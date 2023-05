Les bénéfices de Cisco au troisième trimestre ont dépassé les estimations : pourquoi le titre est-il alors en baisse ?

Les actions de Cisco Systems Inc ( NASDAQ : CSCO ) ont perdu près de 4,0 % pendant les heures prolongées, même si la multinationale a annoncé des résultats supérieurs au marché pour son troisième trimestre financier, les contraintes d’approvisionnement continuant de s’atténuer.

L’action Cisco en baisse suite à la baisse des commandes

Le titre technologique est touché par les commandes qui ont diminué de 23 % au cours du dernier trimestre. Pourtant, le PDG Chuck Robbins a déclaré dans le communiqué sur les résultats :

Compte tenu de la demande sans précédent pour notre technologie pendant la pandémie, les taux de commandes séquentielles sont plus informatifs que les taux d’une année sur l’autre. Nos séquentiels au T3 étaient globalement alignés sur les fourchettes historiques.

Du côté positif, cependant, Cisco a relevé mercredi ses prévisions pour l’ensemble de l’année. Il réclame désormais 3,80 $ à 3,82 $ de bénéfice ajusté par action sur une croissance annualisée des revenus de 10 % à 10,5 %. Selon Jim Lebenthal de Cerity Partners :

Ce [Cisco] est l’Eddie stable par excellence. Je possède cela depuis dix ans. Du point de vue des prix, il correspond au S&P 500. Vous avez le dividende en plus. J’aime vraiment ça sur le long terme.

Faits saillants des résultats de Cisco au troisième trimestre

A gagné 3,2 milliards de dollars contre 3,0 milliards de dollars il y a un an

Le bénéfice par action est passé de 73 cents à 78 cents

EPS ajusté imprimé à 1,0 $ selon le communiqué de presse

Les revenus ont augmenté de 14 % en glissement annuel pour atteindre 14,57 milliards de dollars

Le consensus était de 97 cents par action sur un chiffre d’affaires de 14,4 milliards de dollars

Cisco a généré 11,1 milliards de dollars de revenus de son segment “Produits” et 3,5 milliards de dollars de “Services”, tous deux en hausse par rapport à l’année dernière et en avance sur les estimations de Street. Son conseil d’administration a autorisé mercredi un dividende trimestriel par action de 39 cents.

Le stock de Cisco est maintenant à peu près stable pour l’année.