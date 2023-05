USD/CNY : le renminbi s’effondre alors que la reprise en Chine devient un mirage

Le renminbi est dans une spirale descendante alors que les inquiétudes concernant l’économie chinoise se poursuivent. Le taux de change USD/CNY a suivi une tendance haussière et s’échangeait à 7,0660, son plus haut niveau depuis décembre 2022. Au total, la paire a bondi de 5,36 % cette année et de 12 % par rapport au niveau le plus bas de 2022.

Inquiétudes pour la reprise chinoise

Tout le monde était optimiste quant à la reprise de la Chine plus tôt cette année. Cet optimisme s’est produit alors que le pays a mis fin à ses politiques restrictives Covid-zéro qui ont conduit à une croissance considérablement lente en 2022. Le gouvernement a également décidé de mettre fin à une partie de sa répression réglementaire des entreprises technologiques.

Maintenant, on craint que l’économie ne croît pas aussi vite que prévu. D’une part, le secteur immobilier, qui a longtemps soutenu l’économie chinoise, ne se porte toujours pas bien. Des données récentes montrent que les prix des maisons ralentissent depuis des mois et que les ventes de terrains ont reculé.

Le marché des matières premières pointe également vers un ralentissement de l’économie chinoise. Le cuivre, souvent considéré comme un baromètre de l’économie, est en baisse, comme je l’écrivais ici . De même, d’autres matières premières comme le pétrole brut, le gaz naturel et le charbon ont également chuté cette année. Idéalement, ces produits ont tendance à augmenter lorsque l’économie chinoise est en croissance.

Les chiffres officiels ont également indiqué un ralentissement de l’économie. Plus tôt ce mois-ci, les données du gouvernement ont montré que la production industrielle avait chuté en avril tandis que le taux de chômage des jeunes avait bondi. Dans une note, Quincy Krosby, le stratège mondial en chef de LPL Financial a déclaré :

“Le yuan, ainsi que la faiblesse des métaux industriels, ont signalé la vulnérabilité continue de l’économie chinoise alors que les autorités sont aux prises avec des tensions géopolitiques, un chômage élevé des jeunes, un marché immobilier embourbé dans la dette et des gouvernements municipaux également entravés par des niveaux d’endettement élevés.”

La paire USD/CNY a également bondi en raison du fort indice du dollar américain. Les données montrent que l’indice DXY a bondi à 104,1 $, supérieur au plus bas depuis le début de l’année de 100,87 $.

Analyse technique USD/CNY

Graphique USD/CNY par TradingView

Le taux de fixation USD/CNY a suivi une forte tendance haussière ces derniers jours. Il a réussi à se déplacer au-dessus du point de résistance crucial à 6,9765, le point le plus élevé du 28 février. La paire a bondi au-dessus des moyennes mobiles exponentielles sur 25 et 50 jours tandis que l’indice de force relative (RSI) a bondi au niveau de surachat de 80.

Par conséquent, la paire continuera probablement à augmenter alors que les acheteurs ciblent le point de résistance clé à 7,20. Un mouvement sous le support à 6,97 invalidera la vue haussière.