu leurs prix chuter. Tout cela signifie que la dynamique commerciale de la Russie pourrait continuer à se détériorer dans les mois à venir. Les données les plus récentes ont montré que la balance commerciale de la Russie avait plongé à 9,1 milliards de dollars en février, le point le plus bas depuis 2021.

Pourquoi l’USD/RUB baisse-t-il ?

On ne sait pas pourquoi la paire USD/RUB a chuté au cours des dernières semaines. Une raison probable est que les investisseurs se sont déplacés dans une zone de prise de bénéfices puisque la paire a bondi de plus de 50 % par rapport au point le plus bas de 2020.

L’autre raison est que le retour du rouble russe coïncide avec la vente massive du dollar. L’indice du dollar américain, qui mesure le billet vert par rapport aux autres devises, oscille à 101 $, ce qui est bien inférieur au sommet de 115 $ de l’an dernier.

Les analystes – j’inclus – pensent que le taux de change USD/RUB reprendra sa remontée dans les semaines à venir à mesure que la vente du rouble s’intensifiera.