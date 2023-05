Prévisions Nikkei 225 alors que la faiblesse du yen attire les investisseurs étrangers

L’élan haussier derrière les actions japonaises se poursuit, alors que le Nikkei 225 a bondi au-dessus de 30 000 points. Il a gagné plus de 4 000 points en 2023, les investisseurs étant attirés par la faiblesse de la monnaie locale et un rebond économique suite à la pandémie de COVID-19.

La surperformance du Nikkei 225 n’est pas surprenante, étant donné que les capitaux étrangers affluent au Japon. Comme l’a rapporté CNBC, les investisseurs étrangers ont acheté pour 2,1 billions de yens d’actions japonaises rien qu’en avril. Cela équivaudrait à environ 15,4 milliards de dollars.

Alors, qu’est-ce qui pousse les investisseurs étrangers à acheter des actions japonaises ? Deux choses pourraient aider à expliquer la raison d’être de l’investissement.

La première est la monnaie locale. Le taux de change USD/JPY se situe actuellement autour de 137, et une monnaie faible est une incitation pour les investisseurs étrangers qui peuvent convertir le dollar fort en monnaie locale et acheter des actions.

Effectivement, l’USD/JPY s’est échangé au-dessus de 150 au cours des derniers mois de 2022, et on peut dire que maintenant, à 137, le yen n’est plus si bon marché. Mais si vous pensez que l’USD/JPY était à 116 en février 2022, alors la baisse du yen est évidente.

De plus, il devrait se maintenir, la Banque du Japon n’ayant pas l’intention de modifier sa politique de contrôle de la courbe des taux. Du moins, pas encore, selon leur dernière déclaration de politique monétaire.

Deuxièmement, la stabilité et la croissance économiques sont de grandes incitations dans un monde d’incertitudes géopolitiques. Les dépenses post-COVID-19 ont fait rebondir l’économie plus que prévu, et la tendance semble prometteuse.

Nikkei 225 pour défier le modèle précédent à double sommet

En 2021, lorsque le marché boursier américain a atteint une série de sommets historiques, l’indice Nikkei 225 a trébuché sur une résistance horizontale sous la zone des 31 000. Il formait un motif à double sommet, un motif inversé.

Le rejet était si puissant que le modèle baissier a maintenu l’action des prix pendant les années suivantes. Mais les taureaux n’ont pas abandonné et ont constamment acheté les baisses.

Graphique Nikkei 225 par TradingView

En fin de compte, un triangle haussier s’est formé et le marché a augmenté plus tôt cette année. Compte tenu de la situation du marché, il semble sur le point de briser la résistance du double sommet.

Le mouvement mesuré d’un triangle qui se contracte équivaut à au moins 75 % du segment le plus long projeté à partir de l’extrémité du triangle. Le résultat dépasse facilement 31k, donc plus de hausse est probable pour l’indice Nikkei 225.