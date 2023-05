L'indice Hang Seng glisse alors que les actions énergétiques mènent, l'immobilier est à la traîne

L’indice Hang Seng a évolué latéralement depuis mars de cette année, alors même que ses pairs mondiaux comme les indices Topix et Nasdaq 100 ont bondi. L’indice se négociait à 20 000 $ H, où il se trouvait au cours des derniers mois. Ce prix est d’environ 36% au-dessus du point le plus bas de 2022.

Les actions de Hong Kong frappent un mur

L’indice Hang Seng a bien commencé l’année alors que les investisseurs se concentraient sur le grand retour de la Chine. Les investisseurs s’attendaient à ce que la Chine fasse un retour spectaculaire en rouvrant ses frontières et en mettant fin aux politiques Covid-zéro.

Des données récentes montrent que la situation n’a pas été comme prévu. Comme je l’écrivais dans cet article , les données publiées mardi ont montré que l’économie ne va pas bien. La production industrielle a bondi de 5,6% en glissement annuel, inférieur à l’estimation de 10,9%.

Des données supplémentaires ont montré que le taux de chômage des jeunes avait bondi malgré la réouverture. Les ventes au détail ont augmenté de 18,4 % en avril en glissement annuel. Cette augmentation annuelle était principalement due à une base faible depuis que le pays était bloqué en avril de l’année dernière,

L’économie de Hong Kong se redresse également à un rythme plus lent que prévu. Les données publiées vendredi ont révélé que l’économie avait progressé de 2,7 % sur une base annuelle, aidée par le tourisme et le commerce de détail. Le gouvernement s’attend à ce que l’économie progresse de 3,5 % à 5,5 % cette année.

Les meilleurs constituants de Hang Seng cette année sont PetroChina, China Petroleum & Chemicals et CNOOC. Ces sociétés pétrolières et gazières se sont bien comportées même si les prix du pétrole et du gaz ont reculé cette année. Les autres sociétés les plus performantes de l’indice sont China Unicom et China Mobile, qui sont des sociétés de télécommunications. Les deux ont bondi de plus de 25% cette année.

Les autres plus performants de l’indice Hang Seng sont BYD, HSBC, China Shenhua Energy et Citic Pacific. D’autre part, les sociétés immobilières comme Country Carden, Longfor Properties et Hang Lung ont été les moins performantes. Des entreprises technologiques comme Alibaba et Meituan ont également chuté.

Prévisions de l’indice Hang Seng

Graphique HSI par TradingView

Le graphique 4H montre que l’indice Hang Seng a évolué latéralement au cours des derniers jours. Ce prix reste en dessous du point de résistance important à 20 766 $ H, le point le plus élevé du 24 avril. Il se consolide également aux moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 25 et 50 périodes.

L’indice de force relative (RSI) s’est déplacé légèrement au-dessus du point neutre. Par conséquent, l’indice restera probablement dans cette fourchette à court terme. Plus de hausse sera confirmée si le prix passe au-dessus de la résistance clé à 20 766 $H.