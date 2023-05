USD/THB : implications du scandale des élections en Thaïlande sur le baht thaïlandais

Le baht thaïlandais a légèrement gagné après les dernières élections en Thaïlande. La paire USD/THB a chuté à 33,83, quelques points en dessous du sommet de 34 de la semaine dernière. Pourtant, il y a un calme précaire après que les électeurs ont envoyé un choc au régime militaire existant dans le pays.

Résultats des élections en Thaïlande

La Thaïlande a organisé une élection qui a opposé les partis pro-démocratie au régime militaire. Les partis d’opposition pro-démocratie ont gagné avec une avance décisive en envoyant une réprimande à l’armée. Le parti Aller de l’avant a mené le vote et a été suivi par le parti Pheu Thai, dirigé par Paetongtrn Shinawatra.

D’autre part, les partis associés à l’armée comme le parti United Thai Nation ont reçu environ 12% des voix. Le parti Palang Pracharath n’a obtenu que 10% des voix.

Bien que le résultat ait été positif, il présente des risques majeurs pour l’économie thaïlandaise, ce qui explique pourquoi le BHT était un peu inquiet. D’une part, la Thaïlande a connu plusieurs coups d’État militaires au cours des dernières années. En tant que tel, un autre coup d’État militaire dans les prochaines années ou les prochains mois ne peut être exclu.

L’armée a son mot à dire dans l’économie thaïlandaise. Comme je l’ai écrit dans cet article , la constitution donne au militaire le rôle de sélectionner le Sénat, qui compte environ 250 membres. Le Sénat vote aux côtés du parlement élu de 500 sièges.

Par conséquent, les politiques de Move Forward visant à réformer l’armée et la monarchie pourraient entraîner des problèmes majeurs au sein du gouvernement.

L’autre risque pour la THB est que les gouvernements qui gagnent par une victoire écrasante ont tendance à décevoir en raison des attentes extrêmement élevées. Nous l’avons vu dans plusieurs pays, dont les États-Unis où la cote de popularité de Joe Biden a atteint des niveaux historiquement bas.

Analyse technique USD/THB

Graphique USD/THB par TradingView

Le graphique 4H montre que le taux de change USD/THB a légèrement reculé après le résultat de l’élection thaïlandaise. Il est passé à un plus bas de 33,71, puis a réduit certains de ces gains. Il se consolide également à la moyenne mobile sur 25 périodes tandis que l’indice de force relative (RSI) et les indicateurs MACD ont dérivé vers le bas.

Par conséquent, la paire USD/THB continuera probablement de baisser à court terme, les vendeurs ciblant le support clé à 33,50. Il rebondira ensuite à mesure que la réalité de l’avenir de la Thaïlande s’installera. Si cela se produit, la paire se déplacera probablement à 34,50 d’ici la fin du mois.